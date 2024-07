https://ukraina.ru/20240705/1056058828.html

Скифское золото в Лавре, русский день семьи, Канье Уэст взбудоражил Москву. События культуры

Скифское золото в Лавре, русский день семьи, Канье Уэст взбудоражил Москву. События культуры

В Киево-Печерской Лавре показывают "скифское золото"; в санкт-петербургском театре поставили спектакль о традиционных ценностях; Уэст приехал в Москву и расколол мнения

Кто украл сокровища: "Надежда умирает последней"Анонсируя открытие выставки "Сокровища Крыма. Возвращение", Министерство культуры и информационной политики Украины называет скифские золотые изделия "украденными врагом", но есть существенный нюанс."Судовые баталии за "скифское золото" продолжались почти десять дет до исторической победы Украины в суде. Крымские сокровища дома. Встречайте", – сказано в пресс-релизе.Проморолик для выставки сделал продюсер и клипмейкер Ахтем Сеитаблаев — один из лучших в своей области профессионалов на Украине, — а значит, выставка действительно имеет немалое значение.Выставка открывается в Киево-Печерской лавре 5 июля. Экспозицию планируют сделать постоянной, "до возвращения Крыма в состав Украины".Всего будут экспонированы 565 экспонатов: древнегреческие, древнеримские, позднескифские, сарматские, гунские и готские предметы, которые археологи находили в Крыму и собирали в коллекцию на протяжении трех веков – с XIX по XXI.Коллекция "скифского золота" в 2014 году волей случая оказалась в Нидерландах – в амстердамском музее Алланда Пирсона, где проходила выставка "Крым. Золотой остров в Чёрном море", посвященная готам.Помимо ценностей из киевского Музея исторических драгоценностей Украины, в коллекции были экспонаты из Севастополя, Бахчисарая, Керчи и заповедника "Херсонес Таврический", и после присоединения Крыма и Севастополя к России начались годы судебных разбирательств, апелляций, споров – должны ли сокровища вернуться на Украину, в Киев, или в Крым.Летом 2023 года Верховный суд Нидерландов поставил в этом деле точку: археологические ценности решили отправить на Украину, что было осуществлено уже в октябре того же года. С этого момента "скифское золото" хранится на территории Киево-Печерской Лавры.Несмотря на то, что значительная часть коллекции была перевезена в Киев, в Европе то и дело находят и изымают ценности из того самого "скифского золота". Буквально тогда же, в октябре 2023, полиция Мадрида задержала двоих украинцев с одиннадцатью драгоценностями общей стоимостью в 60 миллионов долларов.Испанская газета Larazon утверждала, что драгоценности вывезли с Украины контрабандой в 2016 году. Чтобы обелить происхождение, к ним прилагались документы на украинском, английском и испанском языках, подтверждающие принадлежность Украинской православной церкви. Среди задержанных был священник, какой конфессии – не уточнили.Председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по культуре и сохранению духовного наследия Ирина Великанова в комментарии изданию Украина.ру объясняла, что "вердикт Верховного суда Нидерландов создает опасный прецедент, подрывающий доверие между музейными сообществами, подчеркивая при этом, что ""Скифское золото" является частью культурного наследия Крыма, и никакие решения ангажированных судов не могут отменить этот неоспоримый факт.".Также Великанова подчеркивала, что, находясь в Киеве во время военных действий, коллекция подвергается серьезным рискам, а бесконтрольная контрабанда через украинские границы еще не раз даст о себе знать: "скифское золото" будут находить на всех черных рынках Европы.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова утверждала, что передача коллекции в Киев нелегитимна "и абсолютно бессовестна с точки зрения человеческой морали"."Есть все основания полагать, что речь идет о воровстве, причем за этим воровством стоят сами киевские власти", - заявила Захарова в ноябре 2023 года.В феврале 2024 года специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что крымские музеи направили иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).Несмотря на то, что Россия вышла из ЕСПЧ, эта инстанция должна рассмотреть обращение крымских музеев, уверен он."Это дело может и должно быть рассмотрено. Я не думаю, что у крымских музеев есть шансы, но, как известно, надежда умирает последней", - заключил Швыдкой.Вместо Дня Святого ВалентинаВ санкт-петербургском независимом театре "Театральный проект 27" поставили спектакль "Пётр и Феврония", его премьера состоится 8 июля – в славянский День семьи, любви и верности, учрежденный в день памяти святых Петра и Февронии (по новому стилю, по старому – 25 июня)."Что такое любовь? Существует ли верность в современном мире? Могут ли люди прожить долгую и счастливую супружескую жизнь? Повседневные примеры не помогаютрешить эти вопросы. В поисках ответов героиня спектакля Маша обращается к истории Святых Петра и Февронии, — пары, жившей 800 лет назад и сумевшей запечатлеть свою любовь в вечности.На территории театра любовь Петра и Февронии рассматривается как путь. Как становление. Как обретение и усилие. Как шаг за шагом создаваемая Семья (с большой буквы), ценность которой сложно уместить в слова. Этот спектакль прежде всего для подростков. Именно с молодыми людьми наша команда захотела вести честный разговор, ведь в этом возрасте так важно сформировать ориентиры, на которые человек сможет опираться в будущем", – сказано в описании постановки на сайте театра.В комментарии журналистам режиссер Стефания Гараева-Жученко рассказала, что главной целью в процессе создания спектакля было "осознать святость брака", как быть счастливыми в браке, прожив вместе всю жизнь?Она отметила, что главные роли исполняют актеры, которые недавно отметили помолвку.История Петра и Февронии в русской культуре нашла наиболее яркое воплощение в предпоследней опере, опере-литургии Николая Андреевича Римского-Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии", где, хотя, и не рассказана именно их история, но главная героиня (сопрано) – Феврония – символизирует именно супружескую верность, самоотверженную любовь и чистоту.Вторая известная легенда, взятая композитором и либреттистом Владимиром Ивановичем Бельским – чудесное вознесение на небеса русского города Китежа, благодаря коллективной молитве горожан во время татаро-монгольского нашествия.Предложения отмечать День Петра и Февронии, как самобытный славянский праздник и день семейного счастья, вместо Дня Святого Валентина 14 февраля в России звучат довольно давно.В Калининграде в этом году 8 июля планируют провести молебен святым Петру и Февронии и парад семьи.Эпатажный УэстЭпатажным американского рэпера Канье Уэста давно считают и на Западе, но 30 июня его приезд в Москву вызвал повышенный ажиотаж: о музыканте писали абсолютно все СМИ, а возле московского отеля Four Seasons собралась огромная толпа его поклонников. Правда, к ним рэпер так и не вышел.Сначала СМИ писали, что он прилетел потому, что в Москве запланирован его концерт, потом выяснили, что Уэст приехал на День рождения своего друга, дизайнера Гоши Рубчинского, с которым и провел весь день.24 премии "Грэмми", рекордное количество музыкальных наград, успешная деятельность исполнителя, продюсера, звукорежиссера и сануд-дизайнера – увы, не то, почему СМИ так часто говорят об Уэсте. Он сам усиленно поддерживает свой образ скандалиста, позволяя себе расистские и антисемитские высказывания, носит одежду российского бренда, да и визит в Москву сейчас – довольно скандальный акт.Российский философ Александр Дугин в своем телеграм-канале написал:"Канье Уэст, кстати, идеологически наш."Но поклонники и активисты вспомнили, что еще совсем недавно Уэст написал песню в поддержку Украины, в которой были строчки… Цитировать не будем, но суть в сексуализированном насилии над русской (или россиянкой) девушкой "за Украину".Движение "Сорок сороков" обратилось в прокуратуру с просьбой проверить эту песню Канье Уэста, тем временем сам он планирует 6 сентября дать в Москве концерт.Спаситель Бэнкси и коварный ИранЕще две небольших, но любопытных новости появились в общественном пространстве 3 июля.Во-первых, американская газета The New York Times шокировала всех информацией, будто бы сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" был снят специально к президентским выборам в России на деньги… Ирана.На опечатку издания не имеющего такой международный вес, может быть, никто бы и не обратил внимание, но WSJ прокомментировали все.Сам сериал в начале этой недели получил специальную награду – "За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа" на награждении лауреатов Национальной кинематографической премии "Ника".Еще одну новость – о себе – предоставил 3 июля газете The Guardian загадочный британский стрит-арт-художник и мастер арт-перформанса Бэнкси.Он сообщил, что на собственном спасательном судне MV Louise Michel вывез из центральной части Средиземного моря 37 мигрантов, стремившихся попасть в Европу. Среди них, по словам Бэнкси, было 17 несопровождаемых детей.Судно художника было задержано итальянскими властями, что Бэнкси назвал "отвратительным и неприемлимым".Любопытно, что за несколько дней до этого Бэнкси устраивал перформанс с надувной лодкой с муляжами беженцев вовремя выступления британской рок-группы Idlesв Гластонбери. Акцию раскритиковал министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли.The Guardian пишет, что эта работа Бэнкси (хотя сам он не подтвердил авторство) отсылает к миграционной политике британского премьер-министра Риши Сунака. В апреле парламент Великобритании принял законопроект о высылке мигрантов в Руанду. Суть проекта — переселять в Руанду всех, кто въехал на территорию Соединенного Королевства незаконно.

