И у него на это ряд причин: эксперт объяснил, почему Байден продолжает "бежать" президентскую гонку - 05.07.2024 Украина.ру
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И у него на это ряд причин: эксперт объяснил, почему Байден продолжает "бежать" президентскую гонку
И у него на это ряд причин: эксперт объяснил, почему Байден продолжает "бежать" президентскую гонку - 05.07.2024 Украина.ру
И у него на это ряд причин: эксперт объяснил, почему Байден продолжает "бежать" президентскую гонку
Действующий президент США Джо Байден уже не в силах участвовать в президентской гонке, однако продолжает это делать как минимум по нескольким причинам
2024-07-05T04:10
2024-07-05T04:10
новости
сша
джо байден
украина.ру
выборы
президент
причина
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Их в интервью изданию Украина.ру назвал президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.Он отметил, что во-первых, многие члены семья Байдена, в том числе его сын Хантер, завязаны на различные финансовые махинации в разных частях света. И пока Байден президент, и назначенный им генеральный прокурор Меррик Гарланд их прикрывает, то им ничего не угрожает.Второе - от присутствия Байдена в Белом доме зависит благосостояние не только большого числа находящихся там чиновников, но и всей бюрократической правительственной машины.Мнение Эдуарда Лозанского по американскому вопросу в материале издания Украина.ру Если Трамп осмелится сказать нет СМИ и конгрессу США, он спасет мир от катастрофы.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.
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новости, сша, джо байден, украина.ру, выборы, президент, причина
Новости, США, Джо Байден, Украина.ру, выборы, президент, причина

И у него на это ряд причин: эксперт объяснил, почему Байден продолжает "бежать" президентскую гонку

04:10 05.07.2024
 
© AP / Gerald Herbert
- РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP / Gerald Herbert
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Действующий президент США Джо Байден уже не в силах участвовать в президентской гонке, однако продолжает это делать как минимум по нескольким причинам
Их в интервью изданию Украина.ру назвал президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.
Он отметил, что во-первых, многие члены семья Байдена, в том числе его сын Хантер, завязаны на различные финансовые махинации в разных частях света. И пока Байден президент, и назначенный им генеральный прокурор Меррик Гарланд их прикрывает, то им ничего не угрожает.
Второе - от присутствия Байдена в Белом доме зависит благосостояние не только большого числа находящихся там чиновников, но и всей бюрократической правительственной машины.
"Однако, если говорить об элементарных семейных и человеческих ценностях, я бы назвал в качестве главной виновницы [того, что Байден не выходит из президентской гонки] его жену Джилл. Она как никто другой видит, в каком он состоянии и, судя по всему, не жалеет его и толкает на политическую сцену в разгар кризиса, управлять которым будет трудно даже молодому и абсолютно здоровому человеку", - заметил Лозанский.
Мнение Эдуарда Лозанского по американскому вопросу в материале издания Украина.ру Если Трамп осмелится сказать нет СМИ и конгрессу США, он спасет мир от катастрофы.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.
Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.
Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.
Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.
Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.
Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
8 мая, 06:00
"Вся либеральная общественность зарыдает": Вайнер назвал темную лошадку, которая может сменить БайденаВ информационном поле появились слухи, что в скором времени президент США объявит о том, что уступает свое место в новой предвыборной гонке бывшей первой леди Америки Мишель Обаме. И у нее есть все шансы стать первой женщиной-президентом США
 
НовостиСШАДжо БайденУкраина.рувыборыпрезидентпричина
 
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