https://ukraina.ru/20240705/1056041719.html

И у него на это ряд причин: эксперт объяснил, почему Байден продолжает "бежать" президентскую гонку

И у него на это ряд причин: эксперт объяснил, почему Байден продолжает "бежать" президентскую гонку - 05.07.2024 Украина.ру

И у него на это ряд причин: эксперт объяснил, почему Байден продолжает "бежать" президентскую гонку

Действующий президент США Джо Байден уже не в силах участвовать в президентской гонке, однако продолжает это делать как минимум по нескольким причинам

2024-07-05T04:10

2024-07-05T04:10

2024-07-05T04:10

новости

сша

джо байден

украина.ру

выборы

президент

причина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1c/1055896549_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_b662b10af4a4d4b13123aa89d2cf1d24.jpg

Их в интервью изданию Украина.ру назвал президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.Он отметил, что во-первых, многие члены семья Байдена, в том числе его сын Хантер, завязаны на различные финансовые махинации в разных частях света. И пока Байден президент, и назначенный им генеральный прокурор Меррик Гарланд их прикрывает, то им ничего не угрожает.Второе - от присутствия Байдена в Белом доме зависит благосостояние не только большого числа находящихся там чиновников, но и всей бюрократической правительственной машины.Мнение Эдуарда Лозанского по американскому вопросу в материале издания Украина.ру Если Трамп осмелится сказать нет СМИ и конгрессу США, он спасет мир от катастрофы.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.

https://ukraina.ru/20240508/1054943509.html

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, джо байден, украина.ру, выборы, президент, причина