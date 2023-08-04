https://ukraina.ru/20230804/1048486379.html

Александр Перенджиев: В ответ на удар ВСУ по Новороссийску Россия может отправить десант в Одессу и Киев

Александр Перенджиев: В ответ на удар ВСУ по Новороссийску Россия может отправить десант в Одессу и Киев - 04.08.2023 Украина.ру

Александр Перенджиев: В ответ на удар ВСУ по Новороссийску Россия может отправить десант в Одессу и Киев

Удары противника по "Москва-Сити" и Новороссийску стали ответом за экономический ущерб, который мы нанесли портам, пока еще находящимся под контролем киевского режима. Мы много чего уничтожили и продолжаем уничтожать. Эту разрушенную инфраструктуру уже не под силу поднять ни Украине, ни Западу

2023-08-04T17:05

2023-08-04T17:05

2023-08-04T17:05

интервью

новороссийск

крым

черноморский флот

одесса

зерновая сделка

украина

сво

всу

сша

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Поднимать ее придется нам, когда мы освободим эти регионы, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее Украина впервые атаковала безэкипажными катерами Новороссийскую военно-морскую базу и смогла повредить большой десантный корабль "Оленегорский горняк". Вымпел получило крен на левый борт, но остался на плаву и был отбуксирован в док. Сообщается, что он не получил критических повреждений, будет отремонтирован и вернется в строй.- Александр Николаевич, всё ли мы сделали в техническом, военном и политическом плане, чтобы обезопасить тыловую базу Черноморского флота в вашем родном городе?- Конечно, не всё. Я не хочу сказать, что мы расслабились. Но в основном мы привыкли, что в морские атаки Украины касаются Крыма и Севастополя, но не касаются побережья Краснодарского края. Противник сейчас проверяет все наши слабые места, и в эти места он бьет.Новороссийск официально не является курортом. Но туристы все равно приезжают в Широкую Балку, Мысхако и Южную Озереевка. Август. Жарко. Сами военные моряки смотрят на отдыхающих и расслабляются. Но любая война приходит неожиданно. И после этого случая будет проведен аудит безопасности в этом районе.- Новороссийск – это не только военная база. Это наш основной порт по вывозу зерна.- Не только по вывозу зерна, но и по вывозу нефти. Там есть перевалочный комплекс "Шесхарис", куда еще до СВО лично приезжал президент, чтобы открыть новые терминалы. Это и крупнейший железнодорожный узел, без которой работа порта не имеет смысла. Это наш главный порт на юге.В этом смысле атаки беспилотников по зданию "Москва-Сити" и удары по инфраструктуре Новороссийска имеют одну символическую цель. Это не просто террористическая атака. Это попытка нанести ущерб нашей экономике. В "Москва-Сити" находятся офисы международных организаций, а в порт Новороссийска заходят иностранные суда. Противник пытается показать, что в России опасно заниматься экономической деятельностью.- Более того, "Москва-Сити" символизирует наше финансовое благополучие, а Новороссийск – реальную экономику.- Да.Вообще, порт в Новороссийске разделяется на три района с огромными предприятиями. Каждый район – это как отдельный город: цементный завод, нефтебаза "Шесхарис". Напомню, что еще во время Чеченской войны эксперты говорили о создании трубопровода "Баку-Грозный-Новороссийск". Это очень серьезно.Главная проблема состоит в том, что военно-морская база в Новороссийске как раз и предназначена для защиты нашей экономической инфраструктуры на юге и судоходства вблизи черноморского побережья Краснодарского края. Более того, мы обеспечиваем безопасность не только РФ, но у Абхазии, которую мы признали в качестве независимого государства.Напомню, что когда-то Новороссийск был столицей Черноморской губернии (туда же входила Абхазии). Мне кажется, что для обеспечения безопасности было бы неплохо ее воссоздать. Надо отделить Кубань от черноморского побережья в плане управления. Потому что губернатору Краснодарского края надо заниматься урожаем и курортами. Он не может контролировать всё сразу. К тому же, это позволило бы связать Новороссийск и Севастополь как базы Черноморского флота.Кстати, когда Крым включили в состав Южного Федерального Округа, мы решили одну важную проблему, на которую мало обращали внимания. Керченский мост стал в ведении полномочного представителя ЮФО. До этого был отдельный Крымский округ, отдельно – Южный, а мост посередине был ничей. За его безопасность отвечала Москва. Понятно, что Москва и так за все отвечает. Но всё равно нужны наместники.Таким образом, удары по Новороссийску подняли проблему не только в плане безопасности, но и в плане управления нашими южными регионами.- Вы сказали, что противник ударами по Новороссийску пытается нанести как символический, так и реальный ущерб нашей экономике. Удалось ли нам в полной мере уничтожить экономическую мощь Украины ударами по черноморским и дунайским портам?- Возможно, что эти удары противника по "Москва-Сити" и Новороссийску стали ответом за экономический ущерб, который мы нанесли портам, пока еще находящимся под контролем киевского режима. Мы много чего уничтожили и продолжаем уничтожать. Эту разрушенную инфраструктуру уже не под силу поднять ни Украине, ни Западу. Поднимать ее придется нам, когда мы освободим эти регионы.Мы много сделали, чтобы эти порты нельзя было использовать. Но не в смысле зерновой сделки, а чтобы их нельзя было использовать для приема техники, вооружений и боеприпасов, которые привозили под видом гражданских кораблей, которые мы не имели права досматривать.Это же не морской десант, когда судно открыло створы – и техника поплыла. Все выгружалось при помощи башенных кранов. Потом это оружие шло либо на фронт, где использовалось против ВС РФ, либо перепродавалось в третьи страны. Сейчас эта инфраструктура уничтожена. Так что мы перекрыли серьезные коммуникации противника.Кроме того, туда привозили морские беспилотники для атак на Черноморский флот и вообще на Крым.- Мы вроде бы накрываем места их сборки, но они у противника все равно появляются.- Мне сложно понять, что это за безэкипажные катера, которые невозможно обнаружить. Может быть, они шли в Новороссийск под прикрытием гражданских судов, их сбрасывали где-то в море, и уже оттуда они начинали атаку. Так что нам придется проверять все суда, которые идут в порты Краснодарского края.Понятно, что это дело рук западных спецслужб. Украина не настолько могущественна, чтобы сама всё это провернуть. Западные спецслужбы могли работать с хозяевами этих кораблей. Они же действуют бесцеремонно. Они могут если не брать в заложники этих бизнесменов, то арестовывать их счета в странах третьего мира.Но то, как западные спецслужбы склоняют к сотрудничеству международный бизнес, и как они работают внутри самой России – тема для отдельного разговора.- Сумеем ли мы обеспечить безопасность в Черном море без победы на земле, учитывая экономические и юридические нюансы, связанные с другими странами?- Я согласен с ходом вашей мысли. То, что мы вернули Крым и начали СВО – это уже немалый вклад в обеспечение безопасности в Черноморской акватории. Я уже говорил, в какой страшной ситуации мы бы оказались, если бы не вернули Крым.То, что мы сейчас продвигаемся в Донбассе – это тоже напрямую обеспечивает безопасность нашего судоходства в Черном море.Что касается разговоров об освобождении Николаева и Одессы, то одни говорят, что мы их точно возьмем, а другие этим недовольны, в том смысле, что мы даже не Донбасс не освободили.- Я бы сказал, что их освобождать надо, но непонятно как.- Я тоже не хотел бы мнить себя полководцем, который знает, как воевать. Но я все же хотел поднять проблему, что пока в ходе СВО бои идут в режиме "стенка на стенку". ВС РФ не ведут активных действий в украинском тылу. Да, есть ракетные и авиационные удары, но этого все равно недостаточно.Помните трилогию о военных разведчиках и партизанах "Фронт без флангов", "Фронт за линией фронта" и "Фронт в тылу врага"? В этих фильмах четко было показано, что противника невозможно победить лоб в лоб.Может быть, меня сейчас покритикуют, но мне непонятно, почему у нас десантники и морская пехота сейчас воюют как обычные солдаты.- Они выполняют штурмовые функции.- Да. Но я, будучи жителем Новороссийска, воспитан на примере подвига на "Малой земле" в годы Великой Отечественной войны. Я прекрасно знаю, что задача морского и воздушного десанта – помочь армии, которая наступает с земли, занимая очень важный плацдарм, перерезая коммуникации, нарушая систему боевого управления и захватывая штабы.Поэтому нам придется проводить морские и десантные операции, чтобы в ходе этих рейдов хотя бы выявить, где враг производит различные беспилотники.- А "Вагнер" может стать структурой, которая бы проводила такие рейды по тылам?- Теоретически, да. Но вагнеровцы – это не десантники. Но я не знаю, правильно или неправильно, что десантники сейчас не прыгают с парашютом.- Вам на это скажут, что в условиях современной ПВО в таких операциях просто нет смысла.- Да, именно так мне и возразят. Но без захватов плацдармов вблизи линии фронта в тылу врага существенно помогли бы нам вести контрнаступления. Одно дело, когда у ВСУ все хорошо в тылу, а другое дело – когда у них там полная разбалансировка, и когда наши подразделения из тыла движутся навстречу наступающим войскам.Может быть, для этого просто не пришло время. Но если мы говорим об освобождении Одессы и Николаева, которые сейчас фактически оккупированы НАТО, то вернуть их сухопутным путем будет невозможно. Все равно нужны морские десанты.И я не исключаю, что авиационные и ракетные удары ВС РФ по черноморским портам Украины – подготовка к такой операции.- В начале СВО у нас был пример подвига гостомельских десантников, который переполошил врага, но не принес нам победу. Есть ли смысл сейчас повторять нечто подобное?- Вы же знаете историю вопроса. Уход из-под Киева якобы был нашей доброй волей. И я с вами согласен в том смысле, что если сейчас и начинать такие десантные операции, то уже не надо идти ни на какие уступки.Возможно, мы не начинаем серьезные наступательные операции по одной причине – мы ожидаем миролюбивых шагов от украинских хозяев за океаном. Может быть, мы ожидаем серьезного внутриполитического кризиса в самих США. А вдруг под видом поставок оружия на Украину и Тайвань, американцы создают свои частные армии, а это уже переведет конфликт на другой уровень?Но это пока что мои фантазии. Посмотрим, что будет дальше.

https://ukraina.ru/20230410/1045175938.html

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новороссийск

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

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