https://ukraina.ru/20240705/1056062831.html

Почитаю на выходных: политолог назвал мирный план Трампа по Украине аферой

Почитаю на выходных: политолог назвал мирный план Трампа по Украине аферой - 05.07.2024 Украина.ру

Почитаю на выходных: политолог назвал мирный план Трампа по Украине аферой

Кандидату в президенты США Дональду Трампу, который сейчас находится под следствием, сейчас не до Киева. Мирный план Трампа по Украине - более, чем уловка технологов

2024-07-05T05:50

2024-07-05T05:50

2024-07-05T05:50

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Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.Он резюмировал, что все планы по Украине Трамп начнет рассматривать где-то через полгода после своего возможного избрания. То есть к следующей весне.Мнение Максима Бардина по американскому вопросу в материале издания Украина.ру Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. О США, идущих по пути Украины.На днях судья Хуан Мерчан, который председательствовал на процессе в отношении Трампа по фактам фальсификации документов, объявил о решении перенести дату вынесения приговора на сентябрь. Свое решение о переносе срока судья обосновал необходимостью рассмотрения апелляции, основанной на решении Верховного суда США о президентской неприкосновенности.Ранее бывшие сотрудники администрации экс-президента США Кит Келлог и Фред Флитц предложили перемирие якобы по корейскому варианту по линии боевого столкновения, не предусматривающее денацификацию и демилитаризацию Украины.Директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина в интервью изданию Украина.ру отметила, что если Россия согласится на такой вариант, Украину примут в НАТО как уже мирную страну, и на ее территории очень быстро разместят военные базы в 4-5 минутах подлета до Москвы.Подобные уже есть в скандинавских странах, Прибалтике и Румынии, и в конце окруженную со всех сторон Россию просто будут додавливать санкциями, а в финале добьют молниеносным ударом. Поэтому России совершенно не выгодно делать ставки на Трампа, резюмировала Панина."Совершенно неоправданные надежды. Это эйфория, иллюзия. Которую, к сожалению, разделяют и у нас в некоторых политических и экспертных кругах. С Трампом нам будет еще сложнее решить вопросы вокруг Украины и все, что связано с нашей безопасностью. Не случайно наш президент сказал, что для нас Байден лучше", - пояснила она.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.На днях Washington Post опубликовала список возможных кандидатов на место Байдена в президентской гонке. Среди них вице-президент Камала Харрис, Мишель Обама, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер.

https://ukraina.ru/20240626/1055855419.html

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