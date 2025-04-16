https://ukraina.ru/20250416/armiya-protiv-gigantskikh-krys-britantsy-vveli-voyska--no-ne-na-ukrainu-a-v-birmingem-1062552913.html

Армия против гигантских крыс. Британцы ввели войска – но не на Украину, а в Бирмингем

Армия против гигантских крыс. Британцы ввели войска – но не на Украину, а в Бирмингем - 16.04.2025 Украина.ру

Армия против гигантских крыс. Британцы ввели войска – но не на Украину, а в Бирмингем

Британские политики грозят ввести британские войска на территорию Украины – хотя дальше громких заявлений дело пока так и не пошло. Украина.ру, 16.04.2025

2025-04-16T15:24

2025-04-16T15:24

2025-04-16T15:24

эксклюзив

украина

кир стармер

россия

великобритания

маргарет тэтчер

the times

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Британские политики грозят ввести британские войска на территорию Украины – хотя дальше громких заявлений дело пока так и не пошло. В то же время, правительству Кира Стармера пришлось направить солдат в собственный город Бирмингем, который в буквальном смысле завален мусорными отходами, скопившимися в результате длительной забастовки коммунальных работников."Пока Кир Стармер презентует наполеоновские планы войны с Россией, в Бирмингеме уже месяц продолжается забастовка мусорщиков. И поскольку проблема с вывозом мусора не решается, город наводнили крысы, которые стремительно растут в размерах. Жители вынуждены прибегать к услугам частных крысоловов. Об одном из них сегодня рассказывает газета The Times. Он говорит, что недавно прибил крысу, длина которой уже достигла 56 сантиметров. Может, Стармеру стоило бы заняться своей страной перед тем, как начать грозить России и спасать Украину?", – спрашивает в телеграмм-канале политический обозреватель Владимир Корнилов.Бирмингем – второй по численности населения город Соединенного королевства – когда-то считался одним из основных центров британской промышленности, где размешались наиболее важные металлургические и машиностроительные заводы. В результате подобной социальной специфики он традиционно являлся политическим оплотом партии лейбористов, которую сегодня возглавляет Кир Стармер.Однако разрушительная деиндустриализация, стартовавшая еще в эпоху Маргарет Тэтчер, постепенно привела Бирмингем к катастрофическому упадку – подобно тому, как это случилось с печально знаменитым американским Детройтом, пострадавшем в результате закрытия автомобильных заводов.Многие городские предприятия закрылись в течение последних десятилетий, поскольку их продукция не выдержала конкуренции с импортными товарами из Юго-Восточной Азии. В результате над улицами Бирмингема высятся заброшенные цеха, а рабочие кварталы стали трущобами, где процветает наркоторговля.Все это лишило город доходных поступлений в местный бюджет, поставив его на грань полного разорения. И в начале 2024 года обремененный долгами Бирмингем официально объявил о своем банкротстве – после того, как его власти задолжали кредиторам почти три миллиарда британских фунтов.С тех пор у бирмингемцев не хватает средств на самые необходимые расходы, необходимые на поддержание коммунальной инфраструктуры. Уличное освещение выключают по вечерам в большинстве городских районов в рамках политики экономии. А мусорные отходы вывозили в прошлом году не более одного раза в неделю – что естественным образом ударило по заработкам местных мусорщиков, сократив их в несколько раз.Возмущенные работники надавили на профсоюз, который вступил в переговоры с властями, требуя изыскать необходимые средства и восстановить нормальный рабочий график коммунальных служб Бирмингема.Но руководители Лейбористской партии, которая сменила в прошлом году до крайности надоевших всем консерваторов, отказались помогать своим собственным избирателям, предпочитая тратить деньги на покупку новых вооружений для режима Зеленского.Доведенные до отчаяния мусорщики решили забастовать. И уже вскоре в новостных лентах появились фотографии засыпанных отходами улиц, на которых в самом деле пируют хорошо откормленные крупные грызуны. А это вызывает панику среди медицинских работников, которые предупреждают жителей Бирмингема об угрозе опасных заболеваний."На улицах английского города скопилось около 17 тысяч тонн мусора. Те, кто должен с ним бороться, бастуют – после решения местного городского совета сократить работы по сбору отходов. Теплая весенняя погода подвергнет жителей огромному риску, считают эксперты. Крысы, некоторые из которых достигли размера кошек, могут начать активнее размножаться и распространять болезни", – рассказали о сложившейся ситуации в популярном многотиражном таблоиде Daily Mail.Коммунальный кризис в Бирмингеме принял настолько большой размах, что телеканал GB News назвал этот город "зоной боевых действий". И в результате британское правительство действительно позвало на помощь британскую армию. Причем это было сделано по инициативе заместителя Кира Стармера, министра жилищно-коммунального хозяйства и местного самоуправления Анджелы Рэйнер.Однако такие действия скорее напугали бирмингемцев и большинство населения Великобритании. Дело в том, что военные не будут стрелять в крыс и разгребать на улицах мусорные завалы. Однако они получат необходимые полномочия, чтобы разгонять антиправительственные акции местных жителей, которые уже требуют устроить Стармеру "мусорную люстрацию".А в случае, если положение в Бирмингеме обострится, власти вполне способны напустить солдат на коммунальных работников, чтобы заставить их прекратить забастовку и приступить к разбору мусора под вооруженным конвоем."Я расскажу о юридических аспектах привлечения военных. Эта норма была изначально создана для реагирования на гражданские беспорядки. Лейбористы, похоже, досконально изучили законодательство, чтобы найти способ задействовать армию. В то же время бывший глава британской армии лорд Дэннет уже предостерег от подобного шага, подчеркнув, что в нынешней нестабильной международной обстановке солдаты могут понадобиться в более серьезных ситуациях. А тут – уборка мусора", – прокомментировал инициативу лейбористского кабинета известный журналист Майк Парри.Социальные проблемы Бирмингема не являются для Великобритании уникальными. По данным экспертов, около двадцати британских муниципалитетов оказались сегодня в аналогичной долговой яме, под угрозой неизбежного банкротства. А власти по-прежнему не собираются оказывать им сколько-нибудь серьезную помощь.Число разорившихся городов все время растет. Локальная забастовка коммунальных служащих может перекинуться на них уже в ближайшее время – умножая крысиные полчища и увеличивая массовое народное недовольство.Попытки отвлечь внимания общества, запугивая его жупелом "российской угрозы", очевидно, не помогают. Больше того, тонущие в мусоре люди однажды могут потребовать от правительства прекратить поддерживать Киев и наконец-то озаботиться насущными нуждами британского населения.Но в этом случае их наверняка объявят российскими агентами – со всеми вытекающими последствиями для протестующих подданных британского короля.Ещё на эту тему: Дорога к Киеву ведет к нищете. Британцы заплатят за милитаризм Стармера

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эксклюзив, украина, кир стармер, россия, великобритания, маргарет тэтчер, the times