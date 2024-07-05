https://ukraina.ru/20240705/1056040534.html

Бабич ответил, почему победа противников Макрона не остановит французский поток оружия на Украину

Бабич ответил, почему победа противников Макрона не остановит французский поток оружия на Украину - 05.07.2024 Украина.ру

Бабич ответил, почему победа противников Макрона не остановит французский поток оружия на Украину

Публикация издания Bloomberg о том, что победа блока Марин Ле Пен на парламентских выборах дестабилизирует Евросоюз и НАТО, а также поставит под угрозу дальнейшую помощь Киеву, не соответствует действительности

2024-07-05T04:50

2024-07-05T04:50

2024-07-05T04:50

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дмитрий бабич

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эммануэль макрон

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франция

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Этот факт в интервью изданию Украина.ру объяснил политолог-международник Дмитрий Бабич."Это типичное запугивание электората перед выборами, что любая уступка России, любая смена политического курса — это крушение всего. На самом деле, Макрон сказал, что даже если его партия полностью проиграет, он не намерен уходить со своего поста. А Франция − суперпрезидентская республика, поэтому все необходимые полномочия для оказания военной помощи Украине у Макрона есть. Другое дело, что сама эта помощь аморальна, но со стороны парламента Макрону за это ничего не грозит", - сказал Бабич.Он добавил, что это не значит, что Москве нужно равнодушно относиться к тому, что происходит в Европе, в том числе к этим выборам. Происходящее во Франции демонстрирует, что население недовольно в том числе антироссийским курсом, и это нужно использовать."Надо понимать, что в Европе жесткий антироссийский режим, и любое выступление в пользу России будут отметать. Но отношения у нас когда-нибудь наладятся, нужно быть к этому готовыми", - резюмировал собеседник издания.Мнение Дмитрия Бабича по другим вопросам в материале издания Украина.ру О том, почему тоталитарные демократы США сделают выбор в пользу американского Брежнева.Президент Франции Эммануэль Макрон не только активно делится с Киевом оружием, но еще пообещал отправить свой "Иностранный легион" на Украину, заявив, что сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".Зампредседателя Госдумы от "Единой России" Петр Толстой в интервью французскому телеканалу BFMTV предостерег Париж от этого шага."Мы убьем всех французских солдат, которые ступят на украинскую землю. Всех до единого. На сегодня, если считать за все время конфликта на Украине, там побывало 13 тысяч наемников. Из них 367 французов. Из них 147 ликвидированы. 147 граждан Франции уже погибли на Украине. И мы убьем всех остальных. На этот счет можете не переживать", - сказал Толстой."Мы убьем всех до единого". Краткая история попыток французов чего-нибудь оккупировать в РоссииВскоре Телеграм-канал "Военная хроника" написал, что в Славянск были переброшены первые подразделения французского Иностранного легиона.Спустя пару дней координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о прямом ударе российских военных по группе французских наемников в районе Славянска.Накрыли вместе с "Цезарем": наемники Макрона получили русский удар под СлавянскомПорядка шести тысяч иностранных наемников уже ликвидированы в ходе СВО. И в СМИ регулярно появляются все новые сообщения об уничтожении очередных "диких гусей".Наемник из США: на Украине гибнет много "диких гусей", потому что они перепутали войну с отпуском

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новости, дмитрий бабич, украина.ру, эммануэль макрон, украина, франция