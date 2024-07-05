Там дежурил Global Hoke: Леонков рассказал, как беспилотник НАТО навел ракету на пляж в Севастополе - 05.07.2024 Украина.ру
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Там дежурил Global Hoke: Леонков рассказал, как беспилотник НАТО навел ракету на пляж в Севастополе
Там дежурил Global Hoke: Леонков рассказал, как беспилотник НАТО навел ракету на пляж в Севастополе - 05.07.2024 Украина.ру
Там дежурил Global Hoke: Леонков рассказал, как беспилотник НАТО навел ракету на пляж в Севастополе
Российские военные будут сбивать американские беспилотники и разведывательную авиацию НАТО над Крымом. Доказано, что во время атаки на Севастополь работал стратегический беспилотник Global Hoke. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-07-05T05:40
2024-07-05T05:40
новости
севастополь
крым
россия
нато
беспилотники
сша
ракетный удар
ракеты
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Если с аэродромов в Польше и Румынии в сторону России будут взлетать истребители F-16, они будут являться законными целями. Для нанесения ударов ВС РФ будут использовать технику, которую показали в ходе СВО, в том числе гиперзвуковую, рассказал эксперт.Также российские военные будут сбивать над Крымом американские беспилотники и разведывательную авиацию НАТО. Уже доказано, что во время атаки на Севастополь дежурил американский стратегический беспилотник Global Hoke, отметил аналитик.Вражеская пропаганда утверждала, что ракета якобы изменила траекторию полета, потому что расчеты ПВО "ее не так подбили". Но это не так, это было штатное срабатывание, уточнил специалист.Российские военные достали обломки ракеты и определили, что там был модуль GPS и системы гироскопов, которые управляют рабочими поверхностями, чтобы она могла маневрировать и менять маршрут, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь — трупами читайте на сайте Украина.руО том, приведет ли уничтожение разведывательных БПЛА США к прямому вооруженному столкновению с Альянсом - в интервью Дмитрия Тренина: Белоусов сделал последнее предупреждение США, проигнорируют - беспилотники будем сбивать
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новости, севастополь, крым, россия, нато, беспилотники, сша, ракетный удар, ракеты, atacms, черное море, разведка
Новости, Севастополь, Крым, Россия, НАТО, беспилотники, США, ракетный удар, ракеты, ATACMS, Черное море, разведка

Там дежурил Global Hoke: Леонков рассказал, как беспилотник НАТО навел ракету на пляж в Севастополе

05:40 05.07.2024
 
© Фото : U.S. Air Force photo by Bobbi ZapkaRQ-4A Global Hawk беспилотник США
RQ-4A Global Hawk беспилотник США - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото : U.S. Air Force photo by Bobbi Zapka
Читать в
Российские военные будут сбивать американские беспилотники и разведывательную авиацию НАТО над Крымом. Доказано, что во время атаки на Севастополь работал стратегический беспилотник Global Hoke. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Если с аэродромов в Польше и Румынии в сторону России будут взлетать истребители F-16, они будут являться законными целями. Для нанесения ударов ВС РФ будут использовать технику, которую показали в ходе СВО, в том числе гиперзвуковую, рассказал эксперт.
Также российские военные будут сбивать над Крымом американские беспилотники и разведывательную авиацию НАТО. Уже доказано, что во время атаки на Севастополь дежурил американский стратегический беспилотник Global Hoke, отметил аналитик.
"С помощью своей радиотехнической разведки он отследил работу РЛС нашей ПВО. Из-за этого ракеты ATACMS меняли свой маршрут так, чтоб нам было тяжело их сбить. Одна из таких ракет скорректировала свой полет и разрядилась над пляжем", - подчеркнул Леонков.
Вражеская пропаганда утверждала, что ракета якобы изменила траекторию полета, потому что расчеты ПВО "ее не так подбили". Но это не так, это было штатное срабатывание, уточнил специалист.
Российские военные достали обломки ракеты и определили, что там был модуль GPS и системы гироскопов, которые управляют рабочими поверхностями, чтобы она могла маневрировать и менять маршрут, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь — трупами читайте на сайте Украина.ру
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НовостиСевастопольКрымРоссияНАТОбеспилотникиСШАракетный ударракетыATACMSЧерное мореразведка
 
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