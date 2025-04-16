https://ukraina.ru/20250416/ne-imeyu-pravo-nakazyvat-evrokomissiya-o-namerenii-fitso-posetit-parad-pobedy-v-moskve--1062553772.html

Не имеем права наказывать: Еврокомиссия о намерении Фицо посетить Парад Победы в Москве

Не имеем права наказывать: Еврокомиссия о намерении Фицо посетить Парад Победы в Москве - 16.04.2025 Украина.ру

Не имеем права наказывать: Еврокомиссия о намерении Фицо посетить Парад Победы в Москве

Еврокомиссия не имеет права наказывать глав государств и правительств стран Евросоюза. Такое заявление 16 апреля сделала официальный представитель ЕК Ариана Подеста, комментируя намерение премьер-министра Словакии Роберта Фицо посетить Парад Победы 9 мая в Москве

2025-04-16T15:26

2025-04-16T15:26

2025-04-16T15:35

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По ее словам, "Еврокомиссия не может наказывать глав государств и правительств". Ранее Фицо сообщил, что примет участие в Параде 9 мая в Москве, подчеркнув, что никто ему не может этого запретить. Отмечается, что до этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила о неодобрении ЕС подобных действий. По ее словам, Евросоюз донес до стран — кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в Параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. Подробности в публикации Фицо едет на Парад Победы в Москву, игнорируя главу дипломатии ЕС.О других разногласиях внутри европейского союза — в материале "Идиот!": премьер Словакии рассказал, за что его отругала глава Еврокомиссии.

https://ukraina.ru/20250414/stalo-izvestno-kak-es-otseivaet-pretendentov-na-vstuplenie--1062511462.html

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