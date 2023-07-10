https://ukraina.ru/20230710/1047907989.html

Человек, сделавший Украину монстром. Политическое мировоззрение Владимира Зеленского

Человек, сделавший Украину монстром. Политическое мировоззрение Владимира Зеленского - 10.07.2023 Украина.ру

Человек, сделавший Украину монстром. Политическое мировоззрение Владимира Зеленского

Уже завтра в Вильнюсе начнётся очередной саммит Североатлантического альянса, центральной темой которого, разумеется, станет поддержка Украины. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет на это мероприятие, в рамках которого он примет участие в первом заседании совета Украина-НАТО.

2023-07-10T05:21

2023-07-10T05:21

2023-07-10T05:21

эксклюзив

владимир зеленский

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Ранее, напомним, представители киевского режима заявляли, что Зеленский не приедет в Вильнюс, если ему не вручат там приглашение в ряды альянса.Однако действующий президент Украины вряд ли реализует данную угрозу, и подобные заявления – лишь игра с его стороны. Да, в целом Зеленский ведёт эту игру достаточно эффективно, о чём свидетельствует то, что уровень военной поддержки Киева со стороны альянса до нынешнего времени постоянно увеличивался. И сейчас показать всему миру, что в отношениях Украины и НАТО творится что-то не то, Зеленскому явно не с руки.В России многие до сих пор не воспринимают Владимира Зеленского всерьёз. Его называют "клоуном", "наркоманом" и "марионеткой", отказывая нынешнему президенту Украины в малейшей субъектности. Однако если его интеллектуальные и волевые качества исчерпываются принадлежностью к трём вышеозначенным категориям, то как он превратил Украину в проблему номер один для России? Ведь именно при Зеленском Украина достигла пика своей военной мощи, русофобия внутри неё стала единственной возможной формой политического выражения, а любая идейная альтернатива была окончательно и бесповоротно задавлена. Да, все предпосылки к этому были заложены ещё при его предшественниках. Но это не отменяет личных "заслуг" Зеленского в деле превращения Украины в того монстра, которым она является сегодня.Помимо этого, в идеологическом плане Зеленского считают либо откровенно безыдейным аферистом, думающим исключительно о сиюминутной выгоде, либо сторонником нацизма. Нынешний президент Украины неоднократно пытался опровергнуть данные обвинения, апеллируя к своему еврейскому происхождению. Отдельные российские авторы также считают, что Зеленский после прихода к власти попал под влияние украинского нацистского мейнстрима, изначально не будучи сторонником радикальной идеологии. В любом случае, у действующего политика высокого ранга (а президент Украины, несомненно, является таковым) всегда в том или ином виде есть сложившаяся картина мира, и Владимир Зеленский в этом плане не является исключением.Начать следует с того, что в России до сих пор многие полагают, что Зеленский, баллотируясь на пост президента Украины, изначально был готов к каким-то компромиссам с Москвой. Однако на самом деле никаких оснований для распространения подобного мнения он не давал.Да, в 2014 году Зеленский говорил крайне примечательные с точки зрения нынешних украинских реалий вещи. Во-первых, он призывал уважать выбор населения Крыма и Донбасса, которое хочет говорить по-русски, и дать ему эту возможность на законном основании. "Язык никогда не будет делить нашу родную страну. Россия и Украина – действительно братские народы. Я знаю тысячи людей, которые живут в России – это замечательные люди. Мы все одного цвета, у нас одинаковая кровь, мы все друг друга понимаем – независимо от языка", - заявлял Зеленский в интервью каналу "1+1".Во-вторых, он как минимум с долей сочувствия относился к борьбе народа Донбасса. К примеру, той же весной 2014 года он назвал "молодцами" местных жителей, захвативших украинский танк, готовившийся атаковать один из городов ДНР, уточнив, что они "просто защищали город" и добавив, что "народ уже весело ко всему относится". "Мы не можем быть против русского народа в принципе, потому что это один и тот же народ", - подчёркивал тогда Зеленский.Однако принципиально важно понимать, что это были слова Зеленского-человека, но не Зеленского-политика. На тот момент продюсер "95 квартала" не собирался идти во власть, о чём и сообщал напрямую. Но именно в 2014 году были заложены центральные постулаты современной украинской политической культуры, в рамках которой любое выражение симпатии к России и всему, что с ней связано, строжайше запрещено, а основным идейным столпом является национализм самого радикального толка. Зеленский-политик изначально формировался именно в рамках данной культуры. Захотев стать частью украинского политического класса, он автоматически начал играть по его правилам, которые со временем становились всё более жёсткими.Да, в своём интервью Дмитрию Гордону (признан в РФ иноагентом), которое Зеленский дал уже в 2018 году, он заявил о том, что выступает против военного решения вопроса с Крымом и Донбассом, и что главным приоритетом для него является человеческая жизнь. "Идти туда войной? Я лично против: я не такой человек… Поэтому любой вариант "мы туда пойдем армией" я отметаю сразу", - сказал тогда нынешний украинский лидер.Однако "президентом мира" именовал себя и Пётр Порошенко, причём он говорил об этом весной 2014 года, начиная бойню в Донбассе. В том же своём интервью Зеленский полностью отверг возможность компромисса в вопросе, связанном со статусом тех или иных территорий. Отрицая на словах стремление развязать военную агрессию против Донбасса и Крыма, и при этом не подвергая ни малейшему сомнению их украинскую принадлежность, он просто следовал украинскому политическому мейнстриму тех лет. Потенциального избирателя нельзя было пугать перспективой полномасштабного военного конфликта с Россией. Но при этом Зеленский чётко обозначил, что мир Украине нужен только на её условиях. Кроме того, к тому моменту он уже несколько лет спонсировал ВСУ.Из того интервью, которое фактически относилось к началу его президентской кампании, о политических предпочтениях Владимира Зеленского можно было узнать примерно следующее:1) "территориальная целостность" Украины в понимании официального Киева не подлежит ни малейшему сомнению;2) К России следует относиться исключительно как к "агрессору";3) Диалог с ней следует вести с одной-единственной целью – завершить противостояние на условиях Украины;4) Минские соглашения не могут являться рабочей схемой для урегулирования конфликта в Донбассе.Вообще предвыборная программа Зеленского мало чем отличалась от предвыборной программы Порошенко, да и многих других аналогичных документов, появляющихся не только на Украине, но и на всём постсоветском пространстве – включая намерение перевести армию на западные стандарты. Едва ли не единственным значимым исключением стал вопрос поддержки украинского языка, за которую ратовал Порошенко: в программе Зеленского языковая проблема вообще не упоминалась (на тот момент Зеленский выступал и давал интервью только по-русски). Кроме того, в программах обоих кандидатов интеграция Украины в западные структуры обозначалась как единственный возможный вариант внешнеполитического курса.Иными словами, и Порошенко, и Зеленский действовали строго в соответствии с правилами украинской политики. На тот момент бывший сторонник постулата "мы один народ" уже полностью принимал все её правила.Интересным эпизодом стало знакомство Зеленского с радикалами. Это стало следствием едва ли не единственной попытки нового президента (ситуация датируется осенью 2019 года) изобразить хоть какое-то движение в сторону мира. Тогда Зеленский приехал в населённый пункт Золотое, в которым, согласно заключённым договорённостям, противоборствующие стороны должны были развести свои силы. В итоге свет увидел знаменитый диалог, в ходе которого президент Украины интересовался у боевика, считает ли тот его "лохом". После этого лидер "Азова" (деятельность организации запрещена на территории РФ) Андрей Билецкий пригрозил Зеленскому появлением в Золотом ещё десятка тысяч боевиков, и на этом миротворчество нового президента закончилось.Сейчас многие авторы пытаются понять, когда именно Зеленский взял курс на войну с Россией. Кто-то связывает с этим его поездку в Париж в 2021 году, на которой обсуждалось вступление Украины в НАТО. Кто-то пишет, что всё произошло существенно раньше, когда нынешний президент Украины встретился в Британии с главой MI-6 Ричардом Муром. Однако уже в рамках своей первой заграничной поездки (Брюссель, лето 2019 года) Зеленский фактически подтвердил неизменность стратегического курса Киева, заложенного его предшественниками, сутью которого является противоборство с Россией. А то, что это противоборство начало развиваться по самому радикальному варианту, связано как с положением Зеленского, чей вес в украинской политике изначально был слишком мал, так и с его психологическими особенностями.Диалог с боевиком в Золотом, подозрительно напоминавший перебранку в подворотне, достаточно чётко показал, что бывшему комику катастрофически не хватает авторитета. Этим и воспользовались те силы на Западе, которым в Киеве был нужен амбициозный и склонный к театральным эффектам деятель. Именно они поделились с Зеленским силой, превосходящей влияние всех украинских олигархических группировок вместе взятых. С помощью новых покровителей бывший лидер "95 квартала" смог и избавиться от своего недавнего спонсора Игоря Коломойского, и подавить всех, кто был способен составить ему хоть какое-то подобие конкуренции. Более того, хвост в какой-то момент начал активно вилять собакой, о чём, в частности, свидетельствуют недавние публикации американских СМИ. Их суть сводится к тому, что Зеленский непредсказуем и склонен нарушать даже самые настоятельные рекомендации из Вашингтона.Многие комментаторы связывают это с тем, что Зеленским руководят из другого западного центра силы – из Лондона, политика которого на российском направлении отличается от американской в сторону большего радикализма. Теоретически такое вполне возможно, особенно если представить, что британцы дают нынешнему украинскому лидеру возможность превращать свою президентскую деятельность в непрерывное шоу в виде громких терактов и других кровавых перфомансов. Так или иначе, вне противостояния с Россией ни один украинский политик существовать не может, и Зеленский, чьё влияние в киевских кабинетах изначально было мизерным, занял уготованную для него нишу самого непримиримого борца с "москалями". И нельзя говорить, что у него не было другого пути. Просто амбициозный и себялюбивый актёр согласился на предложенную ему роль, явно видя в ней возможность вписать себя в историю.Очевидно, Зеленский может обрести подобие субъектности только в контексте затеянной его покровителями борьбы с Россией. Он может воздействовать на своих хозяев, может манипулировать ими, может вести себя непредсказуемо. Но всё же это поведение тоже заключено в определённые и не слишком широкие рамки. Тот же Порошенко, корифей украинской политики, обладал куда большей самостоятельностью и активно пользовался знанием внутрикиевских раскладов для того, чтобы использовать помощь внешних игроков себе во благо, в том числе для реализации собственных бизнес-интересов. Зеленский и его сравнительно молодое окружение изначально находились вне этих раскладов, что и сделало их идеальной клиентурой для наиболее русофобской части западного истеблишмента. При этом нынешний президент Украины включился в предложенную ему игру с огромным энтузиазмом, явно рассчитывая на лавры "победителя России", что позволило бы ему стать самым прославленным украинским лидером XXI века.Таким образом, можно утверждать, что в идейном плане Зеленский прежде всего стопроцентный политический украинец в современном понимании этого термина. То есть борец с Россией за интересы коллективного Запада, его защитник от орд с Востока, готовый ради этой защиты использовать любые средства. Одним из этих средств является нацизм.Да, нацизм в нынешних украинских реалиях – именно средство, а не определяющая идеология. Изначально обвинения в адрес Зеленского в том, что он как минимум разделяет нацистские идеи, вроде бы кажутся справедливыми. Именно при нём, заявившим в своё время о невозможности противостояния русскому народу, были приняты радикально русофобские законы, запрещающие официальное использование русского языка и вычеркнувшие русских из числа проживающих на Украине нацменьшинств.Показательным является и реакция сподвижников Зеленского на марш в честь ветеранов дивизии СС "Галичина" (деятельность организации запрещена на территории РФ): в то время, как официальное заявление офиса президента, выпущенное по этому поводу, говорило о недопустимости героизации нацизма, представитель "Слуги народа" Никита Потураев сообщил, что бойцы этой дивизии якобы не были нацистами, ксенофобами и антисемитами, и что их главной целью была независимость Украины. Также можно вспомнить, как Зеленский защищал "Азов (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ)", отвечая на вопрос, касающийся нацистских убеждений его боевиков.Однако нынешняя украинская идея всё же не имеет того антропологического и биологического измерения, которое было характерно для Германии 30-х и 40-х годов ХХ века. В современной украинской политике присутствует как множество евреев, так и русские, армяне, грузины, представители азиатских и даже африканских народов. Этническое происхождение не имеет принципиального значения, обмером черепов тоже никто не занимается. Главное – официально и во всеуслышанье разделять идеологию украинства, в рамках которой все жители бывшей УССР вне зависимости от этнической принадлежности должны быть непримиримыми врагами русскости, России и всего, что с ней связано. А нацизм в данном случае выступает как удобный инструмент и образ, хорошо понятный озлобленным, жаждущим крови радикалам. Чем в свою очередь успешно пользуется киевская власть.Таким образом, если пытаться подводить промежуточные итоги политического пути Владимира Зеленского, то можно остановиться на следующих его аспектах: во-первых, став частью украинской политики, он органично впитал в себя украинскую идею в её современном виде. Во-вторых, изначально не имея на Украине политического влияния, он стал опираться исключительно на внешние силы, причём прежде всего на те из них, которые намерены воевать с Россией "до победного конца". В-третьих, в рамках борьбы со "злокозненной Москвой" Зеленский, как и любой другой официальный украинский политик, готов использовать любую идею и символику, включая ту, что понятна всем русофобам мира с 30-х годов прошлого века. В-четвёртых, личные качества Зеленского и его политические амбиции делают его действительно опасным и слабо предсказуемым – но исключительно в рамках стремления любым способом навредить России.И, наконец, в-пятых. Достаточно очевидно, что деятель подобного толка может продолжать свою политическую жизнь исключительно до того момента, пока ему не перестанут благоприятствовать обстоятельства. В нашем случае роль этих обстоятельств играет сочетание устремлений различных западных групп влияния. Возможно, конец политической карьеры Владимира Зеленского уже не за горами.

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https://ukraina.ru/20230710/1047905853.html

https://ukraina.ru/20200407/1027293563.html

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эксклюзив, владимир зеленский