"Не надо летать где ни попадя": Леонков о том, зачем над Черным морем нужно создавать бесполетную зону - 05.07.2024 Украина.ру
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"Не надо летать где ни попадя": Леонков о том, зачем над Черным морем нужно создавать бесполетную зону
"Не надо летать где ни попадя": Леонков о том, зачем над Черным морем нужно создавать бесполетную зону - 05.07.2024 Украина.ру
"Не надо летать где ни попадя": Леонков о том, зачем над Черным морем нужно создавать бесполетную зону
Во время ракетной атаки на Севастополь над Черным морем работал стратегический беспилотник Global Hoke. Из-за этого баллистические ракеты ATACMS меняли свой маршрут так, чтобы ПВО было тяжело их сбить. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-07-05T04:20
2024-07-05T04:20
новости
черное море
севастополь
сша
нато
беспилотники
разведка
крым
швеция
украина
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Уже доказано, что во время ракетной атаки на Севастополь над Черным морем работал стратегический беспилотник Global Hoke. С помощью своей радиотехнической разведки он отследил работу РЛС российской ПВО, рассказал эксперт.Из-за этого баллистические ракеты ATACMS меняли свой маршрут так, чтоб ПВО было тяжело их сбить. Одна из таких ракет скорректировала свой полет и разрядилась над пляжем в Севастополе, добавил он.Вообще, было бы хорошо, чтобы над Черным морем установили бесполетную зону, в которую бы не мог войти ни один военный самолет Альянса, добавил аналитик.Надо предупредить страны НАТО: "Как только ваш самолет залетел в эту зону (ошибся или полетел с "гуманитарными миссиями"), он будет сбит". Не надо летать где ни попадя. Не надо изображать из себя миротворцев, подливая масло в огонь, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь — трупами читайте на сайте Украина.руО том, приведет ли уничтожение разведывательных БПЛА США к прямому столкновению с Альянсом - в интервью Дмитрия Тренина: Белоусов сделал последнее предупреждение США, проигнорируют - беспилотники будем сбивать
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черное море
севастополь
сша
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новости, черное море, севастополь, сша, нато, беспилотники, разведка, крым, швеция, украина, сво, ракетный удар
Новости, Черное море, Севастополь, США, НАТО, беспилотники, разведка, Крым, Швеция, Украина, СВО, ракетный удар

"Не надо летать где ни попадя": Леонков о том, зачем над Черным морем нужно создавать бесполетную зону

04:20 05.07.2024
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЧлен экипажа американского военно-транспортного самолета-заправщика КС-10
Член экипажа американского военно-транспортного самолета-заправщика КС-10 - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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Во время ракетной атаки на Севастополь над Черным морем работал стратегический беспилотник Global Hoke. Из-за этого баллистические ракеты ATACMS меняли свой маршрут так, чтобы ПВО было тяжело их сбить. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Уже доказано, что во время ракетной атаки на Севастополь над Черным морем работал стратегический беспилотник Global Hoke. С помощью своей радиотехнической разведки он отследил работу РЛС российской ПВО, рассказал эксперт.
Из-за этого баллистические ракеты ATACMS меняли свой маршрут так, чтоб ПВО было тяжело их сбить. Одна из таких ракет скорректировала свой полет и разрядилась над пляжем в Севастополе, добавил он.
"Кстати, есть информация, что Швеция передает свой самолет радиотехнической разведки. Его станция позволяет обозревать вглубь на 400 километров. Думаете, мы шведам не надаем по шапке? Под Полтавой когда-то надавали", - подчеркнул Леонков.
Вообще, было бы хорошо, чтобы над Черным морем установили бесполетную зону, в которую бы не мог войти ни один военный самолет Альянса, добавил аналитик.
Надо предупредить страны НАТО: "Как только ваш самолет залетел в эту зону (ошибся или полетел с "гуманитарными миссиями"), он будет сбит". Не надо летать где ни попадя. Не надо изображать из себя миротворцев, подливая масло в огонь, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь — трупами читайте на сайте Украина.ру
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