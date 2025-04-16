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В центре Киева найден большой тайник с оружием

В центре Киева найден большой тайник с оружием - 16.04.2025 Украина.ру

В центре Киева найден большой тайник с оружием

Большой тайник с оружием обнаружен в центре Киева сотрудниками Госбюро расследований и Нацполиции Украины. Об этом 16 апреля сообщило ГБР Украины.

2025-04-16T14:31

2025-04-16T14:31

2025-04-16T14:31

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"Сотрудники ГБР при содействии ДВБ НП Украины обнаружили в центре Киева большой тайник с оружием", - сказано в официальном сообщении.Владельцы арсенала задержаны."В одном из гаражей в Деснянском районе города среди прочего хранилось: более 35 тысяч патронов, 6 гранатометов, 6 БПЛА, 130 гранат 90 ВОГОВ, автоматы, снайперские винтовки, ударно-дистанционные запалы, приборы для наблюдения, пистолеты, противопехотные мины и т.д. Владельцами этого арсенала оказались работник одного из правоохранительных органов и его отец", - сказано в официальном сообщении.Следователи устанавливают происхождение найденного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, а также цель его хранения. Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Франции о том, что террористы по всему миру подпитываются "утекающим" с территории Украины западным оружием, в т.ч. французского производства. Подробности в публикации Франция превратилась в инкубатор террористов - МИД РФ

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новости, украина, киев, гбр, нацполиция, сво, торговля оружием, оружие, схрон, криминал