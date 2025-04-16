В центре Киева найден большой тайник с оружием - 16.04.2025 Украина.ру
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В центре Киева найден большой тайник с оружием
В центре Киева найден большой тайник с оружием - 16.04.2025 Украина.ру
В центре Киева найден большой тайник с оружием
Большой тайник с оружием обнаружен в центре Киева сотрудниками Госбюро расследований и Нацполиции Украины. Об этом 16 апреля сообщило ГБР Украины.
2025-04-16T14:31
2025-04-16T14:31
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"Сотрудники ГБР при содействии ДВБ НП Украины обнаружили в центре Киева большой тайник с оружием", - сказано в официальном сообщении.Владельцы арсенала задержаны."В одном из гаражей в Деснянском районе города среди прочего хранилось: более 35 тысяч патронов, 6 гранатометов, 6 БПЛА, 130 гранат 90 ВОГОВ, автоматы, снайперские винтовки, ударно-дистанционные запалы, приборы для наблюдения, пистолеты, противопехотные мины и т.д. Владельцами этого арсенала оказались работник одного из правоохранительных органов и его отец", - сказано в официальном сообщении.Следователи устанавливают происхождение найденного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, а также цель его хранения. Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Франции о том, что террористы по всему миру подпитываются "утекающим" с территории Украины западным оружием, в т.ч. французского производства. Подробности в публикации Франция превратилась в инкубатор террористов - МИД РФ
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новости, украина, киев, гбр, нацполиция, сво, торговля оружием, оружие, схрон, криминал
Новости, Украина, Киев, ГБР, Нацполиция, СВО, торговля оружием, оружие, схрон, криминал

В центре Киева найден большой тайник с оружием

14:31 16.04.2025
 
Большой тайник с оружием обнаружен в центре Киева
Большой тайник с оружием обнаружен в центре Киева
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Большой тайник с оружием обнаружен в центре Киева сотрудниками Госбюро расследований и Нацполиции Украины. Об этом 16 апреля сообщило ГБР Украины.
"Сотрудники ГБР при содействии ДВБ НП Украины обнаружили в центре Киева большой тайник с оружием", - сказано в официальном сообщении.
Владельцы арсенала задержаны.
"В одном из гаражей в Деснянском районе города среди прочего хранилось: более 35 тысяч патронов, 6 гранатометов, 6 БПЛА, 130 гранат 90 ВОГОВ, автоматы, снайперские винтовки, ударно-дистанционные запалы, приборы для наблюдения, пистолеты, противопехотные мины и т.д. Владельцами этого арсенала оказались работник одного из правоохранительных органов и его отец", - сказано в официальном сообщении.
Следователи устанавливают происхождение найденного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, а также цель его хранения. Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Франции о том, что террористы по всему миру подпитываются "утекающим" с территории Украины западным оружием, в т.ч. французского производства. Подробности в публикации Франция превратилась в инкубатор террористов - МИД РФ
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