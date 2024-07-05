https://ukraina.ru/20240705/1056077650.html

"Без света, без тепла, без интернета". Украинские эксперты о скором будущем страны

"Без света, без тепла, без интернета". Украинские эксперты о скором будущем страны - 05.07.2024 Украина.ру

"Без света, без тепла, без интернета". Украинские эксперты о скором будущем страны

На Украине начинают задумываться, в правильном ли направлении идёт страна. Пока вместо обещанных народу на Майдане всяческих евроблаг и евросвобод, Украина втянута в длительный конфликт и постепенно возвращается в эпоху феодализма и крепостничества

2024-07-05T05:33

2024-07-05T05:33

2024-07-05T07:39

украина

майдан

франция

леонид кучма

соскин

владимир зеленский

госпогранслужба

вооруженные силы украины

верховная рада

эксклюзив

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О внутреннем состоянии нынешнего Украинского государства (киевского режима. — Ред.) говорит украинский политолог Андрей Ермолаев. По его мнению, состояние это следует определить как неофеодализм, поскольку любой государственный пост — "будь то прокуратура, какая-то спецслужба" — стал первым источником накопления первоначального капитала."И это используется уже как система, как машина", — сказал политолог в эфире интернет-канала "Вышка", добавив, что так вели себя только в эпоху феодализма."Поэтому я украинское государство называю неофеодальным. Это не опровергает того, что это государство", — сказал Ермолаев. По словам эксперта, если кого-то это не устраивает, то нужно проводить социальную революцию — "так, как когда-то провели её во Франции, сбрасывая Людовика XVI".Революции нет, но если внутри страны всех (занимающих государственные посты. — Ред.) эти феодальные порядки устраивают, то "всем орбанам со стороны это видно...", подчеркнул эксперт.Ранее покинувший страну экс-советник ОП Алексей Арестович* заявил о возвращении украинцев в эпоху крепостничества — ведь украинские мужчины фактически оказались "прикреплёнными к земле" и не могут уехать.Продолжается отлов людей для замещения потерь ВСУ и подготовки обещанного Западу нового контрнаступления. Как отметил в своём видеоблоге экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин, говорят, что для этого надо набрать 500 тысяч мужчин. Но тогда, по его словам, "надо полностью тушить свет"."Уже и так предприятия останавливаются. Даже не могут 200 тысяч набрать, а 500 тысяч набрать — представляете, что это значит? То есть это вообще полностью уничтожить поколение 90-х годов, их чуть больше миллиона, насколько я помню", — сказал политолог.Он призвал формировать штурмовые отряды именно из тех чиновников и политиков, которые ратуют за мобилизацию, говорят, что всех мужчин надо призвать "и бросать их на линию, — пусть покажут, как это надо делать".По мнению эксперта, уже скоро — 1 августа — Украине грозит дефолт, режим Зеленского не в состоянии выполнить требование частных инвесторов и вернуть им 20 млрд долларов.А если дефолт, то тогда в рамках Лондонского и Парижского клубов будет сформирована соответствующая группа, которая предложит "создать временное управление данной территорией, Украиной, со всеми вытекающими последствиями", предположил Соскин.Экс-советник Кучмы отметил, что на этом беды не заканчиваются. По его словам, мужчины на Украине заканчиваются, поэтому все предприятия скоро остановятся, прекратится воспроизводственный процесс."Он уже и так почти не работает, а это будет вообще полный обвал и остановка", — предрекает эксперт. Он подчеркнул, что и электричества в стране не будет, поскольку каждый день идут атаки на генерирующие мощности."И уже Зеленский заявляет Фёдорову (глава Минцифры Украины. — Ред.), ты ж, давай, чтобы интернет не падал. А как его держать, этот интернет, если нет электричества?" — обрисовал ситуацию Соскин, добавив, что решить эту проблему с помощью энергии АЭС тоже не удастся.Электричества на Украине не будет, тепла не будет, для генераторов не будет бензина, железные и автомобильные дороги разбомбят, считает экс-советник Кучмы. Он предупредил: "К зиме вообще большие города вымрут, там нельзя жить будет". И в очередной раз посоветовал горожанам уезжать. Но куда? Да куда-нибудь — "тогда хоть живы останетесь"."Что вы там сидите, что вы там забыли? Война еще будет идти минимум 10 лет", — заявил эксперт. Он добавил, что срок войны можно было бы и значительно сократить, но "в ролевых сценариях Зеленского, его сценаристов, продюсеров, антрепренеров, режиссёров это не прописано".Отметим, к советам бежать куда глаза глядят прислушиваются на Украине очень многие. Бегут не только от будущей зимы, но от беспредельной мобилизации.Далеко не всем это удаётся. А вот родственникам киевских чиновников удалось. Как сообщил в своём телеграм-канале Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, "дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, стали прикрытием для близких родственников киевских чиновников, чтобы нелегально выехать за границу и избежать мобилизации…"Другие справляются как могут. Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил в эфире телеканала "Рада", что "в последнее время стало значительно больше дерзких попыток незаконного вывоза за границу больших групп мужчин".За такую услугу пытающиеся спастись украинцы платят от трёх до 12 тысяч долларов, иногда и больше. Ранее в украинской Госпогранслужбе сообщали, что ежедневно пограничники задерживают по 20–25 беглецов.Украинцы бегут, рискуя жизнью. Из Тисы за время конфликта достали уже несколько десятков тел. Может быть, эти люди не смогли справиться с течением, а может быть, им так свои же "помогли"... Недавно один из пытавшихся покинуть Украину мужчин был застрелен украинским пограничником. Как сообщил в своём блоге известный одесский адвокат Тарас Никифорчук, этот случай — не единственный.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё, — в материале "Когда киевский режим станет львовским. Украинские эксперты о войне и мире"

https://ukraina.ru/20240701/1055966574.html

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Сергей Зуев

украина, майдан, франция, леонид кучма, соскин, владимир зеленский, госпогранслужба, вооруженные силы украины, верховная рада, эксклюзив