"Сбрасывали где-то в море". Политолог о том, кто стоит за атакой на военно-морскую базу в Новороссийске - 08.08.2023 Украина.ру
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"Сбрасывали где-то в море". Политолог о том, кто стоит за атакой на военно-морскую базу в Новороссийске
"Сбрасывали где-то в море". Политолог о том, кто стоит за атакой на военно-морскую базу в Новороссийске - 08.08.2023 Украина.ру
"Сбрасывали где-то в море". Политолог о том, кто стоит за атакой на военно-морскую базу в Новороссийске
ВС РФ много сделали, чтобы черноморские порты на Украине нельзя было использовать для приема техники, вооружений и боеприпасов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2023-08-08T03:25
2023-08-08T03:25
новости
новороссийск
атака
дроны
черное море
спецслужбы
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Кроме обычного вооружения, через украинские порты привозили морские беспилотники для атак на Черноморский флот и вообще на Крым. ВС РФ много сделали, чтобы эти порты больше нельзя было использовать, рассказал Перенджиев.Возможно, беспилотные катера шли в Новороссийск под прикрытием гражданских судов, их сбрасывали где-то в море, и уже оттуда они начинали атаку. Поэтому придется проверять все суда, которые идут в порты Краснодарского края, добавил политолог.Западные спецслужбы действуют бесцеремонно и могут склонять к сотрудничеству международный бизнес. Они могут не брать бизнесменов в заложники, а просто арестовывать их счета в странах третьего мира, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230805/1048493724.html
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Украина.ру
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новости, новороссийск, атака, дроны, черное море, спецслужбы
Новости, Новороссийск, атака, дроны, Черное море, спецслужбы

"Сбрасывали где-то в море". Политолог о том, кто стоит за атакой на военно-морскую базу в Новороссийске

03:25 08.08.2023
 
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ВС РФ много сделали, чтобы черноморские порты на Украине нельзя было использовать для приема техники, вооружений и боеприпасов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Кроме обычного вооружения, через украинские порты привозили морские беспилотники для атак на Черноморский флот и вообще на Крым. ВС РФ много сделали, чтобы эти порты больше нельзя было использовать, рассказал Перенджиев.
Возможно, беспилотные катера шли в Новороссийск под прикрытием гражданских судов, их сбрасывали где-то в море, и уже оттуда они начинали атаку. Поэтому придется проверять все суда, которые идут в порты Краснодарского края, добавил политолог.
"Понятно, что это дело рук западных спецслужб. Украина не настолько могущественна, чтобы сама всё это провернуть. Западные спецслужбы могли работать с хозяевами этих кораблей", - отметил Перенджиев.
Западные спецслужбы действуют бесцеремонно и могут склонять к сотрудничеству международный бизнес. Они могут не брать бизнесменов в заложники, а просто арестовывать их счета в странах третьего мира, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Ераносян интервью - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
5 августа, 08:12
Владимир Ераносян о том, кто стоит за атакой надводных дронов ВСУ на военно-морскую базу в НовороссийскеБеспилотные катера могли быть запущены с грузинского побережья силами, которые не контролируются правительством Грузии, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
 
НовостиНовороссийскатакадроныЧерное мореспецслужбы
 
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