Рада продлила военное положение на Украине до августа - Гончаренко* - 16.04.2025 Украина.ру
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Рада продлила военное положение на Украине до августа - Гончаренко*
Рада продлила военное положение на Украине до августа - Гончаренко* - 16.04.2025 Украина.ру
Рада продлила военное положение на Украине до августа - Гончаренко*
Украинский парламент принял закон, предусматривающий продление срока военного положения до 6 августа. Об этом сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале
2025-04-16T11:54
2025-04-16T11:54
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"Я проголосовал против продолжения мобилизации и военного положения. Я единственный, кто был против! Зато 357 депутатов продолжают поддерживать это, абсолютно наплевав на военных", - возмутился нардеп.С момента введения в феврале 2022 года действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлевалось каждые 90 дней. В январе 2025 года Рада заранее продлила действие военного положения на очередные 90 суток: с 8 февраля по 9 мая.Накануне Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 9 мая 2025 года на 90 дней.Депутат Рады Ярослав Железняк указывал, что если военное положение будет продлено еще на 90 дней, значит до начала августа не может быть и речи о проведении выборов президента Украины. В случае если в августе все-таки отменят военное положение, подготовка к выборам займет еще 90 дней.Нардеп Александр Дубинский призвал президента США Дональда Трампа ввести режим жестких санкций против Зеленского, чтобы не дать ему сорвать попытки Вашингтона договориться о прекращении огня на Украине. По его словам, США сколько угодно могут считать себя великими, но для урегулирования ситуации на Украине нужны более твердые меры.Депутат добавил, что за последнюю неделю Зеленский придумал несколько шагов, которые позволят затянуть переговоры с Вашингтоном, включая идею о размещении "миротворцев", срыв сделки по редкоземельным металлам.Подробнее - в материале Дубинский рассказал, что станет с руководством Украины после заключения сделки о металлах на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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новости, украина, сша, вашингтон, владимир зеленский, алексей гончаренко, александр дубинский, рада, верховная рада
Новости, Украина, США, Вашингтон, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Александр Дубинский, Рада, Верховная Рада

Рада продлила военное положение на Украине до августа - Гончаренко*

11:54 16.04.2025
 
© Фото : соцсетиАлексей Гончаренко
Алексей Гончаренко - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : соцсети
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Украинский парламент принял закон, предусматривающий продление срока военного положения до 6 августа. Об этом сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале
"Я проголосовал против продолжения мобилизации и военного положения. Я единственный, кто был против! Зато 357 депутатов продолжают поддерживать это, абсолютно наплевав на военных", - возмутился нардеп.
С момента введения в феврале 2022 года действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлевалось каждые 90 дней. В январе 2025 года Рада заранее продлила действие военного положения на очередные 90 суток: с 8 февраля по 9 мая.
Накануне Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 9 мая 2025 года на 90 дней.
Депутат Рады Ярослав Железняк указывал, что если военное положение будет продлено еще на 90 дней, значит до начала августа не может быть и речи о проведении выборов президента Украины. В случае если в августе все-таки отменят военное положение, подготовка к выборам займет еще 90 дней.
Нардеп Александр Дубинский призвал президента США Дональда Трампа ввести режим жестких санкций против Зеленского, чтобы не дать ему сорвать попытки Вашингтона договориться о прекращении огня на Украине. По его словам, США сколько угодно могут считать себя великими, но для урегулирования ситуации на Украине нужны более твердые меры.
Депутат добавил, что за последнюю неделю Зеленский придумал несколько шагов, которые позволят затянуть переговоры с Вашингтоном, включая идею о размещении "миротворцев", срыв сделки по редкоземельным металлам.
Подробнее - в материале Дубинский рассказал, что станет с руководством Украины после заключения сделки о металлах на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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