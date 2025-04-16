"Сыты по горло". США откажутся от помощи Украине — The Economist
© Public domain
© Public domain
Администрация президента США Дональда Трампа не поддерживает стремление Европы продолжать поставки военной помощи Украине и вряд ли одобрит новые пакеты. Об этом 16 апреля написало издание The Economist со ссылкой на источники
В публикации отмечается, что "представители Пентагона недавно задали вопрос одному из союзников о том, почему он все еще поставляет оружие Украине, и этот вопрос был проигнорирован".
"Дипломаты в Вашингтоне также сообщают, что некоторые помощники Трампа в частном порядке говорят, что они "сыты по горло" усилиями Европы по укреплению Украины. При такой хаотичной администрации, трудно отличить истинный сигнал от шума", — заявляет издание.
Однако подчеркивается в материале, одобренные еще при бывшем президенте США Джо Байдене американские пакеты военной помощи закончатся в ближайшие месяцы, а новые не предвидятся.
Также уточняется, что США выводят войска и оборудование из Жешува, важнейшего центра в Польше, через который на Украину поступает оружие, передавая свои обязанности европейцам. В публикации утверждается, что "Европа во главе с Британией и Францией работает над созданием европейских "сил поддержки" Украины после прекращения огня, чтобы показать Трампу, что они берут на себя бремя европейской безопасности, надеясь сохранить хотя бы какую-то американскую приверженность если не Украине, то НАТО".
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Между тем украинские депутаты проголосовали за продление военного положения и мобилизации в стране. Подробности в материале Рада продлила военное положение на Украине до августа - Гончаренко*.
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