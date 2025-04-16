https://ukraina.ru/20250416/syty-po-gorlo-ssha-otkazhutsya-ot-pomoschi-ukraine--the-economist-1062549965.html

"Сыты по горло". США откажутся от помощи Украине — The Economist

"Сыты по горло". США откажутся от помощи Украине — The Economist - 16.04.2025 Украина.ру

"Сыты по горло". США откажутся от помощи Украине — The Economist

Администрация президента США Дональда Трампа не поддерживает стремление Европы продолжать поставки военной помощи Украине и вряд ли одобрит новые пакеты. Об этом 16 апреля написало издание The Economist со ссылкой на источники

2025-04-16T12:42

2025-04-16T12:42

2025-04-16T12:42

новости

украина

сша

европа

джо байден

дональд трамп

пентагон

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/07/1062330890_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_61241146fda441e1b8dd3f04c920b1a3.jpg

В публикации отмечается, что "представители Пентагона недавно задали вопрос одному из союзников о том, почему он все еще поставляет оружие Украине, и этот вопрос был проигнорирован". Однако подчеркивается в материале, одобренные еще при бывшем президенте США Джо Байдене американские пакеты военной помощи закончатся в ближайшие месяцы, а новые не предвидятся. Также уточняется, что США выводят войска и оборудование из Жешува, важнейшего центра в Польше, через который на Украину поступает оружие, передавая свои обязанности европейцам. В публикации утверждается, что "Европа во главе с Британией и Францией работает над созданием европейских "сил поддержки" Украины после прекращения огня, чтобы показать Трампу, что они берут на себя бремя европейской безопасности, надеясь сохранить хотя бы какую-то американскую приверженность если не Украине, то НАТО". Между тем украинские депутаты проголосовали за продление военного положения и мобилизации в стране. Подробности в материале Рада продлила военное положение на Украине до августа - Гончаренко*.

https://ukraina.ru/20250416/posle-vozvrascheniya-trampa-zapad-perestal-suschestvovat--glava-evrokomissii-1062546522.html

украина

сша

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, европа, джо байден, дональд трамп, пентагон, нато