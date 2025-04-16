Армия России освободила Калиново в ДНР - 16.04.2025 Украина.ру
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Армия России освободила Калиново в ДНР
Армия России освободила Калиново в ДНР - 16.04.2025 Украина.ру
Армия России освободила Калиново в ДНР
Российскими военнослужащими освобождён населенный пункт Калиново в Донецкой Народной Республике. Об этом 16 апреля сообщило Минобороны РФ.
2025-04-16T13:52
2025-04-16T13:53
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"Активными действиями подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Калиново Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.В сводке министерства отмечено, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии. События происходили в районах населенных пунктов Петровка, Калиново, Тарасовка, Часов Яр и Клебан-Бык (ДНР)."Противник потерял до 315 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов", - рассказали в Минобороны России.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украина голосует за войну, а Трамп "идет" на Китай. Главное на 13:00
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новости, россия, донецкая народная республика, часов яр, нацгвардия, всу, потери всу, сво, сводка сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новые регионы, новороссия
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Нацгвардия, ВСУ, потери ВСУ, СВО, сводка СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Новые регионы, Новороссия

Армия России освободила Калиново в ДНР

13:52 16.04.2025 (обновлено: 13:53 16.04.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка подразделений Южной группировки войск
Боевая подготовка подразделений Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российскими военнослужащими освобождён населенный пункт Калиново в Донецкой Народной Республике. Об этом 16 апреля сообщило Минобороны РФ.
"Активными действиями подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Калиново Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.
В сводке министерства отмечено, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии. События происходили в районах населенных пунктов Петровка, Калиново, Тарасовка, Часов Яр и Клебан-Бык (ДНР).
"Противник потерял до 315 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов", - рассказали в Минобороны России.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украина голосует за войну, а Трамп "идет" на Китай. Главное на 13:00
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