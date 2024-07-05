https://ukraina.ru/20240705/1056046440.html

Там дежурил Global Hoke: Леонков рассказал, как беспилотник НАТО навел ракету на пляж в Севастополе

Там дежурил Global Hoke: Леонков рассказал, как беспилотник НАТО навел ракету на пляж в Севастополе - 05.07.2024 Украина.ру

Там дежурил Global Hoke: Леонков рассказал, как беспилотник НАТО навел ракету на пляж в Севастополе

Российские военные будут сбивать американские беспилотники и разведывательную авиацию НАТО над Крымом. Доказано, что во время атаки на Севастополь работал стратегический беспилотник Global Hoke. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-07-05T05:40

2024-07-05T05:40

2024-07-05T05:40

новости

севастополь

крым

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нато

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сша

ракетный удар

ракеты

atacms

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Если с аэродромов в Польше и Румынии в сторону России будут взлетать истребители F-16, они будут являться законными целями. Для нанесения ударов ВС РФ будут использовать технику, которую показали в ходе СВО, в том числе гиперзвуковую, рассказал эксперт.Также российские военные будут сбивать над Крымом американские беспилотники и разведывательную авиацию НАТО. Уже доказано, что во время атаки на Севастополь дежурил американский стратегический беспилотник Global Hoke, отметил аналитик.Вражеская пропаганда утверждала, что ракета якобы изменила траекторию полета, потому что расчеты ПВО "ее не так подбили". Но это не так, это было штатное срабатывание, уточнил специалист.Российские военные достали обломки ракеты и определили, что там был модуль GPS и системы гироскопов, которые управляют рабочими поверхностями, чтобы она могла маневрировать и менять маршрут, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь — трупами читайте на сайте Украина.руО том, приведет ли уничтожение разведывательных БПЛА США к прямому вооруженному столкновению с Альянсом - в интервью Дмитрия Тренина: Белоусов сделал последнее предупреждение США, проигнорируют - беспилотники будем сбивать

https://ukraina.ru/20240703/1056019046.html

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новости, севастополь, крым, россия, нато, беспилотники, сша, ракетный удар, ракеты, atacms, черное море, разведка