https://ukraina.ru/20230808/1048544917.html

"Сбрасывали где-то в море". Политолог о том, кто стоит за атакой на военно-морскую базу в Новороссийске

"Сбрасывали где-то в море". Политолог о том, кто стоит за атакой на военно-морскую базу в Новороссийске - 08.08.2023 Украина.ру

"Сбрасывали где-то в море". Политолог о том, кто стоит за атакой на военно-морскую базу в Новороссийске

ВС РФ много сделали, чтобы черноморские порты на Украине нельзя было использовать для приема техники, вооружений и боеприпасов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2023-08-08T03:25

2023-08-08T03:25

2023-08-08T03:25

новости

новороссийск

атака

дроны

черное море

спецслужбы

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Кроме обычного вооружения, через украинские порты привозили морские беспилотники для атак на Черноморский флот и вообще на Крым. ВС РФ много сделали, чтобы эти порты больше нельзя было использовать, рассказал Перенджиев.Возможно, беспилотные катера шли в Новороссийск под прикрытием гражданских судов, их сбрасывали где-то в море, и уже оттуда они начинали атаку. Поэтому придется проверять все суда, которые идут в порты Краснодарского края, добавил политолог.Западные спецслужбы действуют бесцеремонно и могут склонять к сотрудничеству международный бизнес. Они могут не брать бизнесменов в заложники, а просто арестовывать их счета в странах третьего мира, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230805/1048493724.html

новороссийск

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новости, новороссийск, атака, дроны, черное море, спецслужбы