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Кабмин Украины рассказал об ущербе энергетике с начала СВО

Кабмин Украины рассказал об ущербе энергетике с начала СВО - 16.04.2025 Украина.ру

Кабмин Украины рассказал об ущербе энергетике с начала СВО

Десятки тысяч малых и крупных объектов энергетики Украины были поражены с 2022 года, однако украинская экономика выстояла. Об этом 16 апреля заявил премьер-министр постсоветской республики Денис Шмыгаль.

2025-04-16T14:55

2025-04-16T14:55

2025-04-16T17:37

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Он рассказал об успешном завершении очередного отопительного сезона. На него пришлось девять массированных и десятки меньших атак против украинской энергосистемы"И при всем этом мы выстояли, - констатировал Шмыгаль. - В домах миллионов украинцев, в школах и больницах было светло и тепло. Наши предприятия тоже работали без существенных ограничений".Шмыгаль сообщил, что с 2022 года российская армия поразила более 63 тысяч малых и крупных объектов энергетики Украины."Но благодаря ремонтам и восстановлению в режиме 24/7 мы восстановили более половины поврежденных в прошлом году мощностей. Максимально мобилизовали атомную энергетику— все девять энергоблоков АЭС работали по полной. Европейские партнеры в очередной раз продемонстрировали непоколебимую поддержку", - рассказал Шмыгаль.По его словам, Украина расширила пределы возможного импорта электроэнергии из Европы (вероятно, из Евросоюза, - прим.) до 2,1 ГВт. Фонде поддержки энергетики Украины собрал 1,2 млрд евро донорских средств."Активно развиваем систему децентрализованной генерации. Прошлой зимой было запущено 148 когенерационных установок и 84 модульных котельных общей мощностью 268 МВт. В 2025 году планируем установить еще 420 установок и котельных, прежде всего в прифронтовых регионах", - отметил премьер-министр Украины.Он также сообщил, что граждане и предприятия активно используют "энергетические кредиты" для установки газопоршневых, когенерационных установок, ветряков, солнечных панелей и генераторов. За 10 месяцев реализации программы бизнесмены получили более 10 млрд грн, что позволит генерировать почти 640 МВт."Этой зимой мы остановили российский газовый транзит. Наша газотранспортная система работает стабильно, благодаря чему все потребители снабжены необходимым ресурсом. Уже готовимся к следующей зиме. Ремонтируем оборудование, защищаем энергообъекты, привлекаем необходимые ресурсы для финансирования этой работы", - рассказал Шмыгаль.Накануне в новостях: Украина не выполняет мораторий и ежедневно наносит удары по российской энергетике – Песков

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