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Армия России освободила Калиново в ДНР
Армия России освободила Калиново в ДНР - 16.04.2025 Украина.ру
Армия России освободила Калиново в ДНР
Российскими военнослужащими освобождён населенный пункт Калиново в Донецкой Народной Республике. Об этом 16 апреля сообщило Минобороны РФ.
2025-04-16T13:52
2025-04-16T13:52
2025-04-16T13:53
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"Активными действиями подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Калиново Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.В сводке министерства отмечено, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии. События происходили в районах населенных пунктов Петровка, Калиново, Тарасовка, Часов Яр и Клебан-Бык (ДНР)."Противник потерял до 315 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов", - рассказали в Минобороны России.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украина голосует за войну, а Трамп "идет" на Китай. Главное на 13:00
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Армия России освободила Калиново в ДНР
13:52 16.04.2025 (обновлено: 13:53 16.04.2025)
Российскими военнослужащими освобождён населенный пункт Калиново в Донецкой Народной Республике. Об этом 16 апреля сообщило Минобороны РФ.