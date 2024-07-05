https://ukraina.ru/20240705/1056068964.html

Александр Тиханский: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом

Александр Тиханский: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом - 05.07.2024 Украина.ру

Александр Тиханский: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом

Если Украина попытается осущесвить вооруженную провокацию в отношении Белоруссии, она будет развиваться по следующему сценарию: "Мы вас подразним, вы пойдете в наступление и разобьетесь о нашу мощную оборону". То есть они хотят заманить в ловушку какие-то белорусские подразделения.

2024-07-05T06:04

2024-07-05T06:04

2024-07-05T06:04

интервью

белоруссия

россия

вооруженные силы украины

нато

польша

рсзо

беспилотники

сво

запад

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Но сегодня есть множество факторов, которые препятствуют эту замыслу Киева: втянуть Беларусь в войну и вынудить НАТО вмешаться в конфликт, считает военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр ТиханскийОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руЗа последнее время военно-политическое руководство Белоруссии несколько раз сообщило, что Украина начала переброску войск в Житомирский район на границу с республикой. В частности, киевский режим стягивает туда "Хаймарсы" и ствольную артиллерию, направил элитный отряд спецназа в Овруч, стал чаще применять разведывательные БПЛА и приступил к проделыванию проходов в минных полях.- Александр Иванович, если в начале мая мы с вами обсуждали угрозу вооруженной провокации Украины против Белоруссии абстрактно, то сейчас официальный Минск приводит ряд фактов, которые прямо говорят о том, что нечто подобное готовится. Что изменилось за эти два месяца?- Я бы хотел пояснить три важных момента.Первое. Протяженность белорусско-украинской границы составляет 1084 километра. По нашим оценкам, всего на этой границе находятся 120 тысяч украинских военнослужащих. Понятно, что эти военнослужащие не везде распределены равномерно. Где-то это они концентрируют силы, а где-то – нет. К тому же, эта группировка очень часто используется для ротаций. Там собраны не какие-то обычные силы. Эти люди, которые уже провоевали, а сейчас отведены в "отстой" на доукомплектование и переформирование.Второе. Когда началось это обострение на белорусско-украинской границе, я сразу вспомнил о красной линии, которую нарисовали нам наши западные "партнеры". Мол, если Беларусь начнет боевые действия с Украиной, то войска НАТО тоже будут введены на Украину. Поэтому я не исключаю, что киевский режим может готовить вооруженную провокацию, чтобы втянуть Минск в вооруженный конфликт в качестве одной из сторон.Учитывая, что в зоне СВО обстановка для ВСУ складывается не лучшим образом, то ввод на территорию Украины войск НАТО может стать палочкой-выручалочкой для Киева.Третье. По моим личным оценкам, если дела в зоне СВО будут идти так, как сейчас, через полгода Украина вынуждена будет капитулировать. И даже если Киев не втянет НАТО в войну, то провокация против Беларуси станет для него криком о помощи: "Видите, у нас основной фронт в 1500 километров, а теперь у нас еще 1000 километров фронта. Дайте больше оружия, дайте больше денег. Мы выправим ситуацию и продолжим воевать с Россией вместо Запада".- Затея о том, чтобы втянуть Белоруссию в конфликт и под этим предлогом ввести войска НАТО на Украину – это согласованный план Киева и США? Или это украинская самодеятельность?- Это однозначно украинская самодеятельность. И, учитывая, что западные политические элиты деградировали, они могут на эту провокацию повестись.Глава белорусского генштаба Муравейко ранее сообщал, что вокруг республики сейчас сконцентрировано больше десяти батальонно-тактических групп (в том числе шесть американских) на 20 тысяч военнослужащих НАТО, которые могут атаковать Беларусь или со стороны Польши, или со стороны Литвы. Да, этот сценарий маловероятен, но он все же возможен.Военно-политическая обстановка вокруг всего Союзного Государства сейчас крайне непредсказуемая. Мы можем предположить энное количество сценариев, из которых сработает сценарий N+1 – тот, о котором мы вообще не ожидали.Сейчас Белоруссия тоже подтягивает войска к украинской границе. Особенное внимание СМИ уделяют нашим "Полонезам". Это больше игра мускулами. На самом деле дальнобойные РСЗО там не нужны. Расстояние от Гомельского направления до Киева всего 87 километров. Там достаточно "БелГрадов", "Ураганов", "Смерчей" и "Торнадо".Сейчас часто задают вопрос. Как Украина может напасть на Беларусь, если они сами подорвали мосты, перерыли дороги и установили свыше миллиона мин? Но наблюдение за сопредельной территории показывает, что Украина оборудует проходы в минных полях. Для чего это делается? А для чего они пригнали президентскую бригаду спецназа? Возможно, что в действие могут быть введены многочисленные диверсионно-разведывательные группы противника. Это представляет большую опасность.Более того, за два года СВО мы наблюдаем массовые попытки киевского режима переброски в республику оружия и взрывчатки, чтобы поднять вооруженную белорусскую оппозицию. Пока эти попытки пресекаются. СБУ даже дошла до того, что пытается через мессенджеры вербовать 15-16 летних подростков, перечисляя им на карты или в криптовалюте денежные средства. Детей, у которых еще нет устоявшихся взглядов на жизнь, за небольшую сумму можно запросто склонить к диверсионной деятельности.Как бы там ни было, Украина в случае вооруженной провокации против Беларуси получит ответ. А что будет дальше – не знает никто. Будет ли Польша продолжать наращивать силы на Брестском и Гродненском направлениях? Что будет делать Литва, где уже в 8 километрах от границы находится батальонно-тактическая группа с немецкими военнослужащими?Вся эта напряженная обстановка вынуждает республику принимать определенные меры.Когда по телевидению показывали парад в честь Дня Независимости в Минске и там проехали "Искандеры", диктор за кадром произнес, что они способны нести тактический ядерный боезаряд. Понятно, что этот фактор не образумит Украину, но горячие головы в Польше и Литве он точно отрезвит.Я бы в этой связи напомнил историю, когда Макрон собирался массово ввести на Украину "Иностранный легион".Франция считала, что их военнослужащие заменят украинцев на белорусской границе и освободят некоторую часть из 120-тысячной группировки. В этом случае украинские войска в зоне СВО усилились бы на 50-60 тысяч. Это около десяти бригад – это довольно значимо. Тогда 4-й пехотный полк довезли до Румынии. В Одессе появилось порядка 600 человек. Потом они засветились в бою под Часов Яром (первые семь человек погибли). На этом все закончилось.У Макрона свои внутриполитические проблемы. Парламентские выборы очень четко показали, что его позиции слабые. Он может получить приказ от Байдена в духе: "Продержитесь до моей смерти", учитывая президентскую кампанию в США. Им сейчас не до Украины. А Украина хочет обратить на себя внимание. И она может решиться на провокацию по принципу "загнанная в угол крыса пытается прыгнуть и перегрызать горло".- Если Украина провокациями против Белоруссии пытается втянуть НАТО в войну, означает ли это, что отвечать Украине на провокации можно только на белорусской территории, не переходя границу?- Когда начинается драка, на такие нюансы внимания никто не обращает. Вопрос в другом. Эти красные линии, которые нарисовал Запад в отношении Белоруссии, завтра могут стать зелеными и желтыми. Не в интересах НАТО сейчас становиться прямыми участниками конфликта на стороне Украины.В частности, это показал последний аудит Бундесвера, который проходит перевооружение. Оказалось, что там на 200 тысяч военнослужащих всего 60 тысяч штурмовых винтовок. Оказалось, что бронетанковые части боеспособны только на 50-60%. Там на значительной части техники даже аккумуляторы не стоят. Они не готовы воевать.Да, эти десять батальонно-тактических групп постоянно участвуют в учениях с единой боевой задачей, когда одни маневры переходят в другие (Defender 2024 перешел в Baltops 2024). Причем эти маневры проходят на территории Польши, Литвы и Латвии вокруг Белоруссии и Калининграда. Но в Defender2024 участвовало 90 тысяч военнослужащих, из которых только 20-25 тысяч боеспособных подразделений (остальное – это подразделения обеспечения). На войне всегда так – одна треть военнослужащих воюют, а две трети на них работают.Кроме того, Запад подсознательно понимает, что Зеленский утратил свою легитимность (хотя на словах его признают законным президентом). Если Западу придется напрямую вступаться за Украину, как они будут координировать боевые действия неизвестно с кем?Все это уменьшает возможности Украины напрямую втянуть НАТО в конфликт.- Если Украина все же решится на эту провокацию, мы сможем сделать так, чтобы она оказалось пшиком, не допустим боев за относительно крупные города на границе (Мозырь, Пинск или Кобрин)?- У Украины есть только два направления, которые обеспечены в инфраструктурном отношении: Гомельское и Мозырское. Все остальное – это Полесье, где слева и справа – болота. Сейчас мы отмечаем 80-летие операции "Багратион", которая наглядно показала, что такое юг Беларуси в плане активного наступления.Следовательно, в случае такого наступления Украине придется концентрировать силы на узком участке, которые станут хорошей мишенью для нашей артиллерии и РСЗО. Если же противник не будет концентрировать войска, они будут небоеспособны.Украинская группировка в 120 тысяч человек вдоль границы – это вроде бы много. Но, учитывая тысячекилометровую протяженность границы – это всего 120 человек на километр. Техники у них тоже недостаточно (два-три дивизиона "Хаймарсов" ничего не изменят). Это не для наступления.Зато белорусская военная инфраструктура в этом районе постоянно совершенствуется. Мы можем равномерно распределять свои войска и концентрировать. Более того, мы там усилили ПВО. Но не против украинской авиации, а против БПЛА, которые практически ежедневно нарушают границу и залетают на нашу территорию.Кстати, пару дней назад наши пограничники РЭБом заглушили один такой квадрокоптер. Когда они изъяли снимки из его карты памяти, оказалось, что оператор следил за пограничными заставами в районе Мозыря (какие там заставы и дороги). С украинской стороны также развернуты части радиотехнической разведки. Даже вышки построены.Я бы сказал, что все эти украинские приготовления носят оборонительный характер. "Мы вас подразним, вы пойдете в наступление и разобьетесь о нашу мощную оборону". То есть они хотят заманить в ловушку какие-то белорусские подразделения.Но, повторюсь, сегодня есть множество факторов, которые препятствуют эту замыслу Киева: втянуть Беларусь в войну и вынудить НАТО вмешаться в конфликт.- Вы сказали, что белорусская ПВО сейчас готовится работать против беспилотников. Готова ли она к тому, чтобы отражать атаки тех же "Хаймарсов" на тот же Мозырский НПЗ? Ведь обстрелы территории однозначно будут частью такой провокации, о которой вы говорите.- В этом районе у нас установлены "Буки" и С-300. Они способны бороться с "Хаймарсы". Более того, сами эти установки можно засечь за пять минут и нанести удар по месту запуска. Нанести ощутимый ущерб за 15-20 минут боя просто невозможно.- Расскажите, пожалуйста, о перевооружении белорусской армии. Некоторое время назад прошла оружейная выставка "Национальная безопасность – Беларусь 2024", на которой особое внимание уделялось белорусским беспилотникам и бронемашинам.- "Национальная безопасность" - это не только военная техника. Там представлены все достижения Минска, касающиеся всех сфер безопасности.Конкретно я бы выделил средства РЭБ. Беларусь занимает свою нишу в производстве этих комплексов. Вообще белорусско-российский ВПК начинает на этом специализироваться. В России производится больше мощных средств РЭБ, которые покрывают больше расстояния и большие площади. В Беларуси производятся комплексы оперативно-тактического уровня, в том числе те, которые устанавливаются на самолеты и вертолеты.Еще я бы выделил беспилотную авиацию, без которой невозможно представить СВО. Пока ниша беспилотная ниша от ротного до бригадного звена пуста в плане массового производства. И Минск мог бы эту нишу занять.Кроме того, мы производим оптико-электронные средства, которые устанавливаются на бронетехнику. Тот же комплекс "Сосна-У" сегодня есть у всех модернизированных российских танков Т-72. Тут Беларусь занимает лидирующее положение.Самые крупные наши успехи связаны с модернизацией старых советских комплексов ПВО ("Бук", С-125 и С-1725). Учитывая, что у многих стран полно советских ракет, эта продукция оказалась востребованной. Мы когда-то экспортировали вооружение на миллиард долларов, для Беларуси это много.- Вернемся к началу разговора. Судя по тому, как складывается ситуация в зоне СВО, можем ли мы рассчитывать, что вся приграничная группировка будет стянута в Донбасс, мы ее там перебьем, и угроза с провокациями исчезнет сама собой?- Нет.Учитывая, что ВС РФ через белорусскую территорию уже заходили на Украину, киевский режим на это никогда не пойдет. Она продолжит использовать эту группировку для переформирования своих боеспособных бригад и отправки их на фронт. Северное направление очень нужно противнику в военно-техническом плане. А просто так снимать шесть – семь бригад и бросать их в Донбасс – бессмысленно. Они же кинут их на растопку.Обстановка в зоне СВО такова, что только Запорожское направление стоит, а в других местах ВС РФ продвигаются по 300 по 500 метров в день. Это вроде бы низкий тем наступления. Но на самом деле тут сработает тот же эффект, когда снежный ком катится с горы. С каждым разом он увеличивается в размере и ускоряется.Если ВС РФ пробьют первую и вторую линию украинской обороны, они просто займут это пустое пространство.Ресурсы Украины даже при поддержке всего Запада не бесконечные. Когда некоторые западники говорят, что Киев может сопротивляться максимум год, они исходят из своих технических возможностей (сколько они могут поставить на Украину оружия в ближайшее время). А людские ресурсы?Сырский сам говорил, что у ВСУ сейчас две беды – дефицит ПВО и недостаточная мотивация личного состава.Кстати, я сейчас поддерживаю связь с жителями западной Украины. Они говорят, что если раньше у них стояли очереди в ТЦК, то сейчас все пытаются убежать от этих людоловов. Сейчас же у всех есть мессенджеры. Украинские военные регулярно рассказывают родным истории о том, что вчера у них было в отделении восемь человек, а сегодня их уже два.Как-то раз я говорил с одним бывшим украинским военнослужащим, которому чудом удалось комиссоваться (он потерял ногу, но его все равно хотели оставить в армии). Даже он говорит: "Скорее бы русские пришли, чтобы все это закончилось".С другой стороны, я бы не ориентировался на заявления Апти Алаудинова, что СВО завершится к концу 2024 года. Во-первых, этого не знает никто. Во-вторых, мы не знаем, что считать концом СВО: освобождение территорий, конец боевых действий или заключение каких-то договоренностей. Это же разные вещи.Да, Украина долго сопротивляться не может. Но на политическое урегулирование этого вопроса может уйти лет десять.О других аспектах СВО - в интервью Тимофея Ермакова: ВСУ провели работу над ошибками, поэтому главная битва за Часов Яр еще впереди

https://ukraina.ru/20240511/1054978364.html

https://ukraina.ru/20240704/1056037372.html

https://ukraina.ru/20240701/1055941687.html

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Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, белоруссия, россия, вооруженные силы украины, нато, польша, рсзо, беспилотники, сво, запад, пво