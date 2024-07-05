Почитаю на выходных: политолог назвал мирный план Трампа по Украине аферой
© AP / Jacquelyn Martin
© AP / Jacquelyn Martin
Кандидату в президенты США Дональду Трампу, который сейчас находится под следствием, сейчас не до Киева. Мирный план Трампа по Украине - более, чем уловка технологов
Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.
"Имеет место конкуренция между различными PR-компаниями. Технологи понимают, что Трамп будет тратить деньги на предвыборную кампанию. Выходят на него. Он им отвечает: дескать, ребята, пока некогда, поговорим после 11 июля. Они ему: а мы придумали план урегулирования конфликта России и Украины. Трамп: мирный план — это интересно; обязательно почитаю на выходных. Политтехнологи тут же заявляют прессе, что мы, мол, с Трампом договорились об услугах политтехнологов, уже план разработали, консультируем. И спешат выдать желаемое за действительное", - пояснил Бардин.
Он резюмировал, что все планы по Украине Трамп начнет рассматривать где-то через полгода после своего возможного избрания. То есть к следующей весне.
Мнение Максима Бардина по американскому вопросу в материале издания Украина.ру Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. О США, идущих по пути Украины.
На днях судья Хуан Мерчан, который председательствовал на процессе в отношении Трампа по фактам фальсификации документов, объявил о решении перенести дату вынесения приговора на сентябрь. Свое решение о переносе срока судья обосновал необходимостью рассмотрения апелляции, основанной на решении Верховного суда США о президентской неприкосновенности.
26 июня, 12:41"Мирный план" Трампа, как предвыборная афераПрезидент США обладает огромными полномочиями, в некоторых случаях превосходящих возможности абсолютных монархов "старого режима". В то же время, Конгресс, если он обладает надёжным и действенным большинством, может заблокировать практически любую инициативу президента.
Ранее бывшие сотрудники администрации экс-президента США Кит Келлог и Фред Флитц предложили перемирие якобы по корейскому варианту по линии боевого столкновения, не предусматривающее денацификацию и демилитаризацию Украины.
Директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина в интервью изданию Украина.ру отметила, что если Россия согласится на такой вариант, Украину примут в НАТО как уже мирную страну, и на ее территории очень быстро разместят военные базы в 4-5 минутах подлета до Москвы.
Подобные уже есть в скандинавских странах, Прибалтике и Румынии, и в конце окруженную со всех сторон Россию просто будут додавливать санкциями, а в финале добьют молниеносным ударом. Поэтому России совершенно не выгодно делать ставки на Трампа, резюмировала Панина.
"Совершенно неоправданные надежды. Это эйфория, иллюзия. Которую, к сожалению, разделяют и у нас в некоторых политических и экспертных кругах. С Трампом нам будет еще сложнее решить вопросы вокруг Украины и все, что связано с нашей безопасностью. Не случайно наш президент сказал, что для нас Байден лучше", - пояснила она.
Вчера, 05:50"Совершенно неоправданные надежды": Панина рассказала, что будет с Россией, если в США победит ТрампВо время дебатов кандидат в президенты США Дональд Трамп сначала попытался уйти от ответа на вопрос о мирном плане президента России Владимира Путина, но затем назвал его "неприемлемым". Однако многие в Европе, в том числе премьер-министр Венгрии Орбан, до сих пор считают, что именно Трамп положит конец войне на Украине. Оправданы ли ожидания?
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.
Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.
Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.
Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.
Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.
На днях Washington Post опубликовала список возможных кандидатов на место Байдена в президентской гонке. Среди них вице-президент Камала Харрис, Мишель Обама, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер.