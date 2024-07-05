https://ukraina.ru/20240705/1056046593.html

"Не надо летать где ни попадя": Леонков о том, зачем над Черным морем нужно создавать бесполетную зону

"Не надо летать где ни попадя": Леонков о том, зачем над Черным морем нужно создавать бесполетную зону - 05.07.2024 Украина.ру

"Не надо летать где ни попадя": Леонков о том, зачем над Черным морем нужно создавать бесполетную зону

Во время ракетной атаки на Севастополь над Черным морем работал стратегический беспилотник Global Hoke. Из-за этого баллистические ракеты ATACMS меняли свой маршрут так, чтобы ПВО было тяжело их сбить. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-07-05T04:20

2024-07-05T04:20

2024-07-05T04:20

новости

черное море

севастополь

сша

нато

беспилотники

разведка

крым

швеция

украина

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Уже доказано, что во время ракетной атаки на Севастополь над Черным морем работал стратегический беспилотник Global Hoke. С помощью своей радиотехнической разведки он отследил работу РЛС российской ПВО, рассказал эксперт.Из-за этого баллистические ракеты ATACMS меняли свой маршрут так, чтоб ПВО было тяжело их сбить. Одна из таких ракет скорректировала свой полет и разрядилась над пляжем в Севастополе, добавил он.Вообще, было бы хорошо, чтобы над Черным морем установили бесполетную зону, в которую бы не мог войти ни один военный самолет Альянса, добавил аналитик.Надо предупредить страны НАТО: "Как только ваш самолет залетел в эту зону (ошибся или полетел с "гуманитарными миссиями"), он будет сбит". Не надо летать где ни попадя. Не надо изображать из себя миротворцев, подливая масло в огонь, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь — трупами читайте на сайте Украина.руО том, приведет ли уничтожение разведывательных БПЛА США к прямому столкновению с Альянсом - в интервью Дмитрия Тренина: Белоусов сделал последнее предупреждение США, проигнорируют - беспилотники будем сбивать

https://ukraina.ru/20240703/1056033355.html

черное море

севастополь

сша

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