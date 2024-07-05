Законные цели: аналитик о том, будут ли ВС РФ "долбить" аэродромы противника, если оттуда взлетят F-16 - 05.07.2024 Украина.ру
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Законные цели: аналитик о том, будут ли ВС РФ "долбить" аэродромы противника, если оттуда взлетят F-16
Законные цели: аналитик о том, будут ли ВС РФ "долбить" аэродромы противника, если оттуда взлетят F-16 - 05.07.2024 Украина.ру
Законные цели: аналитик о том, будут ли ВС РФ "долбить" аэродромы противника, если оттуда взлетят F-16
Для полетов F-16 может быть задействована схема с польскими и румынскими аэродромами. Некоторые украинские деятели уже проговорились, что на этих аэродромах будут стоять запасные F-16. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-07-05T04:00
2024-07-05T04:00
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польша
владимир путин
f-16
су-34
вкс
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Истребитель F-16 однозначно появится на Украине. И не факт, что они будут взлетать с территории Украины. Тут может быть задействована схема с польскими и румынскими аэродромами, рассказал аналитик.Скорее всего, будет приведено в действие обещание президента РФ Владимира Путина : если F-16 будет взлетать с территории Польши или Румынии для работы по территории России, эти аэродромы будут являться нашей законной целью, отметил он.При этом новый российский Су-34 — это истребитель-бомбардировщик. Его вооружение действует в оперативно-тактической зоне. Гипотетически, для нанесения ударов по территории Польши или Румынии будет использоваться другая техника, которую ВС РФ продемонстрировали в ходе СВО, в том числе гиперзвуковая, сообщил эксперт."Чем мы будем долбить эти аэродромы – это вопрос принятия решений нашего командования. Если противник не поймет и доведет нас до такого стечения обстоятельств, мы с вами узнаем", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь — трупами читайте на сайте Украина.руО том, как Россия будет решать задачи принципиального характера от Очакова до Измаила - в интервью Сергея Горбачева: Украина и Запад атакует Крым двумя способами, на что Россия может дать лишь один ответ
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новости, россия, украина, польша, владимир путин, f-16, су-34, вкс, аэродромы, румыния, сво
Новости, Россия, Украина, Польша, Владимир Путин, F-16, Су-34, ВКС, аэродромы, Румыния, СВО

Законные цели: аналитик о том, будут ли ВС РФ "долбить" аэродромы противника, если оттуда взлетят F-16

04:00 05.07.2024
 
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Для полетов F-16 может быть задействована схема с польскими и румынскими аэродромами. Некоторые украинские деятели уже проговорились, что на этих аэродромах будут стоять запасные F-16. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Истребитель F-16 однозначно появится на Украине. И не факт, что они будут взлетать с территории Украины. Тут может быть задействована схема с польскими и румынскими аэродромами, рассказал аналитик.
"Некоторые украинские деятели уже проговорились, что на этих аэродромах будут стоять запасные F-16. Не надо пытаться ввести нас в заблуждение. [Это будут] Не запасные, а основные [самолеты F-16]", - подчеркнул Леонков.
Скорее всего, будет приведено в действие обещание президента РФ Владимира Путина : если F-16 будет взлетать с территории Польши или Румынии для работы по территории России, эти аэродромы будут являться нашей законной целью, отметил он.
При этом новый российский Су-34 — это истребитель-бомбардировщик. Его вооружение действует в оперативно-тактической зоне. Гипотетически, для нанесения ударов по территории Польши или Румынии будет использоваться другая техника, которую ВС РФ продемонстрировали в ходе СВО, в том числе гиперзвуковая, сообщил эксперт.
"Чем мы будем долбить эти аэродромы – это вопрос принятия решений нашего командования. Если противник не поймет и доведет нас до такого стечения обстоятельств, мы с вами узнаем", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь — трупами читайте на сайте Украина.ру
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