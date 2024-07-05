https://ukraina.ru/20240705/1056046978.html

Битва за Часов Яр: военкор объяснил, почему ВСУ еще будут "цепляться" и создавать проблемы в Калиновке

Битва за Часов Яр: военкор объяснил, почему ВСУ еще будут "цепляться" и создавать проблемы в Калиновке - 05.07.2024 Украина.ру

Битва за Часов Яр: военкор объяснил, почему ВСУ еще будут "цепляться" и создавать проблемы в Калиновке

Отходить из населенных пунктов, которые штурмуют российские бойцы, ВСУ не склоны, поэтому будут цепляться за любую преграду. Они будут создавать проблемы в Калиновке, потому что этот фланг важен для окружения Часового Яра. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2024-07-05T04:40

2024-07-05T04:40

2024-07-05T04:40

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На днях ВС России освободили микрорайон Канал, который находится в крайней восточной части города Часов Яр в Донбассе.Очевидно, что после оставления Артемовска украинские военные провели работу над ошибками. Правда, это не очень помогло ВСУ, но сейчас они тянут время с потрясающим упорством, сообщил военкор.А помимо того, что ВСУ и перед Часов Яром создали немало проблем в Красном, Артемовском, Калиновке. Да и десантники сейчас действуют несколько по-другому нежели ЧВК "Вагнер", хотя используют похожую тактику, отметил он. Все-таки Калиновка находится по направлению к Константиновке, а в то же время там есть дорога, которая ведет на Славянск и Краматорск. Поэтому там ВСУ сосредоточат наибольшее количество усилий, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: ВСУ провели работу над ошибками, поэтому главная битва за Часов Яр еще впереди читайте на сайте Украина.руО том, почему вокруг Белоруссии складывается непростая ситуация с Польшей и Прибалтикой - можно узнать в интервью Алексея Леонкова: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь — трупами

https://ukraina.ru/20240703/1056019046.html

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новости, часов яр, россия, донбасс, военкор, штурм, северский донец , днр, славянск, краматорск, артемовск