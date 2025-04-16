https://ukraina.ru/20250416/v-tsentre-kieva-nayden-bolshoy-taynik-s-oruzhiem-1062552784.html
В центре Киева найден большой тайник с оружием
В центре Киева найден большой тайник с оружием - 16.04.2025 Украина.ру
В центре Киева найден большой тайник с оружием
Большой тайник с оружием обнаружен в центре Киева сотрудниками Госбюро расследований и Нацполиции Украины. Об этом 16 апреля сообщило ГБР Украины.
2025-04-16T14:31
2025-04-16T14:31
2025-04-16T14:31
новости
украина
киев
гбр
нацполиция
сво
торговля оружием
оружие
схрон
криминал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/10/1062552664_0:344:900:850_1920x0_80_0_0_eb41e3fbcc81dc1d9fa3e2fb593b78f5.jpg
"Сотрудники ГБР при содействии ДВБ НП Украины обнаружили в центре Киева большой тайник с оружием", - сказано в официальном сообщении.Владельцы арсенала задержаны."В одном из гаражей в Деснянском районе города среди прочего хранилось: более 35 тысяч патронов, 6 гранатометов, 6 БПЛА, 130 гранат 90 ВОГОВ, автоматы, снайперские винтовки, ударно-дистанционные запалы, приборы для наблюдения, пистолеты, противопехотные мины и т.д. Владельцами этого арсенала оказались работник одного из правоохранительных органов и его отец", - сказано в официальном сообщении.Следователи устанавливают происхождение найденного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, а также цель его хранения. Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Франции о том, что террористы по всему миру подпитываются "утекающим" с территории Украины западным оружием, в т.ч. французского производства. Подробности в публикации Франция превратилась в инкубатор террористов - МИД РФ
украина
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/10/1062552664_0:259:900:934_1920x0_80_0_0_e6abdc99551dd01696befbe1f1b63373.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, гбр, нацполиция, сво, торговля оружием, оружие, схрон, криминал
Новости, Украина, Киев, ГБР, Нацполиция, СВО, торговля оружием, оружие, схрон, криминал
В центре Киева найден большой тайник с оружием
Большой тайник с оружием обнаружен в центре Киева сотрудниками Госбюро расследований и Нацполиции Украины. Об этом 16 апреля сообщило ГБР Украины.
"Сотрудники ГБР при содействии ДВБ НП Украины обнаружили в центре Киева большой тайник с оружием", - сказано в официальном сообщении.
Владельцы арсенала задержаны.
"В одном из гаражей в Деснянском районе города среди прочего хранилось: более 35 тысяч патронов, 6 гранатометов, 6 БПЛА, 130 гранат 90 ВОГОВ, автоматы, снайперские винтовки, ударно-дистанционные запалы, приборы для наблюдения, пистолеты, противопехотные мины и т.д. Владельцами этого арсенала оказались работник одного из правоохранительных органов и его отец", - сказано в официальном сообщении.
Следователи устанавливают происхождение найденного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, а также цель его хранения. Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
напомнила Франции
о том, что террористы по всему миру подпитываются "утекающим" с территории Украины
западным оружием, в т.ч. французского производства. Подробности в публикации Франция превратилась в инкубатор террористов - МИД РФ