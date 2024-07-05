https://ukraina.ru/20240705/1056029724.html

Эксперт назвал два случая, когда Россия кинет в бой свои резервы

Эксперт назвал два случая, когда Россия кинет в бой свои резервы - 05.07.2024 Украина.ру

Эксперт назвал два случая, когда Россия кинет в бой свои резервы

Россия проводит хороший набор добровольцев и контрактников, за счет которых не только восполняются потери, но и формируются новые резервы. Их не бросают в бой "с колес", а сначала обучают и проводят через боевое слаживание. Для экстренного ввода этих резервов на фронт есть две причины

2024-07-05T03:50

2024-07-05T03:50

2024-07-05T03:50

новости

россия

бой

резервы

вс рф

эксперты

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1a/1049690543_0:0:3498:1968_1920x0_80_0_0_d490585bdf78364cb244133cd437007e.jpg

Их в беседе с журналистами издания Украина.ру назвал писатель и военный волонтер Герман Садулаев.Он отметил, что первый вариант, когда российское командование поторопится в вводом резерва в бой, это угроза, что ВСУ прорвут фронт на одном из участков линии боевого соприкосновения.Пока предпосылок к этому нет, подчеркнул Садулаев, отметив, что противнику не хватает сил, чтобы собрать силы в кулак, они сточились во время разрекламированного контрнаступа. Плюс, из-за качественной разведки ВС РФ сосредоточить его вэсэушникам будет очень тяжело."Второе. Мы можем ускоренно ввести в бой резервы, если у нас наметится прорыв вражеской обороны с выходом на оперативный простор. Так что мы можем ввести эти резервы в бой либо в случае затыкания дыры в обороне, либо для перехода в наступление с решительными целями", - резюмировал собеседник издания.Мнение Германа Садулаева об украинском конфликте в материале издания Украина.ру Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку.С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), Артемовка в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.За последнюю неделю российские военные освободили Спорное, Новоалександровку, Шумы, Раздоловку и Новопокровское в ДНР, а также Степовую Новоселовку в Харьковской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО

https://ukraina.ru/20240703/1056026799.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, бой, резервы, вс рф, эксперты, украина.ру