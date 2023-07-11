https://ukraina.ru/20230711/1047937933.html

Владимир Джаралла: Запад безжалостно использует Украину

Владимир Джаралла: Запад безжалостно использует Украину - 11.07.2023 Украина.ру

Владимир Джаралла: Запад безжалостно использует Украину

В информационном плане противник пока более эффективен, а мы, к сожалению, до сих пор не сделали нужных выводов и повторяем ошибки, ослабляющие наши позиции, считает политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла

2023-07-11T15:44

2023-07-11T15:44

2023-07-11T16:58

интервью

владимир джаралла

сво

украина

россия (рф)

крым

нато

информационная война

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Владимир, главнокомандущий ВСУ Валерий Залужный в телефоном разговоре с председателем комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли сообщил, что украинское наступление проходит согласно плану и снова попросил оружия. А где заканчивается интерес Запада - и возможности Украины? Есть ли нечто, что станет переломным моментом в украинском конфликте?– Перелом при украинском конфликте может наступить только после масштабного российского наступления, когда будут освобождены новые территории, а также освобождены территории, которые уже являются частью России. Тогда мы сможем говорить о крахе всей агрессивной линии Запада в отношении России. С этого момента уже можно будет говорить о начале стадии завершения конфликта, к переходу на стадию переговоров.Однако этого, как мы видим, не происходит. Пока перед нами ситуация, при которой Запад абсолютно безжалостно использует Украину, чтобы, как им казалось еще в середине прошлого года, использовать ее ресурсы для катастрофического или, как они мягко любят говорить, критического ослабления потенциала России во всех сферах.Этого не произошло. Вместо этого мы видим практически полный крах Украины – с точки зрения экономики, ее военного потенциала и, самое главное и самое страшное – с точки зрения людского ресурса. То, каким образом осуществляется эта так называемое разрекламированное контрнаступление, изумляет всех по все стороны конфликта.С удивлением отмечают абсолютно безжалостное отношение к своим собственным военнослужащим, которых буквально превращают в пушечное мясо и гонят на убой, используя совершенно какие-то невероятные тактики, даже не Первой Мировой войны, а какого-то периода борьбы туземцев с колониальными захватчиками, заваливая трупами каждый метр территории.При этом – результата никакого нет. Поэтому для всех сторон это в какой-то степени стало неожиданностью. Американцы, так как они очень далеко и чувствуют себя в безопасности, мягко говорят о том, что осуществляются худшие сценарии того, каким образом должно было развиваться наступление. На практике мы можем назвать это своими словами – это просто провал. И, к счастью, победа для нас.– Как вы считаете, насколько велик риск ввода войск НАТО в этой ситуации?– Судя по всему, ввод уже обсуждается. Теневой госсекретарь, министр иностранных дел США Уильям Блейк сейчас побил рекорды по количеству визитов в различные страны. Директор ЦРУ, как мы видим, сейчас фактически выполняет роль негласного представителя нынешней администрации. Кроме этого прозвучали уже фразы и на уровне офицеров, планирующих операции НАТО. А также проговорились поляки – о том, что возможно обсуждение вопроса о введении контингента.Тут вопрос о том, что под этим подразумевается. Скорее всего, речь идет о том, что это один из сценариев, который они разрабатывают в качестве (аргумента – Ред.) для переговорного процесса. Судя по всему, разрабатывается ситуация, при которой конфликт будет заморожен, но при этом для гарантий на территории Украины будут введены контингенты НАТО.Мне кажется, что такой проект выглядит абсолютно невыгодным для России, потому что под прикрытием этого контингента начнется восстановление военного потенциала Украины для возобновления конфликта.Кроме того, в этом случае возникает прямая опасность столкновения... Но тут нужно заметить, что как раз Запад свои красные линии блюдет строго, для него потери собственных солдат абсолютно неприемлемы. Поэтому проговаривается вариант, при котором это будет инициатива некоторых стран, которые захотят ввести (своих военных – Ред.). Прежде всего, речь идет о Польше.Тут выясняется, что у поляков нет особого желания участвовать в этой кровавой бане – и, тем более, переходить от слову к делу. Поэтому ситуация запутанная. Но, к сожалению, этот сценарий выглядит как один из тех, которые они считают наиболее реалистичным.– Какие надежды питает Киев относительно зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля? И может ли считать черноморскую инициативу исчерпанной для нас?– Когда Россия пошла на ее продление в последний раз, очень многие, я согласен с ними, придерживались того мнения, что это была поддержка Эрдогана перед вторым туром выборов, когда он продемонстрировал Турции, что по-прежнему является мощным международным игроком и заключает сделки, которые выгодны его стране.С самого начала было понятно, что эта сделка – под очень большим вопросом. Затем сразу же после выборов, когда Эрдоган победил, было объявлено, что смысла в ее поддержании нет. И ничего за это время не изменилось, прежде всего, с точки зрения интересов России.Мы – как страна – не получили от этого (от зерновой сделки – Ред.) ничего. Ни снятия санкций, ни облегчения системы расчетов, ни возобновления открытого, а не скрытого экспорта на прежних условиях. Поэтому смысла в ее поддержании нет.А вот зачем Зеленский катается по ближайшим соседям – судя по всему, из желания приобрести поддержку, получить вооружение. Вместо этого он получил такой… Я бы не сказал "отрезвляющий душ", потому что, к сожалению, мы видим, что отрезвление для нынешних политиков в Киеве практически невозможно. Эти люди находятся в другой реальности, они находятся в измененном сознании.Все политики, которых он посетил, достаточно ясно дали понять, что в Болгарии, что в Чехии – Чехия мягко, Болгария достаточно открыто – что они не горят желанием увеличивать поставки, потому что у них у самих уже (оружия – Ред.) нет.Турции, конечно, желательно снова сыграть роль посредника, но в данный момент для этого не видно никаких условий. Что касается вооружений, то переход к поставкам вооружений (Киеву – Ред.) настолько ухудшит отношения между нашими странами, что для Турции последствия этого будут намного более разрушительны.Поэтому этот визит Зеленского скорее оборачивается против него самого, и трезво мыслящие политики сделали бы из этого выводы. Но, к сожалению, это не про киевских людей.– Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев перечислил задачи для обеспечения безопасности юга России – предотвращение участившихся диверсий, терактов, работа с населением. Приводит пример, что с начала года киевский режим предпринял более семидесяти атак на Крым с применением беспилотных летательных аппаратов. Какие объекты чаще всего находятся в зоне риска, и насколько эффективно проводится работа с населением, в чем она заключается?– По сути это два совершенно разных вопроса, (решаемых – Ред.) с совершенно разной степенью эффективности. Что касается военно-технической составляющей – она выше любых похвал. Действительно, то, что в Крыму создана настоящая крепость или, как теперь говорят, территория ограниченного доступа – зона с великолепной системой ПВО, с военно-морской составляющей, с защитой самого берега – это уже очевидно. Именно благодаря этому удается нейтрализовать практически все нападения (ВСУ - Ред.) на территорию Крыма… Выводы из (опыта – Ред.) прошлого года сделаны.Что касается второй составляющей, то она, к сожалению, вызывает очень много вопросов и даже сожаления. Дело в том, что речь идет об информационной составляющей. Работа с населением – это, прежде всего, работа в информационной сфере. И здесь, к сожалению, складываются очень непростые отношения, очень непростая ситуация.Вполне очевидно, что власть не участвует в диалоге с обществом, вместо этого следует одностороннее выбрасывание лозунгов, каких-то ярких, даже и не ярких, а просто каких-то пафосных высказываний, либо, наоборот, совершенно невнятных. Это происходит во всех регионах юга России, в результате чего люди не получают главного – информации и настроения того, как видит власть происходящее.Отсюда всегда возникает известное правило – если вы не владеете повесткой, если вы не заполняете информацией, информация будет заполняться другим образом. Так оно и происходит. Приходят слухи, идет обмен информацией, часто непроверенной. Поэтому, когда затем истерично начинают заявлять о том, что нужно доверять официальным СМИ, хотелось бы сначала увидеть качественную работу этих СМИ.Самый печальный пример – ситуация, связанная с тем самым контрнаступлением. О том, что оно будет, как вы помните, чуть ли не полгода об этом говорили, причем – шумели везде. И я, честно говоря, был в жесточайшем недоумении по поводу происходящего. Мы, по сути, повторяли повестку, которую нам навязал противник. Мы обсуждали тезисы всех этих украинских недоносков-чиновников, которые выступали с оскорбительными и хамскими высказываниями.Мы обсуждали эти планы на полном серьезе, обсуждали, какие меры будут приняты (ВСУ – Ред.), по сути – усиливали сами эффект (украинской пропаганды – Ред.). Это происходило везде.Люди действительно серьезно были в состоянии страха, испуга по поводу происходящего в тот момент. Те немногие, кто реально оценивал ситуацию… (СМИ – Ред.) нужно было постараться, чтобы найти их среди военных специалистов или среди лидеров общественного мнения. Поэтому в итоге оказалось, что общество достаточно серьезно подняло градус нервозности, действительно – беспокойство люди испытывали сильнейшее.Только когда это широко разрекламированное контрнаступление началось, произошло успокоение – мы увидели, что за всем этим ничего не кроется, что это пшик, а реальная картина – совершенно иная.К сожалению, приходится говорить, что в информационном плане противник все-таки более эффективен. А мы, к сожалению, до сих пор не сделали выводов, повторяем ошибки, ослабляющие наши позиции.Поэтому один из самых влиятельных руководителей нашей страны – Николай Платонович Патрушев – показал своим выступлением, что эта ситуация оценивается, из нее делаются выводы. И первый вопрос, как это будет реализовываться на местах, как изменится повестка и работа с общественным мнением.

https://ukraina.ru/20230215/1043610160.html

https://ukraina.ru/20230709/1047899069.html

https://ukraina.ru/20230706/1047851219.html

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2023

Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, владимир джаралла, сво, украина, россия (рф), крым, нато, информационная война