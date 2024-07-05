https://ukraina.ru/20240705/1056074907.html

Донецкий фронт. Российская армия вот-вот перережет дорогу снабжения ВСУ от Константиновки до Нью-Йорка

Донецкий фронт. Российская армия вот-вот перережет дорогу снабжения ВСУ от Константиновки до Нью-Йорка - 05.07.2024 Украина.ру

Донецкий фронт. Российская армия вот-вот перережет дорогу снабжения ВСУ от Константиновки до Нью-Йорка

Дела украинской группировки в ДНР с каждым днем становятся всё хуже и хуже. Отвод оттуда наиболее боеспособных украинских частей на Харьковщину сказывается на возможностях ВСУ успешно держать оборону. Уже освобожден микрорайон "Канал" в Часов Яре. Освобождение Нью-Йорка не за горами

2024-07-05T03:44

2024-07-05T03:44

2024-07-05T03:44

эксклюзив

сво

спецоперация

днр

нью-йорк

очеретино

вооруженные силы украины

украина.ру

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Донецкий штабист и ополченец первой волны с позывным "Оцелот" в интервью изданию Украина.ру не скрывал своего оптимизма:"Для нас сейчас на фронте складывается неплохая ситуация: мы медленно, но уверенно наступаем. Где меньше, где больше продвигаемся вперед, но продвигаемся. Везде, по всей линии соприкосновения. С дронами напряженка, но в артиллерии и авиации у нас превосходство полное.При этом, на мой взгляд, самое сейчас опасное для ВСУ направление - это от Очеретино на трассу Покровск – Константиновка. Нам там осталось буквально 6 км до нее. Как только перережут эту транспортную артерию, то гарнизоны ВСУ в Константиновке, Часов Яре, Торецке, Нью-Йорке просто будут посажены на голодный паек. Это основная логистическая трасса. Да, дороги еще найдутся, но это не спасет, а затруднит снабжение".К тому же, по словам "Оцелота", перерезание трассы – это фактически заход в тыл группировке ВСУ, обороняющей Торецк/Дзержинск и Нью-Йорк/Новгородское. Украинским частям, если они не будут до конца разгромлены, придется уходить из этих населенных пунктов только на северо-запад – в Константиновку. А учитывая, что Часов Яр – это самая высокая точка в том районе ДНР, с которой легко достать с помощью артиллерии до константиновского гарнизона, то и последний приговорен.Успешно развивается наступление российских штурмовых групп в Нью-Йорке. С южных окраин они продвинулись к центру на 3 км. При этом, как стало известно, не выдержав российского натиске, свои позиции покинула одна из рот ВСУ."Если вы проанализируете, почему укропы на отдельных участках фронта теряют одну позицию за другой, то придете к выводу, что одной из причин является просто глупость и тупость. Например, под Торецком они вдруг стали производить ротацию одной бригады на другую… покинув позиции. Ну грех нам было этим не воспользоваться.Этот случай наглядно показывает, что в ДНР ВСУ оставили худших, лучших перебросили под Харьков. Спасибо им за это", - иронизирует "Оцелот".В Харьковской области российская армия открыла помимо Липцов и Волчанска еще один участок фронта к западу – на Злочевском направлении, заняв населенный пункт Сотницкий Казачок. Плацдарм 4 км в ширину и полтора км в глубину. При этом он постоянно расширяется.Что касается "контрнаступа" ВСУ в Липцах и Волчанске, то он по-прежнему безуспешен. Лучшие украинские части по российскими артиллерийскими ударами постепенно стачиваются.Читайте также: Горловский фронт. Сапог русского солдата вступил на южные окраины Нью-Йорка

https://ukraina.ru/20240704/1056047294.html

https://ukraina.ru/20240622/1055787240.html

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нью-йорк

очеретино

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация, днр, нью-йорк, очеретино, вооруженные силы украины, украина.ру