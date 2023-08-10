https://ukraina.ru/20230810/1048579408.html
Военный эксперт о том, почему маршалы Конев и Василевский не добились бы успехов в СВО
Военный эксперт о том, почему маршалы Конев и Василевский не добились бы успехов в СВО - 10.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, почему маршалы Конев и Василевский не добились бы успехов в СВО
Спецоперацию на Украине сложно сравнивать с Первой мировой или Великой Отечественной, ведь такой войны раньше никогда не было. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-08-10T07:10
2023-08-10T07:10
2023-08-10T07:10
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генералы
командование
россия
война
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Как ни странно, никто из сталинских генералов не смог бы хорошо проявить себя в СВО на Украине. Советские маршалы и полководцы воевали в условиях, когда страна давала им все. Никто не думал о цене, нужно было просто победить, рассказал Полищук.Сейчас российские генералы вынуждены воевать с учетом необходимости сбережения личного состава. ВПК не должен развалить экономику страны и уронить уровень жизни российских граждан – нужно соблюдать баланс, добавил историк.Самое большое преимущество ВС РФ над ВСУ – это трезвая оценка ситуации. Если командование знает, что какие-то рубежи сейчас выгоднее оставить, оно это делает, не рассчитывая кровопролитными боями отстоять клочок земли, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230808/1048567312.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, вов, генералы, командование, россия, война
Новости, СВО, ВОВ, генералы, командование, Россия, война
Военный эксперт о том, почему маршалы Конев и Василевский не добились бы успехов в СВО
Спецоперацию на Украине сложно сравнивать с Первой мировой или Великой Отечественной, ведь такой войны раньше никогда не было. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Как ни странно, никто из сталинских генералов не смог бы хорошо проявить себя в СВО на Украине. Советские маршалы и полководцы воевали в условиях, когда страна давала им все. Никто не думал о цене, нужно было просто победить, рассказал Полищук.
Сейчас российские генералы вынуждены воевать с учетом необходимости сбережения личного состава. ВПК не должен развалить экономику страны и уронить уровень жизни российских граждан – нужно соблюдать баланс, добавил историк.
"Поэтому сейчас в СВО планируют, командуют и воюют офицеры и генералы с уникальным опытом – такой войны не было раньше никогда и сравнивать ее с Первой мировой или Великой Отечественной, или с какими-то менее масштабными локальными конфликтами очень сложно", - подчеркнул Полищук.
Самое большое преимущество ВС РФ над ВСУ – это трезвая оценка ситуации. Если командование знает, что какие-то рубежи сейчас выгоднее оставить, оно это делает, не рассчитывая кровопролитными боями отстоять клочок земли, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь