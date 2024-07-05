Законные цели: аналитик о том, будут ли ВС РФ "долбить" аэродромы противника, если оттуда взлетят F-16
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие международной выставки Paris Air Show Le Bourget 2015
Для полетов F-16 может быть задействована схема с польскими и румынскими аэродромами. Некоторые украинские деятели уже проговорились, что на этих аэродромах будут стоять запасные F-16. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Истребитель F-16 однозначно появится на Украине. И не факт, что они будут взлетать с территории Украины. Тут может быть задействована схема с польскими и румынскими аэродромами, рассказал аналитик.
"Некоторые украинские деятели уже проговорились, что на этих аэродромах будут стоять запасные F-16. Не надо пытаться ввести нас в заблуждение. [Это будут] Не запасные, а основные [самолеты F-16]", - подчеркнул Леонков.
Скорее всего, будет приведено в действие обещание президента РФ Владимира Путина : если F-16 будет взлетать с территории Польши или Румынии для работы по территории России, эти аэродромы будут являться нашей законной целью, отметил он.
При этом новый российский Су-34 — это истребитель-бомбардировщик. Его вооружение действует в оперативно-тактической зоне. Гипотетически, для нанесения ударов по территории Польши или Румынии будет использоваться другая техника, которую ВС РФ продемонстрировали в ходе СВО, в том числе гиперзвуковая, сообщил эксперт.
"Чем мы будем долбить эти аэродромы – это вопрос принятия решений нашего командования. Если противник не поймет и доведет нас до такого стечения обстоятельств, мы с вами узнаем", - заключил собеседник издания.
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