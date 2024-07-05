"Не надо летать где ни попадя": Леонков о том, зачем над Черным морем нужно создавать бесполетную зону
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЧлен экипажа американского военно-транспортного самолета-заправщика КС-10
Во время ракетной атаки на Севастополь над Черным морем работал стратегический беспилотник Global Hoke. Из-за этого баллистические ракеты ATACMS меняли свой маршрут так, чтобы ПВО было тяжело их сбить. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Уже доказано, что во время ракетной атаки на Севастополь над Черным морем работал стратегический беспилотник Global Hoke. С помощью своей радиотехнической разведки он отследил работу РЛС российской ПВО, рассказал эксперт.
Из-за этого баллистические ракеты ATACMS меняли свой маршрут так, чтоб ПВО было тяжело их сбить. Одна из таких ракет скорректировала свой полет и разрядилась над пляжем в Севастополе, добавил он.
"Кстати, есть информация, что Швеция передает свой самолет радиотехнической разведки. Его станция позволяет обозревать вглубь на 400 километров. Думаете, мы шведам не надаем по шапке? Под Полтавой когда-то надавали", - подчеркнул Леонков.
Вообще, было бы хорошо, чтобы над Черным морем установили бесполетную зону, в которую бы не мог войти ни один военный самолет Альянса, добавил аналитик.
Надо предупредить страны НАТО: "Как только ваш самолет залетел в эту зону (ошибся или полетел с "гуманитарными миссиями"), он будет сбит". Не надо летать где ни попадя. Не надо изображать из себя миротворцев, подливая масло в огонь, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь — трупами читайте на сайте Украина.ру
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