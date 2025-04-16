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У ВСУ остался последний шанс спасти Украину - Шеремет
У ВСУ остался последний шанс спасти Украину - Шеремет - 16.04.2025 Украина.ру
У ВСУ остался последний шанс спасти Украину - Шеремет
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал информацию подполья о том, что военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ готовы возглавить поход на Киев с целью свержения Владимира Зеленского и его окружения, передает РИА Новости
2025-04-16T12:52
2025-04-16T12:52
2025-04-16T12:53
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"Наконец-то на Украине просыпается внутренний протест, направленный на отстранение проходимца Зеленского от власти. У украинских военных остался последний шанс спасти Украину, и для этого нужно объединиться и свергнуть Зеленского", - сказал Шеремет.По его словам, учитывая тяжелое положение в "преданной киевским режимом стране", времени на спасение Украины фактически не осталось и счет идет уже на дни и недели.Подробнее о призыве к походу на Киев - в материале "Стимул" для перемирия, манипуляции Киева для затягивания конфликта. Главное на Украине на утро 16 апреля на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Шеремет, Вооруженные силы Украины, Госдума
У ВСУ остался последний шанс спасти Украину - Шеремет
12:52 16.04.2025 (обновлено: 12:53 16.04.2025)
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал информацию подполья о том, что военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ готовы возглавить поход на Киев с целью свержения Владимира Зеленского и его окружения, передает РИА Новости
"Наконец-то на Украине просыпается внутренний протест, направленный на отстранение проходимца Зеленского от власти. У украинских военных остался последний шанс спасти Украину, и для этого нужно объединиться и свергнуть Зеленского", - сказал Шеремет.
По его словам, учитывая тяжелое положение в "преданной киевским режимом стране", времени на спасение Украины
фактически не осталось и счет идет уже на дни и недели.
"Уверен, что праведный гнев обманутого украинского народа способен свергнуть антиконституционную марионеточную хунту во главе с Зеленским. Тем самым не дав возможности окончательно реализоваться кровавому западному сценарию по ведению бессмысленной войны с Россией до последнего украинца", - сказал депутат.