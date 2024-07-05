Донецкий фронт. Российская армия вот-вот перережет дорогу снабжения ВСУ от Константиновки до Нью-Йорка - 05.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240705/1056074907.html
Донецкий фронт. Российская армия вот-вот перережет дорогу снабжения ВСУ от Константиновки до Нью-Йорка
Донецкий фронт. Российская армия вот-вот перережет дорогу снабжения ВСУ от Константиновки до Нью-Йорка - 05.07.2024 Украина.ру
Донецкий фронт. Российская армия вот-вот перережет дорогу снабжения ВСУ от Константиновки до Нью-Йорка
Дела украинской группировки в ДНР с каждым днем становятся всё хуже и хуже. Отвод оттуда наиболее боеспособных украинских частей на Харьковщину сказывается на возможностях ВСУ успешно держать оборону. Уже освобожден микрорайон "Канал" в Часов Яре. Освобождение Нью-Йорка не за горами
2024-07-05T03:44
2024-07-05T03:44
эксклюзив
сво
спецоперация
днр
нью-йорк
очеретино
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/04/1056064758_0:179:3006:1870_1920x0_80_0_0_2477e88a4d9c1d2beafa64801767000f.jpg
Донецкий штабист и ополченец первой волны с позывным "Оцелот" в интервью изданию Украина.ру не скрывал своего оптимизма:"Для нас сейчас на фронте складывается неплохая ситуация: мы медленно, но уверенно наступаем. Где меньше, где больше продвигаемся вперед, но продвигаемся. Везде, по всей линии соприкосновения. С дронами напряженка, но в артиллерии и авиации у нас превосходство полное.При этом, на мой взгляд, самое сейчас опасное для ВСУ направление - это от Очеретино на трассу Покровск – Константиновка. Нам там осталось буквально 6 км до нее. Как только перережут эту транспортную артерию, то гарнизоны ВСУ в Константиновке, Часов Яре, Торецке, Нью-Йорке просто будут посажены на голодный паек. Это основная логистическая трасса. Да, дороги еще найдутся, но это не спасет, а затруднит снабжение".К тому же, по словам "Оцелота", перерезание трассы – это фактически заход в тыл группировке ВСУ, обороняющей Торецк/Дзержинск и Нью-Йорк/Новгородское. Украинским частям, если они не будут до конца разгромлены, придется уходить из этих населенных пунктов только на северо-запад – в Константиновку. А учитывая, что Часов Яр – это самая высокая точка в том районе ДНР, с которой легко достать с помощью артиллерии до константиновского гарнизона, то и последний приговорен.Успешно развивается наступление российских штурмовых групп в Нью-Йорке. С южных окраин они продвинулись к центру на 3 км. При этом, как стало известно, не выдержав российского натиске, свои позиции покинула одна из рот ВСУ."Если вы проанализируете, почему укропы на отдельных участках фронта теряют одну позицию за другой, то придете к выводу, что одной из причин является просто глупость и тупость. Например, под Торецком они вдруг стали производить ротацию одной бригады на другую… покинув позиции. Ну грех нам было этим не воспользоваться.Этот случай наглядно показывает, что в ДНР ВСУ оставили худших, лучших перебросили под Харьков. Спасибо им за это", - иронизирует "Оцелот".В Харьковской области российская армия открыла помимо Липцов и Волчанска еще один участок фронта к западу – на Злочевском направлении, заняв населенный пункт Сотницкий Казачок. Плацдарм 4 км в ширину и полтора км в глубину. При этом он постоянно расширяется.Что касается "контрнаступа" ВСУ в Липцах и Волчанске, то он по-прежнему безуспешен. Лучшие украинские части по российскими артиллерийскими ударами постепенно стачиваются.Читайте также: Горловский фронт. Сапог русского солдата вступил на южные окраины Нью-Йорка
https://ukraina.ru/20240704/1056047294.html
https://ukraina.ru/20240622/1055787240.html
днр
нью-йорк
очеретино
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Александр Чаленко
Александр Чаленко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/04/1056064758_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_63d08528616c7c10f7edc169e4fc4763.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, спецоперация, днр, нью-йорк, очеретино, вооруженные силы украины, украина.ру
Эксклюзив, СВО, Спецоперация, ДНР, Нью-Йорк, Очеретино, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Донецкий фронт. Российская армия вот-вот перережет дорогу снабжения ВСУ от Константиновки до Нью-Йорка

03:44 05.07.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПолевое награждение морпехов ЧФ в Запорожской области
Полевое награждение морпехов ЧФ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Дела украинской группировки в ДНР с каждым днем становятся всё хуже и хуже. Отвод оттуда наиболее боеспособных украинских частей на Харьковщину сказывается на возможностях ВСУ успешно держать оборону. Уже освобожден микрорайон "Канал" в Часов Яре. Освобождение Нью-Йорка не за горами
Донецкий штабист и ополченец первой волны с позывным "Оцелот" в интервью изданию Украина.ру не скрывал своего оптимизма:
"Для нас сейчас на фронте складывается неплохая ситуация: мы медленно, но уверенно наступаем. Где меньше, где больше продвигаемся вперед, но продвигаемся. Везде, по всей линии соприкосновения. С дронами напряженка, но в артиллерии и авиации у нас превосходство полное.
При этом, на мой взгляд, самое сейчас опасное для ВСУ направление - это от Очеретино на трассу Покровск – Константиновка. Нам там осталось буквально 6 км до нее. Как только перережут эту транспортную артерию, то гарнизоны ВСУ в Константиновке, Часов Яре, Торецке, Нью-Йорке просто будут посажены на голодный паек. Это основная логистическая трасса. Да, дороги еще найдутся, но это не спасет, а затруднит снабжение".
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Вчера, 08:42
Горловский фронт. Сапог русского солдата вступил на южные окраины Нью-ЙоркаАктивные наступательные действия российской армии сейчас происходят на трех фронтах: Донецком, Горловском и Бахмутском. На всех остальных — позиционные бои
К тому же, по словам "Оцелота", перерезание трассы – это фактически заход в тыл группировке ВСУ, обороняющей Торецк/Дзержинск и Нью-Йорк/Новгородское. Украинским частям, если они не будут до конца разгромлены, придется уходить из этих населенных пунктов только на северо-запад – в Константиновку. А учитывая, что Часов Яр – это самая высокая точка в том районе ДНР, с которой легко достать с помощью артиллерии до константиновского гарнизона, то и последний приговорен.
Успешно развивается наступление российских штурмовых групп в Нью-Йорке. С южных окраин они продвинулись к центру на 3 км. При этом, как стало известно, не выдержав российского натиске, свои позиции покинула одна из рот ВСУ.
Боевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки Юг на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
22 июня, 12:27
Горловский фронт. ВСУ некем сдержать российское наступление. Их ждет катастрофа под ТорецкомХарьковская мясорубка стала приносить свои плоды. Воспользовавшись тем, что ВСУ сняло с Донецкого фронта часть своих резервов и перебросило их на Слобожанский фронт, чтоб остановить российское наступление, начавшееся в мае, российские подразделения несколько дней назад прорвали фронт под Горловкой
"Если вы проанализируете, почему укропы на отдельных участках фронта теряют одну позицию за другой, то придете к выводу, что одной из причин является просто глупость и тупость. Например, под Торецком они вдруг стали производить ротацию одной бригады на другую… покинув позиции. Ну грех нам было этим не воспользоваться.
Этот случай наглядно показывает, что в ДНР ВСУ оставили худших, лучших перебросили под Харьков. Спасибо им за это", - иронизирует "Оцелот".
В Харьковской области российская армия открыла помимо Липцов и Волчанска еще один участок фронта к западу – на Злочевском направлении, заняв населенный пункт Сотницкий Казачок. Плацдарм 4 км в ширину и полтора км в глубину. При этом он постоянно расширяется.
Что касается "контрнаступа" ВСУ в Липцах и Волчанске, то он по-прежнему безуспешен. Лучшие украинские части по российскими артиллерийскими ударами постепенно стачиваются.
Читайте также: Горловский фронт. Сапог русского солдата вступил на южные окраины Нью-Йорка
 
ЭксклюзивСВОСпецоперацияДНРНью-ЙоркОчеретиноВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:33"Без света, без тепла, без интернета". Украинские эксперты о скором будущем страны
05:30Будет жестоко: Панина о намерении Трампа сломать "кощееву иглу" России
05:26Дмитрий Краснов: Британия после выборов выжмет Украину и Африку и возьмется за БРИКС
05:20"Сгорел сарай — гори и хата". Военный эксперт сообщил, почему Минск готов к любому сценарию на Украине
05:14Женщины, которые добьют Евросоюз. Кем надо быть и как лгать, чтобы стать одним из руководителей ЕС
05:10Эксперт: многие россияне не поверят, что прежняя жизнь в прошлом, пока не увидят дуло НАТО у своего виска
05:00"Мы попали в Нью-Йорк": военный аналитик рассказал, как ФАБ-3000 уничтожают мощные укрепрайоны ВСУ
04:58Скифское золото в Лавре, русский день семьи, Канье Уэст взбудоражил Москву. События культуры
04:50Бабич ответил, почему победа противников Макрона не остановит французский поток оружия на Украину
04:40Битва за Часов Яр: военкор объяснил, почему ВСУ еще будут "цепляться" и создавать проблемы в Калиновке
04:30"Я против шапкозакидательства": эксперт о том, что F-16 в руках ВСУ могут повторить историю HIMARS
04:20"Не надо летать где ни попадя": Леонков о том, зачем над Черным морем нужно создавать бесполетную зону
04:14Сергей Фёдоров: Макрон поплатился за Украину и оставил Францию у разбитого корыта
04:10И у него на это ряд причин: эксперт объяснил, почему Байден продолжает "бежать" президентскую гонку
04:00Законные цели: аналитик о том, будут ли ВС РФ "долбить" аэродромы противника, если оттуда взлетят F-16
03:50Эксперт назвал два случая, когда Россия кинет в бой свои резервы
03:44Донецкий фронт. Российская армия вот-вот перережет дорогу снабжения ВСУ от Константиновки до Нью-Йорка
03:40"Держатся зубами и несут колоссальные потери": эксперт о том, как ВС РФ крошат орудия и дроны ВСУ
03:30Бабич ответил, почему тоталитарный Вашингтон поставил на американского Брежнева
03:20"F-16 однозначно появится на Украине": аналитик объяснил, по какой системе работают западные истребители
Лента новостейМолния