https://ukraina.ru/20240705/1056073853.html

Дмитрий Краснов: Британия после выборов выжмет Украину и Африку и возьмется за БРИКС

Дмитрий Краснов: Британия после выборов выжмет Украину и Африку и возьмется за БРИКС - 05.07.2024 Украина.ру

Дмитрий Краснов: Британия после выборов выжмет Украину и Африку и возьмется за БРИКС

России выборы во Франции и Британии пользы не принесут. Они лишь подтверждают незыблемость антироссийского консенсуса и проукраинской солидарности. Литва в это время "зубами дракона" тянет украинское одеяло на себя

2024-07-05T05:26

2024-07-05T05:26

2024-07-05T05:26

интервью

сша

франция

выборы

россия

джо байден

дональд трамп

украина

британия

международные отношения

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Госдумы, кандидат исторических наук, почетный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.Джо Байден намерен продолжать участие в избирательной гонке, несмотря на призывы выйти из нее после провальных дебатов. Досрочные парламентские выборы прошли 4 июля в Британии. Во Франции также пройдут досрочные выборы в парламент 7 июля.— Дмитрий Анатольевич, что происходит в политикуме США? Как возможно, что там остается у власти президент, который в любой момент может нажать красную кнопку?— Бедный старичок не то что красную кнопку нажать по своей прихоти, он даже отказаться от изнуряющей его президентской гонки не может. Его тянут, и он, бедолага, послушно старается выполнять указания.Да, конечно, представители министерства обороны США заявили Конгрессу в 2013 году, что "в соответствии с многолетней практикой президент, как главнокомандующий вооружённых сил США, имеет исключительные полномочия отдавать приказы о применении ядерных сил США". Но это вовсе не означает, что в пузатеньком двадцатикилограммовом саквояже, который таскают за Байденом, действительно есть кнопка, нажатие которой приведёт к ядерной войне.Не стану вдаваться в известные мне юридические подробности, но, поверьте, американская система сдержек и противовесов работает и при "нажатии на красную кнопку". Процедура сложна и в ней задействованы многие ответственные лица. Если нотариус при заверении сделки должен удостовериться, что принимающий решение находится в здравом уме и твердой памяти, то вменяемость американского президента, затевающего ядерный конфликт, будет проверена весьма тщательно.Напомню, один из министров обороны США Джеймс Шлезинджер вспоминал, как он приказал игнорировать команды президента Ричарда Никсона о пуске ядерного оружия. Военные должны были сначала проконсультироваться либо с Шлезинджером, либо с госсекретарем Генри Киссинджером. Дело в том, что Никсон был запойным товарищем, а в пьяном виде он грозился: "Один мой звонок, и через 25 минут миллионы людей испарятся".Американские исследовательские центры изучали вопрос контроля "нажатия кнопки" в том числе недавно, поскольку у части элит возникла обеспокоенность — а вдруг президент учудит? И чудаком, напугавшим соотечественников, был не Байден, а Дональд Трамп. Тогда, в 2019-м, он "держал палец на ядерной кнопке" и требовал убрать ряд ограничений, чтобы добиться максимального волюнтаризма в вопросе об ударе ядерным оружием. Но ему не удалось сломать многоступенчатую "защиту от дурака".Однако это не делает "нажатие красной кнопки" совершенно невозможным. Не только немощный телом и рассудком Байден, но и любой президент Соединённых Штатов — это далеко не самостоятельная фигура. И, если возникнет консенсус элит, он нажмёт на все кнопки, которые ему укажут — вне зависимости от своего личного желания.Что же касается американского политикума — там происходит ровно то, что и всегда: традиционное шоу на потребу публике.— Идут досрочные выборы в Британии. Скоро, 7 июля, такое же мероприятие состоится во Франции. О них пишут все западные СМИ. Почему такой ажиотаж вокруг этих событий?— Выборы во Франции — настоящая буря в бокале Совиньона. Президент Франции, устроивший внезапный политический кризис, неплохо взбодрил игроков национальной политики. Самое неожиданное для меня следствие этого — объединение всех левых сил Франции.Уже очевидно, что "Национальное ралли" Ле Пен усилит свои позиции. Вполне возможно, "леваки" тоже получат чуть больше мест, чем ожидали. Макрон, вероятно уповавший на превращение выборов в референдум доверия к себе, потерял очки.Но буря пройдёт, а бокал останется бокалом — никаких значительных изменений ждать не приходится. Ле Пен, чем выше поднималась, тем делалась всё более респектабельной с точки зрения французского, да и европейского истеблишмента. Левые, вероятно, как объединились, так и переругаются. К тому же, они не такие уж и левые по сути. Согласованно заявив о поддержке войны в Украине, они попрали самые основы, саму суть левого движения — поддержали империалистическую гегемонию США.Британские выборы до зевоты предсказуемы. Уставшие консерваторы уступают трибунку ленивым лейбористам и с английской невозмутимостью поудобнее усаживаются в креслах — отдыхать, набираться сил. Лейбористы же, надев ярмо власти, не проявят прыти, продолжая тот же путь и не смея покинуть веками набитую колею.К сожалению, России британские и французские выборы пользы не принесут.— Есть ли связь между выборами во Франции и в Британии?— Разве что в том, что они ещё раз подтверждают незыблемость антироссийского консенсуса. И это проблема.— Чего ждать нам от следующего правительства Великобритании?– Усиления международной турбулентности в стане условных союзников России и укрепления европейской проукраинской солидарности. Лейбористы нацелены на контакты с Глобальным Югом и, вероятно, постараются размыть едва наметившееся пророссийское единство. Второй их вектор — улучшение отношений с Европой.Эта тенденция усилится, если президентом США станет Трамп. Изоляционизмом он просто толкнёт Великобританию в объятья Европы.— Великобритания может воспользоваться ситуацией в США с немощным Байденом, чтобы укрепить свое влияние на геополитические процессы в мире? В том числе на Украине, Ближнем Востоке, в Средней Азии и Закавказье?— Вне зависимости от любых международных раскладов, Великобритания будет делать именно то, о чём вы говорите. Островок (меньший чем Новая Зеландия, который на территории Швеции два раза укладывается) может существовать только за счёт внешних источников. Поэтому Великобритания испокон веку не мытьём, так катаньем стремилась расширять влияние.Золотой век империи, когда можно было цинично грабить колонии, прошёл. Теперь приходится работать более тонко, но суть от этого не меняется. Британцы продолжат корсарствовать. Англичане постараются подобрать хоть что-то из потерянного Францией в Африке, обязательно будут ставить палки в колёса расширению БРИКС, попытаются заработать максимум на Украине, потеснив других хищников.— Чье влияние на Украину более сильное: Лондона или Вашингтона?— Или архитектор проекта антиРоссия — Канада? Или мечтающая о Междуморье Польша? Или давно и упорно работающая на ослабление России, ради продвижения на рынок своих углеводородов, Норвегия?Ответ лежит не в географической и даже не в политической плоскости. А в экономической. Элитные группировки реализуют свои экономические цели, и речь не только о производителях оружия или посредниках в торговле украинским зерном. Но если конспирологи считают этих интересантов "мировым правительством", то на самом деле, это разрозненные группы и интересы их часто пересекаются. Все они — и мелкие, и колоссальные, тянут украинское одеяло на себя, видят, что оно трещит по швам, но лишь активизируются, норовя оттяпать шматок пожирнее.— Литовские власти намерены окружить столицу "зубами дракона", стальными ежами и прочим. Они считают, что Россия будет их штурмовать? Штурмовать Литву, в которой экономика рушится и загибается в объятиях НАТО и Евросоюза?— Прекрасный пример того самого перетягивания одеяла, о котором я сказал выше. Элиты в маленькой стране, растерявшей промышленность и население, давно нашли потрясающе незамысловатый бизнес — майнинг русофобии. Теперь, скорчив испуганную гримаску, они подзаработают на очередном акте русофобской мыльной оперы — будут навариваться на закупке ежей и "зубов" за счёт такой понимающей Европы.И прибалтийские злобные карлики, и важные европейские старички, и заокеанский претендент в гегемоны идут на самом деле по одному пути. Элиты в странах Запада окончательно окукливаются, покрываются непробиваемой для народов своих стран оболочкой. Хитиновый кокон не даёт видеть и слышать, что происходит вокруг и как живут люди, но зато надёжно защищает от людей — пока, по крайней мере.Но это тупиковый путь, и нынешние политические баталии — лишь первая заметная реакция на "самоизоляцию" элит. Дальше будет жёстче. И только тогда, когда червячков, возомнивших себя бабочками, вытряхнут (а некоторых и растопчут) — можно будет ожидать возрождения нормальной, здравой, честной и ответственной международной политики.О том, почему ни большой войны России и Запада, ни мира на Украине не стоит ожидать, в интервью Три идеи для мира от Дмитрия Выдрина: реальность, нормальность, моральность.

https://ukraina.ru/20230228/1043951241.html

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Анна Черкасова

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Анна Черкасова

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