"Сыты по горло". США откажутся от помощи Украине — The Economist - 16.04.2025 Украина.ру
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"Сыты по горло". США откажутся от помощи Украине — The Economist
"Сыты по горло". США откажутся от помощи Украине — The Economist - 16.04.2025 Украина.ру
"Сыты по горло". США откажутся от помощи Украине — The Economist
Администрация президента США Дональда Трампа не поддерживает стремление Европы продолжать поставки военной помощи Украине и вряд ли одобрит новые пакеты. Об этом 16 апреля написало издание The Economist со ссылкой на источники
2025-04-16T12:42
2025-04-16T12:42
новости
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европа
джо байден
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пентагон
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В публикации отмечается, что "представители Пентагона недавно задали вопрос одному из союзников о том, почему он все еще поставляет оружие Украине, и этот вопрос был проигнорирован". Однако подчеркивается в материале, одобренные еще при бывшем президенте США Джо Байдене американские пакеты военной помощи закончатся в ближайшие месяцы, а новые не предвидятся. Также уточняется, что США выводят войска и оборудование из Жешува, важнейшего центра в Польше, через который на Украину поступает оружие, передавая свои обязанности европейцам. В публикации утверждается, что "Европа во главе с Британией и Францией работает над созданием европейских "сил поддержки" Украины после прекращения огня, чтобы показать Трампу, что они берут на себя бремя европейской безопасности, надеясь сохранить хотя бы какую-то американскую приверженность если не Украине, то НАТО". Между тем украинские депутаты проголосовали за продление военного положения и мобилизации в стране. Подробности в материале Рада продлила военное положение на Украине до августа - Гончаренко*.
https://ukraina.ru/20250416/posle-vozvrascheniya-trampa-zapad-perestal-suschestvovat--glava-evrokomissii-1062546522.html
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новости, украина, сша, европа, джо байден, дональд трамп, пентагон, нато
Новости, Украина, США, Европа, Джо Байден, Дональд Трамп, Пентагон, НАТО

"Сыты по горло". США откажутся от помощи Украине — The Economist

12:42 16.04.2025
 
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© Public domain
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Администрация президента США Дональда Трампа не поддерживает стремление Европы продолжать поставки военной помощи Украине и вряд ли одобрит новые пакеты. Об этом 16 апреля написало издание The Economist со ссылкой на источники
В публикации отмечается, что "представители Пентагона недавно задали вопрос одному из союзников о том, почему он все еще поставляет оружие Украине, и этот вопрос был проигнорирован".
"Дипломаты в Вашингтоне также сообщают, что некоторые помощники Трампа в частном порядке говорят, что они "сыты по горло" усилиями Европы по укреплению Украины. При такой хаотичной администрации, трудно отличить истинный сигнал от шума", — заявляет издание.
Однако подчеркивается в материале, одобренные еще при бывшем президенте США Джо Байдене американские пакеты военной помощи закончатся в ближайшие месяцы, а новые не предвидятся.
Также уточняется, что США выводят войска и оборудование из Жешува, важнейшего центра в Польше, через который на Украину поступает оружие, передавая свои обязанности европейцам. В публикации утверждается, что "Европа во главе с Британией и Францией работает над созданием европейских "сил поддержки" Украины после прекращения огня, чтобы показать Трампу, что они берут на себя бремя европейской безопасности, надеясь сохранить хотя бы какую-то американскую приверженность если не Украине, то НАТО".
Вчера, 10:51
После возвращения Трампа Запад перестал существовать — глава ЕврокомиссииПосле возвращения нынешнего американского лидера Дональда Трампа на президентский пост Запада, каким его все знали, больше нет. Об этом 16 апреля заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкой газете Zeit
Между тем украинские депутаты проголосовали за продление военного положения и мобилизации в стране. Подробности в материале Рада продлила военное положение на Украине до августа - Гончаренко*.
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