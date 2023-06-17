https://ukraina.ru/20230617/1047322753.html

Министр обороны РФ проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Омской области

Министр обороны РФ проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Омской области - 17.06.2023 Украина.ру

Министр обороны РФ проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Омской области

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил арсеналы хранения вооружения и выполнение гособоронзаказа в ходе рабочей поездки на одно из оборонных предприятий Омской области, сообщили в пресс-службе военного ведомства 17 июня

2023-06-17T10:31

2023-06-17T10:31

2023-06-17T10:31

новости

сергей шойгу

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В свою очередь, начальник главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-майор Александр Шестаков доложил, что все бронемашины доработаны с учетом требований к защищенности, техника уже погружена на железнодорожные платформы и готова к отправке в войска.Ранее, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что время - это важнейший фактор, и любые отступления от сроков поставок вооружений военнослужащим в зоне спецоперации недопустимы.Он отметил, что ситуацию нужно отслеживать и при необходимости "вносить коррективы, в том числе на промышленных площадках".России нужно продолжить укреплять нашу линию обороны, особенно по берегам Каховского водохранилища. Сейчас там от воды освобождаются целые площади. Нам их как минимум нужно заминировать, чтобы исключить различные эксцессы и укрепить линию обороны по побережью водохранилища, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Об этом он рассказал в материале “Алексей Леонков: ВСУ будут зализывать раны до июля, чтобы послать на Россию массы британских ракет" в интервью , которое можно прочитать на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20230606/1046965989.html

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2023

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новости, сергей шойгу