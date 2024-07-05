Эксперт назвал два случая, когда Россия кинет в бой свои резервы - 05.07.2024 Украина.ру
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Эксперт назвал два случая, когда Россия кинет в бой свои резервы
Эксперт назвал два случая, когда Россия кинет в бой свои резервы - 05.07.2024 Украина.ру
Эксперт назвал два случая, когда Россия кинет в бой свои резервы
Россия проводит хороший набор добровольцев и контрактников, за счет которых не только восполняются потери, но и формируются новые резервы. Их не бросают в бой "с колес", а сначала обучают и проводят через боевое слаживание. Для экстренного ввода этих резервов на фронт есть две причины
2024-07-05T03:50
2024-07-05T03:50
новости
россия
бой
резервы
вс рф
эксперты
украина.ру
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Их в беседе с журналистами издания Украина.ру назвал писатель и военный волонтер Герман Садулаев.Он отметил, что первый вариант, когда российское командование поторопится в вводом резерва в бой, это угроза, что ВСУ прорвут фронт на одном из участков линии боевого соприкосновения.Пока предпосылок к этому нет, подчеркнул Садулаев, отметив, что противнику не хватает сил, чтобы собрать силы в кулак, они сточились во время разрекламированного контрнаступа. Плюс, из-за качественной разведки ВС РФ сосредоточить его вэсэушникам будет очень тяжело."Второе. Мы можем ускоренно ввести в бой резервы, если у нас наметится прорыв вражеской обороны с выходом на оперативный простор. Так что мы можем ввести эти резервы в бой либо в случае затыкания дыры в обороне, либо для перехода в наступление с решительными целями", - резюмировал собеседник издания.Мнение Германа Садулаева об украинском конфликте в материале издания Украина.ру Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку.С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), Артемовка в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.За последнюю неделю российские военные освободили Спорное, Новоалександровку, Шумы, Раздоловку и Новопокровское в ДНР, а также Степовую Новоселовку в Харьковской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, бой, резервы, вс рф, эксперты, украина.ру
Новости, Россия, бой, резервы, ВС РФ, эксперты, Украина.ру

Эксперт назвал два случая, когда Россия кинет в бой свои резервы

03:50 05.07.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы отряда спецназначения "Эспаньола" ВС РФ выполняют задачи на Артемовском направлении
Бойцы отряда спецназначения Эспаньола ВС РФ выполняют задачи на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Читать в
Россия проводит хороший набор добровольцев и контрактников, за счет которых не только восполняются потери, но и формируются новые резервы. Их не бросают в бой "с колес", а сначала обучают и проводят через боевое слаживание. Для экстренного ввода этих резервов на фронт есть две причины
Их в беседе с журналистами издания Украина.ру назвал писатель и военный волонтер Герман Садулаев.
Он отметил, что первый вариант, когда российское командование поторопится в вводом резерва в бой, это угроза, что ВСУ прорвут фронт на одном из участков линии боевого соприкосновения.
Пока предпосылок к этому нет, подчеркнул Садулаев, отметив, что противнику не хватает сил, чтобы собрать силы в кулак, они сточились во время разрекламированного контрнаступа. Плюс, из-за качественной разведки ВС РФ сосредоточить его вэсэушникам будет очень тяжело.
"Второе. Мы можем ускоренно ввести в бой резервы, если у нас наметится прорыв вражеской обороны с выходом на оперативный простор. Так что мы можем ввести эти резервы в бой либо в случае затыкания дыры в обороне, либо для перехода в наступление с решительными целями", - резюмировал собеседник издания.
Мнение Германа Садулаева об украинском конфликте в материале издания Украина.ру Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку.
С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), Артемовка в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.
За последнюю неделю российские военные освободили Спорное, Новоалександровку, Шумы, Раздоловку и Новопокровское в ДНР, а также Степовую Новоселовку в Харьковской области.
"И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО
Работа расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
3 июля, 11:01
На Украине подтвердили освобождение ВС РФ микрорайона в Часов Яре и продвижение к Новгородскому К югу от населенного пункта Новгородское, которое на Украине называют Нью-Йорком, еще четыре километра перешли под контроль российской армии. ВС РФ также удалось освободить микрорайон "Канал" в Часовом Яру, сообщает украинский аналитический ресурс Deep State
 
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