Не имеем права наказывать: Еврокомиссия о намерении Фицо посетить Парад Победы в Москве - 16.04.2025 Украина.ру
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Не имеем права наказывать: Еврокомиссия о намерении Фицо посетить Парад Победы в Москве
Не имеем права наказывать: Еврокомиссия о намерении Фицо посетить Парад Победы в Москве - 16.04.2025 Украина.ру
Не имеем права наказывать: Еврокомиссия о намерении Фицо посетить Парад Победы в Москве
Еврокомиссия не имеет права наказывать глав государств и правительств стран Евросоюза. Такое заявление 16 апреля сделала официальный представитель ЕК Ариана Подеста, комментируя намерение премьер-министра Словакии Роберта Фицо посетить Парад Победы 9 мая в Москве
2025-04-16T15:26
2025-04-16T15:35
новости
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По ее словам, "Еврокомиссия не может наказывать глав государств и правительств". Ранее Фицо сообщил, что примет участие в Параде 9 мая в Москве, подчеркнув, что никто ему не может этого запретить. Отмечается, что до этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила о неодобрении ЕС подобных действий. По ее словам, Евросоюз донес до стран — кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в Параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. Подробности в публикации Фицо едет на Парад Победы в Москву, игнорируя главу дипломатии ЕС.О других разногласиях внутри европейского союза — в материале "Идиот!": премьер Словакии рассказал, за что его отругала глава Еврокомиссии.
https://ukraina.ru/20250414/stalo-izvestno-kak-es-otseivaet-pretendentov-na-vstuplenie--1062511462.html
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новости, словакия, москва, роберт фицо, еврокомиссия, ес, европа
Новости, Словакия, Москва, Роберт Фицо, Еврокомиссия, ЕС, Европа

Не имеем права наказывать: Еврокомиссия о намерении Фицо посетить Парад Победы в Москве

15:26 16.04.2025 (обновлено: 15:35 16.04.2025)
 
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Еврокомиссия не имеет права наказывать глав государств и правительств стран Евросоюза. Такое заявление 16 апреля сделала официальный представитель ЕК Ариана Подеста, комментируя намерение премьер-министра Словакии Роберта Фицо посетить Парад Победы 9 мая в Москве
По ее словам, "Еврокомиссия не может наказывать глав государств и правительств".
Ранее Фицо сообщил, что примет участие в Параде 9 мая в Москве, подчеркнув, что никто ему не может этого запретить. Отмечается, что до этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила о неодобрении ЕС подобных действий. По ее словам, Евросоюз донес до стран — кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в Параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. Подробности в публикации Фицо едет на Парад Победы в Москву, игнорируя главу дипломатии ЕС.
Флаг ЕС растоптанный
14 апреля, 15:20
Стало известно, как ЕС "отсеивает" претендентов на вступление Евросоюз дал указание странам Западных Балкан, которые претендуют на вступление в ЕС, не посещать парад Победы, который продет 9 мая в Москве. Об этом 14 апреля сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, утверждает украинское издание "Страна.ua"
О других разногласиях внутри европейского союза — в материале "Идиот!": премьер Словакии рассказал, за что его отругала глава Еврокомиссии.
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