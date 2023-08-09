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Александр Полищук: ВСУ растрезвонили на весь мир, как победили под Харьковом, а теперь умываются кровью

Александр Полищук: ВСУ растрезвонили на весь мир, как победили под Харьковом, а теперь умываются кровью - 09.08.2023 Украина.ру

Александр Полищук: ВСУ растрезвонили на весь мир, как победили под Харьковом, а теперь умываются кровью

В отличие от РККА образца 1942 года у российской армии, которая проводит специальную военную операцию, нет головокружения от успехов, считает военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2023-08-09T06:15

2023-08-09T06:15

2023-08-09T06:15

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.8 августа 1941 года Иосиф Сталин указом Президиума Верховного совета СССР был назначен Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами СССР.- Александр, в одном из интервью нашему изданию вы говорили, что Сталин упустил возможность весной 1941 года нанести превентивный удар по германской армии и тем самым избежать стратегического поражения РККА летом того же года. Утверждают, что Сталин после нападения вермахта впал в прострацию, но уже 3 июля в обращении к народу назвал начавшуюся войну Отечественной, а 8 августа занял пост Верховного главнокомандующегоСмог ли Сталин преодолеть шок от 22 июня, есть ли его вина в катастрофических окружениях 1941 года? Например, Георгий Жуков вспоминает, что Сталин отказался отводить войска от Киева, что привело к окружению полумиллиона бойцов Красной Армии.- Вопросы о Сталине - это всегда русская рулетка – не знаешь какой из твоих ответов убьет тебя в глазах общественности. Одна из причин такого отношения к персоне Сталина в том, что как ни старались Хрущев и его команда, но культ личности Сталина жив до сих пор и с каждым годом он становится все более мифологизированным как в одну так и в другую сторону. Я буду отвечать та как это вижу я и конечно же никому свое мнение не навязываю, а лишь предлагаю посмотреть на многие вещи более откровенно.По моему мнению Сталин полностью виновен в событиях 22 июня 1941 года – к июню 1941 года Гитлер покорил и разгромил – Чехословакию, Польшу, Францию, скандинавские страны, а также Бельгию и Нидерланды. Как раз накануне вторжения Гитлер разгромил Грецию и Югославию - надеяться на то, что подмяв под себя всю Европу Сталин остановится перед ударом по СССР мог только недальновидный политик. Сейчас мы знаем, что предложения от военных нанести по Гитлеру превентивный удар в адрес Сталина поступали – опасность от Третьего Рейха судя по мемуарам военных чувствовалась без сомнений. Война витала в воздухе. Наиболее идеальным для нас вариантом был удар по немцам в период их боев на Балканах, когда они были связаны сопротивлением Югославов и Греков, однако эта возможность реализована не была. В итоге в режиме ожидания мы дождались 22 июня 1941 года. Не Генштаб, разведка и весь наркомат обороны виноваты в разгроме 1941 года, а именно Сталин с его запретами и половинчатыми мерами – типа не поддаваться на провокации и так далее.Ну а потом получился очень интересный момент – началась война, а война, как ни странно, это дело военных и тут вдруг выяснилось, что "малой кровью и могучим ударом" не выходит и Сталин быстренько именно военных сделал крайними. То есть сначала подставил их своей политической недальновидностью и нерешительностью, а потом и объявил виноватыми в глазах всего народа. В итоге за разгром Западного фронта расстреляли Павлова и многих других, при чем ситуация по ходу 1941 года не особо менялась – например за неудачный удар под Старой Руссой расстреляли генералов Кочанова и Гончарова. А то, что генералы в 1941 году воевали в чудовищно невыгодных условиях в которые их поставило политическое руководство страны как то в приговорах военных трибуналов не нашло своего отражения. Ну и конечно же его попытки вмешиваться в решения военных штабов - тот же упомянутый вами Киев 1941 года или бросок за Днестр 1-й танковой армии Катукова весной 1944 года ради сугубо политических целей, что позволило немцам избежать того разгрома который им готовило советское командование.- Утверждают, что Сталин был до крайности мнительным и подозрительным человеком. На ваш взгляд, насколько лидер советского государства был гибок в своих решениях и прислушивался ли к мнению военных?- В 1941 году и далее он был вынужден прислушиваться к мнению военных, потому что они спасли Советский союз и его лично от гибели. Но как только война закончилась он тут же постарался нивелировать их авторитет и влияние в обществе. Если его репрессии в отношении командного состава были обусловлены тем, что многие военные относились к нему откровенно пренебрежительно – тот же Тухачевский в оценках Сталина был не сдержан. Сразу предвижу град возмущений и реплик о т ом, что репрессии 1936-1938 года это заговор Ежова и Сталина обманывали и он не знал истинных размеров злодеяний НКВД, а когда узнал, то тут же поставил на должность Берию, который это все прекратил, а безвинных выпустил – в качестве примеров приводят Рокоссовского, Горбатого, Цветаева, галицкого и многих других. К сожалению, факты говорят об обратном. Берия пришел в НКВД в августе 1938 и Наркомом вместо Ежова стал уже в ноябре этого же года. Так вот репрессированного командарма 1-го ранга Ивана Федько расстреляли в феврале 1939 г. Уже при Берия в декабре 1939 года был арестован начальник Управления продснабжения РККА Александр Жильцов, который умер в заключении в 1941 году отбывая свои 20 лет лагерей. Начальник генерального штаба РККА Маршал Александр Егоров был расстрелян в феврале 1939 года при Берия. Ну а самое большое безумие - это дело авиаторов. Герои Советского союза летчики Рычагов, Смушкевич и многие другие, арестованные уже при Берия еще до войны были расстрелянный в 1941/42 года когда во всю шла война. Не пожалели даже жену Павла Рычагова - обычную летчицу Марию Нестеренко.После войны когда для Сталина реальная опасность со стороны внешних врагов миновала ситуация продолжилась – были расстреляны генералы Кулик, Гордов и Рыбальченко.- Обладал ли Сталин полководческим даром? Помог ли ему опыт Гражданской войны?- Опыт гражданской войны не помог никому – гражданская война - это рейдовые действия крупных масс кавалерии при не особо сплошной линии фронта. Нет - ни авиации, ни танков. Нашим генералам в чем-то помог опыт участия и изучения Первой Мировой войны и обобщающие работы на эту тему после войны. Хотя действия штурмовых групп, которые исповедовала Кайзеровская армия, и перенял Вермахт мы до ВМВ так и не освоили, а своего такого опыта в ПМВ у нас не было.- Какие сталинские практики руководства войсками оказались эффективными, а какие порочными?- Сталин не руководил войсками – с ним согласовывались многие моменты, и он получал ежедневные доклады, но одобрять чей-то замысел и самому проработать операцию - это разные вещи. Эффективным было то, что у нас был единый орган - Ставка, который решал все вопросы войны. У немцев с этим было хуже - командование вермахта тянуло одеяло на себя, а командование сухопутных войск на себя. Плюс Люфтваффе из-за Германа Геринга были вообще во многом самостоятельным органом, который можно было о чем-то "попросить, но не приказать".Порочной практикой Сталина было выращивание в лице Василевского противовеса Жукову. Это очень сильно видно по каскаду воинских званий Василевского. Он начал войну генерал-майором. В октябре 1941 года уже генерал-лейтенант, в мае 1942 года генерал-полковник, в январе 1943 года генерал армии и чуть погодя уже в феврале 1943 года маршал. У Жукова все проще начал войну генералом армии и лишь в январе 1943 года стал маршалом. Видно, что в январе-феврале 1943 года в биографии Василевского происходят чудеса. И он получает два звания подряд с интервалом в несколько дней, из генералов армии становясь маршалом. Я не буду здесь разбирать нюансы проведенных Василевским боевых операций, но отсутствие практического опыта командования частями и соединениями и крупными объединениями видимо сказалось в период ВОВ – он ушел на штабную работу в начале 30-х с должности командира полка и ни дивизией, ни корпусом, ни армией никогда не командовал. Я считаю, что после битвы за Москву Сталин начал бояться растущего авторитета Жукова и начал выращивать ему противовес в лице начальника генерального штаба РККА Василевского, тем более что прежний большой авторитет РККА маршал Тимошенко полностью себя дискредитировал в Харьковской катастрофе и на первых этапах летнего немецкого наступления 1942 года.- Кто из сталинских генералов смог бы особенно хорошо проявить себя в СВО?- Как это ни странно, никто. Василевский, Конев, Рокоссовский, Еременко и прочие воевали в условиях, когда страна давала им все, напрягая все силы и не думая о цене – главное было победить. Сейчас наши генералы вынуждены воевать с учетом необходимости сбережения личного состава и в условиях, когда ВПК не должен развалить экономику страны и уронить уровень жизни граждан – нужно соблюдать баланс. Поэтому сейчас в СВО планируют, командуют и воюют офицеры и генералы с уникальным опытом – такой войны не было раньше никогда и сравнивать ее с Первой мировой или Великой Отечественной, или с какими-то менее масштабными локальными конфликтами очень сложно.- Тогда назовите наиболее очевидные преимущества российской армии, которая решает задачи спецоперации, пред ВСУ? Штурмовые действия, управление артиллерийским огнем, взаимодействие родов войск?- Самое большое преимущество ВС РФ над ВСУ – это трезвая оценка ситуации. Если ВС РФ знает, что какие-то рубежи для более выгодной конфигурации фронта нужно оставить мы спокойно это делаем, не рассчитывая упорными кровопролитными боями отстоять какой-то клочок земли. Везде, где ВС РФ решили рубежи удерживать, ВСУ не добилось ничего. А ВСУ наоборот – всему миру растрезвонили, как они якобы мощно победили под Харьковом и Херсоном, а теперь умываются кровью там, где приходится реально воевать, а не занимать территорию которую оставили наши войска. Именно их вранье и привело к неверной оценке сил сторон накануне распиаренного контрнаступа – они убедили своих западных хозяев, что достаточно пригнать "Леопард" или "Бредли", ударить по русским из "Хаймарсов", и они побегут. В результате репутационные риски и колоссальные потери несут все, кто есть со стороны ВСУ. А ВС РФ становятся только крепче и опытнее в этих боях.Кстати, если сравнивать с РККА, то у ВС РФ нет ошибок связанных с "головокружением от успехов". Отбросили немцев от Москвы, и тут же решением Сталина началось контрнаступление по всему фронту недостаточными силами, против чего, кстати, был Жуков – кончилось разгромами в Крыму, под Харьковом и в Любанском котле. Также и весной 1943 года – разбили немцев под Сталинградом, потом немцы ушли из Демянского и Ржевского выступов, и наши тут же на радостях кинулись на Орловский выступ и в бои под Харьков – опять кончилось все очень плохо. ВС РФ ведут операции более осмысленно, с прицелом именно на разгром врага, а не на захват территории.Российская армия имеет свою собственную концепцию строительства вооруженных сил и свои оперативные подходы. В отличие от ВСУ мы свои операции разрабатываем сами и действуем в своей доктрине.Российская армия бережет своих бойцов – мы не воюем по принципу ни шагу назад. Основная задача уничтожить живую силу и технику противника, при этом максимально сохранив личный состав.Российская армия воюет "на свои" - в отличие от ВСУ нашу армию полностью обеспечивает собственная промышленность.Российская армия быстро учится и адаптируется под реалии поля боя – ВСУ показывают себя намного хуже, что ярко видно по контрнаступу, они не выработали никаких условий для успешного прорыва нашей обороны.Российская армия сохраняет преимущество в авиации и ракетном вооружении – ВСУ способны только на террористические атаки, ничего кардинального на поле боя их авиации не может.Российская армия не действует в рамках политических целей – ВСУ вынуждено наступать тогда, когда этого хотят их западные хозяева.Нет ни одного фактора, по которому бы ВСУ превосходило ВС РФ – потери в разы больше, чем у ВС РФ, а результатов нет. ВС РФ полностью навязали свою волю ВСУ. ВСУ могут зайти только туда, откуда откуда по своему решению ушли ВС РФ. Ни одной успешной операции ВСУ не провели.

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Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

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