https://ukraina.ru/20240704/1056068416.html

Отменить наследие Макрона и создать рай, где едят по-французски. Предвыборная программа партии Ле Пен

Отменить наследие Макрона и создать рай, где едят по-французски. Предвыборная программа партии Ле Пен - 04.07.2024 Украина.ру

Отменить наследие Макрона и создать рай, где едят по-французски. Предвыборная программа партии Ле Пен

Франция как никогда близка к появлению правого правительства. Как изменится Пятая республика, если премьер-министром станет лидер партии "Национальное объединение", парламентское большинство которой возглавляет Марин Ле Пен?

2024-07-04T20:28

2024-07-04T20:28

2024-07-04T20:29

эксклюзив

франция

эммануэль макрон

марин ле пен

парламентские выборы

правые

экономика

миграция

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В случае победы во втором туре досрочных парламентских выборов 7 июля "Национальное объединение", ставшее фаворитом первого тура, получит право сформировать правительство и предложит на пост премьер-министра Франции своего лидера Жордана Барделлу. И если президент Эммануэль Макрон одобрит его кандидатуру, то республика в четвёртый раз в истории вступит в "период сожительства", когда главы государства и правительства представляют разные политические силы. Тогда в ведении Макрона окажутся внешняя политика и оборона, а Барделла сосредоточится на внутренних вопросах.Исходя из предвыборной программы, "Национальное объединение" обещает сделать Францию снова великой, выражаясь словами 45-го президента США Дональда Трампа.Партия предлагает, как называет это сама, грандиозный проект национального восстановления, состоящий из двух этапов. Первый посвящён чрезвычайной ситуации в социальной сфере и сфере безопасности. Меры по этим направлениям будут приняты сразу после выборов с назначением нового правительства и в рамках внеочередной сессии парламента. Второй - бюджетным вопросам. До осени правые намерены также уделить внимание трём сферам, которые избиратели сочли приоритетными: качеству жизни населения, безопасности и иммиграции. В этот же период проведут аудит государственных счетов, чтобы узнать реальную ситуацию с государственными финансами. А с осени наступит время реформ. Начнётся ​​​​​​​оно с голосования по первому бюджету, который будет учитывать результаты аудита и содержать многочисленные налоговые или финансовые меры."Правительство в тесном контакте с парламентским большинством проведёт крупные реформы, необходимые для восстановления экономики нашей страны. Хотя до 2027 года (следующих президентских выборов - Ред.) будет длиться период сожительства, мы будем использовать все политические и институциональные рычаги, которыми Конституция наделяет правительство для реализации проекта, желаемого французским народом", - гласит предвыборная программа партии.А теперь по порядку.Прежде всего правые ставят перед собой задачу повысить качество жизни французов и обеспечить их безопасность.Для этого "Национальное объединение" предлагает увеличить трудовые доходы населения за счёт освобождения работодателей от увеличения взносов на срок от трёх до пяти лет, а также разрешив им повышать зарплату сотрудникам на 10% вплоть до трёхкратного размера минимальной заработной платы. При высокой инфляции временно отменят НДС на сотню основных товаров с целью защиты покупательной способности."Экономический выбор предыдущих правительств основан на наивной концепции глобальных потоков и международной конкуренции, что ослабляет Францию на европейской арене, приводит к созданию мини-рабочих мест, растрате государственных денег и глубокой деградации национальной экономической структуры. Теперь мы должны вновь построить политику, основанную на высвобождении экономических сил, защите предприятий и трудящихся, а также на восстановлении порядка в государстве и его роли в экономике", - говорится в предвыборной программе.Большой проблемой для современной Франции стала утечка умов. А чтобы у человека не возникло желание уехать работать за рубеж, ему нужно создать более привлекательные условия на родине: правые предлагают для граждан до 30 лет отменить подоходный налог и освободить созданные ими компании от уплаты корпоративных налогов на пять лет. К тому же при наличии пятилетнего стажа работы во Франции граждане будут иметь доступ к социальным пособиям.Увеличить количество работающих французов "Национальное объединение" хочет, отменив пенсионную реформу Макрона и внедрив вместо неё прогрессивную пенсионную систему, которая поощряет молодых людей рано выходить на рынок труда.Отдельное внимание уделяется поддержке семей. В то время как верховный комиссар по планированию объясняет, что для сохранения социально-цивилизационной модели Франции единственным выбором будет иммиграция, "Национальное объединение", наоборот, делает ставку на уровень рождаемости, который сам по себе обеспечит непрерывность экономического роста.А от наплыва мигрантов правительство во главе с Бардаллой французов убережёт. Каким образом? Установит национальный приоритет (при необходимости через референдум), ужесточит наказание для работодателей нелегалов и проведёт переговоры с европейскими партнёрами о сохранении свободы передвижения, но при этом шенген будет доступен только для граждан стран Европы."Отсутствие контроля над иммиграцией в течение десятилетий привело к тому, что ассимиляция иностранцев, проживающих на территории страны, стала невозможной. Это привело к разобщённости общин и сепаратизму. В ожидании конституционной реформы, которая будет представлена французам как можно скорее на референдуме, мы предпримем ряд мер по ограничению и контролю как нелегальной, так и легальной иммиграции", - обещает "Национальное объединение".Криминогенная обстановка – вот что тоже будет в центре внимания правых."Французы постоянно сталкиваются с ослаблением своей безопасности. Случаи физического насилия участились. Беспричинное насилие становится обыденным явлением. Целые районы выходят из-под власти государства. Во Франции развернулась настоящая мафиозная торговля наркотиками и оружием. В то же время французы отмечают, что реакция властей не является ни сдерживающим фактором, ни защитой населения. Слабость должна уступить место твёрдости и таким образом придать полный смысл декларации прав человека и гражданина 1789 года, которая делает право на безопасность естественным и неотъемлемым правом", - говорится в предвыборной программе.Исправить сложившуюся ситуацию, на их взгляд, можно за счёт снижения возраста наступления уголовной ответственности до 16 лет, создания мест содержания под стражей несовершеннолетних или лиц, отбывающих короткие сроки заключения, строительства новых тюрем, в которых так нуждается страна, ограничения возможности смягчения и сокращения сроков наказания, особенно за преступления против личности. Плюс нужно ужесточить борьбу с незаконным оборотом наркотиков и их употреблением, внести уличных хулиганов в реестр сексуальных преступников, а создание муниципальной полиции сделать обязательным для муниципалитетов с населением более 10 000 человек.Для борьбы с мошенничеством и вовсе будет создано отдельное министерство. Ведь проблема достигла огромного масштаба: по данным Счётной палаты, ущерб от мошенников по НДС составляет порядка €15 млрд в год, а по социальным пособиям - от €10 млрд до €25 млрд.К тому же, правые собираются провести проверку, живы ли люди, получающие пособия, особенно если они проживают за границей; усилить контроль за импортом, чтобы прекратить продажу импортных товаров, не соответствующих французским стандартам, а попавшихся на этом дистрибьютеров привлекать к юридической ответственности; внедрить биометрическую карту медицинского страхования.Здравоохранение – отдельный блок предвыборной программы партии."Пандемия выявила недостатки нашей системы здравоохранения и уязвимость пациентов, страдающих хроническими и сопутствующими заболеваниями. Основным направлением политики здравоохранения, помимо борьбы с медицинскими пустынями (областями, где люди не имеют доступа к медпомощи - ред.), будет восстановление доверия к государственным больницам путём предоставления им средств для повышения эффективности и реформирования управления", - говорится в этом пункте.Разработать план стратегической самообеспеченности лекарственными средствами и к 2026 году, увеличить число студентов-медиков, усилить поддержку лиц, осуществляющих уход за близкими, уделять больше внимания профилактике, в том числе посредством школьных медицинских осмотров, которые снова станут систематическими – таков план действий.Как показывает практика последних лет, изменение политической конъюнктуры в мире может подорвать энергообеспечение той или иной страны, а вместе с тем её промышленный сектор и в конечном итоге – доступность товаров для населения. Одно из обещаний "Национального объединения" звучит так: "превратить Францию в энергетический рай в соответствии с положениями Парижского соглашения"."Привлекательные цены и надёжность, которые предлагала наша энергетическая система, остались в прошлом, и правительство заставляет французов расплачиваться за свои ошибки в ядерной проблеме и катастрофические правила европейского энергетического рынка. Реиндустриализация и появление технологий завтрашнего дня, таких, как искусственный интеллект, требуют возвращения конкурентоспособной, безуглеродной и богатой энергии, которая долгое время давала Франции конкурентное преимущество", - гласит программа.Здесь предлагается увеличить производственную мощность гидроэлектростанций, отказаться от угля в пользу биомассы и экологически чистых энергоносителей, таких, как водород и геотермальная энергия.И хотя "Национальное объединение" будет заниматься в основном внутренними вопросам руками премьер-министра Барделла, внешней политике оно тоже уделяет внимание: обещание обеспечить оборону национальной территории в условиях ухудшения международной обстановки стоит первым пунктом в программе.И он гласит: "Сегодня наша страна сталкивается с возвращением к политике силы, одной из иллюстраций которой служит война на Украине, которая угрожает нашей коллективной безопасности. Поэтому наш долг сейчас – гарантировать защиту наших интересов в глобальном масштабе и значительно улучшить наш инструмент защиты".В связи с этим необходимо сохранять полный суверенитет над своими средствами ядерного сдерживания, а также отказаться от передачи полномочий Европейскому союзу в области обороны и дипломатии, отдавать предпочтение европейским военным закупкам.Завоевать сердца избирателей – вот в чём главная задача политиков и политических сил в ходе избирательной кампании, а сделать это можно, сыграв на самых сильных эмоциях людей. Правые обещают вернуть всё то, чем французы всегда так гордились и по чему так скучают.В частности, восстановить величие французской школы, уровень которой упал из-за действий правительств, сменявших друг друга​​​​​​​​​​​​​​ в течение десятилетий, что привело к падению уровня образования. Для этого необходимо избавить учителей от бюрократии и дать свободу для преподавания, адаптировать предложение начального и непрерывного обучения к реальным потребностям профессиональных секторов, сделать упор на фундаментальные знания: естественные науки, французский язык, история.Культура всегда была предметом особой гордости французов. Так вот пора вновь отвести продвижению французского языка и культуры в мире видное место во внешнеполитическом курсе республики, работать над сохранением культурного наследия и вместе с тем принять специальное законодательство, направленное против исламистских идеологий – реальной тоталитарной угрозы современности.А также снова сделать сельское хозяйство инструментом влияния и превосходства Франции за счёт поддержки фермеров, унификации маркировки продовольственных продуктов и запуска масштабного проекта "Ешьте по-французски", согласно которому к 2027 году 80% сельскохозяйственной продукции, используемой столовыми, должно быть местного производства.Результаты первого тура выборов - в котором "Национальное объединение" набрало треть голосов, а правящая коалиция стала лишь третьей - показал наличие во французском обществе сильного запроса на изменения. На это правые тоже делают акцент, говоря избирателям, что именно они будут принимать политические решения (не только на выборах каждые пять лет, но и на референдумах) и приглашают граждан совместно участвовать в развитии страны.. Государство жедолжно стоять на службе национального процветания, то есть делать всё, чтобы им жилось хорошо."Большинство французов хотят передать своим детям страну в лучшем состоянии, чем то, в котором они её унаследовали. Столкнувшись с беспрецедентным кризисом государственных финансов, созданным Эммануэлем Макроном и Габриэлем Атталем, который угрожает нашему будущему, мы вернём государство на его законное место и тем самым рационализируем государственные расходы", - вот как это звучит.Многие эксперты сходятся во мнении, что эта программа, представленная "Национальным объединением" к парламентским выборам, есть ничто иное, как президентская программа Марин Ле Пен, пожелавшей остаться председателем парламентской фракции партии, а не претендовать на кресло премьер-министра. В выборах 2027 годаМакрон участвовать не будет, поскольку два допустимых Конституцией срока он уже отработает.Как "Национальное объединение" изменило позицию по украинскому конфликту прямо накануне выборов, читайте в материале Переобулись на ходу: план французских правых по России и Украине

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эксклюзив, франция, эммануэль макрон, марин ле пен, парламентские выборы, правые, экономика, миграция