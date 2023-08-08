"Сбрасывали где-то в море". Политолог о том, кто стоит за атакой на военно-морскую базу в Новороссийске
© Telegram
© Telegram
ВС РФ много сделали, чтобы черноморские порты на Украине нельзя было использовать для приема техники, вооружений и боеприпасов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Кроме обычного вооружения, через украинские порты привозили морские беспилотники для атак на Черноморский флот и вообще на Крым. ВС РФ много сделали, чтобы эти порты больше нельзя было использовать, рассказал Перенджиев.
Возможно, беспилотные катера шли в Новороссийск под прикрытием гражданских судов, их сбрасывали где-то в море, и уже оттуда они начинали атаку. Поэтому придется проверять все суда, которые идут в порты Краснодарского края, добавил политолог.
"Понятно, что это дело рук западных спецслужб. Украина не настолько могущественна, чтобы сама всё это провернуть. Западные спецслужбы могли работать с хозяевами этих кораблей", - отметил Перенджиев.
Западные спецслужбы действуют бесцеремонно и могут склонять к сотрудничеству международный бизнес. Они могут не брать бизнесменов в заложники, а просто арестовывать их счета в странах третьего мира, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
5 августа, 08:12Владимир Ераносян о том, кто стоит за атакой надводных дронов ВСУ на военно-морскую базу в НовороссийскеБеспилотные катера могли быть запущены с грузинского побережья силами, которые не контролируются правительством Грузии, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян