"Я против шапкозакидательства": эксперт о том, что F-16 в руках ВСУ могут повторить историю HIMARS - 05.07.2024 Украина.ру
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"Я против шапкозакидательства": эксперт о том, что F-16 в руках ВСУ могут повторить историю HIMARS
"Я против шапкозакидательства": эксперт о том, что F-16 в руках ВСУ могут повторить историю HIMARS - 05.07.2024 Украина.ру
"Я против шапкозакидательства": эксперт о том, что F-16 в руках ВСУ могут повторить историю HIMARS
Пять-десять американских истребителей F-16 в руках ВСУ ничего не изменят. Но если это будет сразу сто самолетов, бремя войны станет для ВС РФ значительно тяжелее
2024-07-05T04:30
2024-07-05T04:30
новости
украина.ру
f-16
всу
вс рф
эксперты
истребитель
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил писатель и военный волонтер Герман Садулаев.Мнение Германа Садулаева об украинском конфликте в материале издания Украина.ру Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку.Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов отметил, что Запад медлит с поставками самолетов F-16, ведь в этом случае опасности подвергнутся поселки на территории стран НАТО, где живет гражданское население. Еще одна причина промедления, добавил он, в том, что эти истребители могут стать антирекламой американского ВПК.Председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой в интервью изданию Украина.ру сказал, что навязать России воздушную войну Киев может только в случае получения сотни F-16, а по факту ему дадут от силы пару десятков.Головная боль для Киева: Герой России рассказал, смогут ли украинские летчики воевать на самолетах F-16Согласился с этим и военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. Он отметил, что Москва будет рассматривать любой F-16 на Украине в качестве носителя ядерного оружия, вне зависимости от того, что у него под брюхом.Что под брюхом у F-16? Леонков объяснил, почему Россия решила туда не заглядыватьПодполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач уточнял, что по разным оценкам Запад собирается дать Киеву от 30 до 100 истребителей F-16. Такой воздушный парк не может переломить ситуацию на фронте, однако Киев может использовать западную авиацию как носителя ракетных вооружений. Тогда самолеты, не подлетая в зону поражения российских средств ПВО, смогут бить по ним и ослеплять, а затем атаковать логистические объекты.Подполковник ФСБ Сергей Храпач: Если ВСУ атакуют Крымский мост, Россия отрежет Харьков от ДнепраСерьезно к теме передачи Киеву F-16 призвал отнестись и специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук. По его мнению, военные самолеты нужны Западу на Украине для того, чтобы помешать России и дальше использовать ФАБы, то есть планирующие авиабомбы, ведь именно это вооружение позволяет ВС РФ держать военную инициативу в своих руках.F-16 против ФАБ: эксперт объяснил, какой риск для ВС РФ несут западные самолетыРанее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в ближайшее время F-16 на Украину отправит Дания, а во второй половине года Киев получит партию нидерландских истребителей. А министр обороны Бельгии Людивин Дедондер допустил, что королевство может передать Киеву истребители F-16 до конца 2024 года.Бельгия намерена до конца года поставить Украине истребители F-16В марте глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что даже если Киев и получит F-16, то полетать они смогут от силы пару недель. За это время, пояснил он, у украинской армии закончатся запчасти.В НАТО объяснили, почему F-16 не будут долго летать на УкраинеЕсть у F-16 на территории Украины и другие риски. Например, такой:ВС РФ ударили по аэродрому, где ВСУ готовились принять F-16 - СМИ
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новости, украина.ру, f-16, всу, вс рф, эксперты, истребитель
Новости, Украина.ру, F-16, ВСУ, ВС РФ, эксперты, истребитель

"Я против шапкозакидательства": эксперт о том, что F-16 в руках ВСУ могут повторить историю HIMARS

04:30 05.07.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Пять-десять американских истребителей F-16 в руках ВСУ ничего не изменят. Но если это будет сразу сто самолетов, бремя войны станет для ВС РФ значительно тяжелее
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил писатель и военный волонтер Герман Садулаев.

"Я против шапкозакидательства. Не надо думать, что эти F-16 ничего не поменяют на поле боя. Они осложнят нашу боевую работу. Наши оптимистичные военные аналитики в 2022 году уже говорили, что "HIMARS" якобы ничего не поменяют, но они поменяли очень многое. Они наносили эффективные удары наши склады, штабы и коммуникации в глубоком тылу. Мы до сих пор не можем до конца купировать эту угрозу", - сказал собеседник издания.

Мнение Германа Садулаева об украинском конфликте в материале издания Украина.ру Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку.
Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов отметил, что Запад медлит с поставками самолетов F-16, ведь в этом случае опасности подвергнутся поселки на территории стран НАТО, где живет гражданское население. Еще одна причина промедления, добавил он, в том, что эти истребители могут стать антирекламой американского ВПК.
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Председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой в интервью изданию Украина.ру сказал, что навязать России воздушную войну Киев может только в случае получения сотни F-16, а по факту ему дадут от силы пару десятков.
Головная боль для Киева: Герой России рассказал, смогут ли украинские летчики воевать на самолетах F-16
Согласился с этим и военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. Он отметил, что Москва будет рассматривать любой F-16 на Украине в качестве носителя ядерного оружия, вне зависимости от того, что у него под брюхом.
Что под брюхом у F-16? Леонков объяснил, почему Россия решила туда не заглядывать
Подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач уточнял, что по разным оценкам Запад собирается дать Киеву от 30 до 100 истребителей F-16. Такой воздушный парк не может переломить ситуацию на фронте, однако Киев может использовать западную авиацию как носителя ракетных вооружений. Тогда самолеты, не подлетая в зону поражения российских средств ПВО, смогут бить по ним и ослеплять, а затем атаковать логистические объекты.
Подполковник ФСБ Сергей Храпач: Если ВСУ атакуют Крымский мост, Россия отрежет Харьков от Днепра
Серьезно к теме передачи Киеву F-16 призвал отнестись и специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук. По его мнению, военные самолеты нужны Западу на Украине для того, чтобы помешать России и дальше использовать ФАБы, то есть планирующие авиабомбы, ведь именно это вооружение позволяет ВС РФ держать военную инициативу в своих руках.
F-16 против ФАБ: эксперт объяснил, какой риск для ВС РФ несут западные самолеты
Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в ближайшее время F-16 на Украину отправит Дания, а во второй половине года Киев получит партию нидерландских истребителей. А министр обороны Бельгии Людивин Дедондер допустил, что королевство может передать Киеву истребители F-16 до конца 2024 года.
Бельгия намерена до конца года поставить Украине истребители F-16
В марте глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что даже если Киев и получит F-16, то полетать они смогут от силы пару недель. За это время, пояснил он, у украинской армии закончатся запчасти.
В НАТО объяснили, почему F-16 не будут долго летать на Украине
Есть у F-16 на территории Украины и другие риски. Например, такой:
ВС РФ ударили по аэродрому, где ВСУ готовились принять F-16 - СМИ
 
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