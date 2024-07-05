Битва за Часов Яр: военкор объяснил, почему ВСУ еще будут "цепляться" и создавать проблемы в Калиновке - 05.07.2024 Украина.ру
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Битва за Часов Яр: военкор объяснил, почему ВСУ еще будут "цепляться" и создавать проблемы в Калиновке
Битва за Часов Яр: военкор объяснил, почему ВСУ еще будут "цепляться" и создавать проблемы в Калиновке - 05.07.2024 Украина.ру
Битва за Часов Яр: военкор объяснил, почему ВСУ еще будут "цепляться" и создавать проблемы в Калиновке
Отходить из населенных пунктов, которые штурмуют российские бойцы, ВСУ не склоны, поэтому будут цепляться за любую преграду. Они будут создавать проблемы в Калиновке, потому что этот фланг важен для окружения Часового Яра. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2024-07-05T04:40
2024-07-05T04:40
новости
часов яр
россия
донбасс
военкор
штурм
северский донец
днр
славянск
краматорск
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На днях ВС России освободили микрорайон Канал, который находится в крайней восточной части города Часов Яр в Донбассе.Очевидно, что после оставления Артемовска украинские военные провели работу над ошибками. Правда, это не очень помогло ВСУ, но сейчас они тянут время с потрясающим упорством, сообщил военкор.А помимо того, что ВСУ и перед Часов Яром создали немало проблем в Красном, Артемовском, Калиновке. Да и десантники сейчас действуют несколько по-другому нежели ЧВК "Вагнер", хотя используют похожую тактику, отметил он. Все-таки Калиновка находится по направлению к Константиновке, а в то же время там есть дорога, которая ведет на Славянск и Краматорск. Поэтому там ВСУ сосредоточат наибольшее количество усилий, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: ВСУ провели работу над ошибками, поэтому главная битва за Часов Яр еще впереди читайте на сайте Украина.руО том, почему вокруг Белоруссии складывается непростая ситуация с Польшей и Прибалтикой - можно узнать в интервью Алексея Леонкова: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь — трупами
https://ukraina.ru/20240703/1056019046.html
часов яр
россия
донбасс
днр
славянск
краматорск
артемовск
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новости, часов яр, россия, донбасс, военкор, штурм, северский донец , днр, славянск, краматорск, артемовск
Новости, Часов Яр, Россия, Донбасс, военкор, штурм, Северский Донец , ДНР, Славянск, Краматорск, Артемовск

Битва за Часов Яр: военкор объяснил, почему ВСУ еще будут "цепляться" и создавать проблемы в Калиновке

04:40 05.07.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота разведчиков 150 мотострелковой дивизии Южной группы войск в Артемовске
Работа разведчиков 150 мотострелковой дивизии Южной группы войск в Артемовске - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Отходить из населенных пунктов, которые штурмуют российские бойцы, ВСУ не склоны, поэтому будут цепляться за любую преграду. Они будут создавать проблемы в Калиновке, потому что этот фланг важен для окружения Часового Яра. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
На днях ВС России освободили микрорайон Канал, который находится в крайней восточной части города Часов Яр в Донбассе.
Очевидно, что после оставления Артемовска украинские военные провели работу над ошибками. Правда, это не очень помогло ВСУ, но сейчас они тянут время с потрясающим упорством, сообщил военкор.
А помимо того, что ВСУ и перед Часов Яром создали немало проблем в Красном, Артемовском, Калиновке. Да и десантники сейчас действуют несколько по-другому нежели ЧВК "Вагнер", хотя используют похожую тактику, отметил он.
"Практика показала, что отходить из населенных пунктов, районов, которые мы штурмуем, ВСУ не склоны, поэтому за любую преграду на нашем пути они будут цепляться. Будут создавать нам проблемы в Калиновке, потому что этот фланг наиболее важен для окружения города", - отметил Ермаков.
Все-таки Калиновка находится по направлению к Константиновке, а в то же время там есть дорога, которая ведет на Славянск и Краматорск. Поэтому там ВСУ сосредоточат наибольшее количество усилий, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: ВСУ провели работу над ошибками, поэтому главная битва за Часов Яр еще впереди читайте на сайте Украина.ру
О том, почему вокруг Белоруссии складывается непростая ситуация с Польшей и Прибалтикой - можно узнать в интервью Алексея Леонкова: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь — трупами
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