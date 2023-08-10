https://ukraina.ru/20230810/1048579408.html

Военный эксперт о том, почему маршалы Конев и Василевский не добились бы успехов в СВО

Военный эксперт о том, почему маршалы Конев и Василевский не добились бы успехов в СВО - 10.08.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, почему маршалы Конев и Василевский не добились бы успехов в СВО

Спецоперацию на Украине сложно сравнивать с Первой мировой или Великой Отечественной, ведь такой войны раньше никогда не было. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2023-08-10T07:10

2023-08-10T07:10

2023-08-10T07:10

новости

сво

вов

генералы

командование

россия

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1f/1038288631_71:0:2930:1608_1920x0_80_0_0_317f3394c4bdf1f9dbc766e7e23b2be3.jpg

Как ни странно, никто из сталинских генералов не смог бы хорошо проявить себя в СВО на Украине. Советские маршалы и полководцы воевали в условиях, когда страна давала им все. Никто не думал о цене, нужно было просто победить, рассказал Полищук.Сейчас российские генералы вынуждены воевать с учетом необходимости сбережения личного состава. ВПК не должен развалить экономику страны и уронить уровень жизни российских граждан – нужно соблюдать баланс, добавил историк.Самое большое преимущество ВС РФ над ВСУ – это трезвая оценка ситуации. Если командование знает, что какие-то рубежи сейчас выгоднее оставить, оно это делает, не рассчитывая кровопролитными боями отстоять клочок земли, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230808/1048567312.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, вов, генералы, командование, россия, война