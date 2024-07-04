https://ukraina.ru/20240704/1056070157.html

Народ озадачат и обездолят. Итоги 4 июля на Украине

Народ озадачат и обездолят. Итоги 4 июля на Украине - 04.07.2024 Украина.ру

Народ озадачат и обездолят. Итоги 4 июля на Украине

Владимир Зеленский решил переложить ответственность за потерю Украиной регионов с власти на рядовых граждан. На Украине задумались о сокращении социальных выплат

2024-07-04T18:50

2024-07-04T18:50

2024-07-04T18:50

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Своё заявление Зеленский сделал в интервью Bloomberg."Если мы говорим о каких-то изменениях касательно наших территорий — это изменения в Конституции и это — преступление. Поэтому, если нам предлагают немецкую модель или ещё какую-то, или корейскую, или т. п., в любом случае нужно понимать, что нам предлагают, кто нам предлагает, для чего это делается, а после этого понять мнение всех нас — не только мою — а, прежде всего, всего общества, ведь общество, народ Украины, является собственником Украины", - заявил Зеленский.Ранее, в ноябре, о референдуме заявлял глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия."Мы не можем сейчас сесть за стол переговоров [с Россией]. У нас переговорная позиция очень плохая. За что мы сейчас будем садиться? Там, где мы остаемся, давайте просто заканчивать? Вы считаете, что украинское общество это примет?" — заявил Арахамия.По его словам, договорённости с Россией нужно будет ратифицировать в Верховной Раде. Однако в последней, по его мнению, все "друг друга убьют", потому что будут "полярные взгляды"."Такие вещи, я считаю, нужно делать только через референдум. Когда народ скажет, что надо так, я сделаю это не глядя — просто свое мнение подальше засуну и буду делать так, как скажет народ", — отмечал Арахамия.Однако, согласно Конституции Украины, референдумы запрещены по вопросам, касающимся территории страны.Таким образом, желание украинских властей переложить ответственность на народ в вопросе территориальных изменений неоправдано.Заявление Зеленского уже успело вызвать негодование у украинцев."Внимание! Эта мразь довела до ситуации, когда потеря территорий неизбежна. И теперь хочет переложить ответственность на народ Он о референдуме говорит! Хитро. Очень хитро. Но не выйдет", - отметил украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.Тем временем президент России Владимир Путин заявил, что основой для возобновления диалога между Россией и Украиной могут послужить Стамбульские договоренности."Стамбульские договоренности остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров", — отметил Путин на встрече "ШОС плюс" в Астане.Россия же никогда не отказывалась от переговоров и сейчас готова их продолжить, подчеркнул Путин."Отказалась от переговоров именно Украина, причем сделала это публично по прямому указанию из Лондона, а значит, в этом нет никаких сомнений, и из Вашингтона, о чем украинские официальные лица говорят прямо и открыто" , — добавил он.При этом президент России подчеркнул, что на этот раз РФ до начала мирных переговоров Россия не будет прекращать огонь."Просто сейчас взять объявить прекращение огня в надежде на то, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги, мы просто не можем", — отметил Путин.По его словам, нужно добиться, чтобы Украина согласилась на такие шаги, которые были необратимыми и при этом приемлемыми для России."Нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение: довооружиться, доукомплектоваться с помощью насильственной мобилизации и быть готовым к продолжению вооружённого конфликта", — подчеркнул ПутинРоссийский президент напомнил, что в 2022 году, когда российские войска стояли под Киевом, Запад настойчиво просил Москву прекратить боевые действия."Нас просили отвести с целью создания условий для окончательного заключения мирного соглашения войска от Киева, мы сделали это. И опять столкнулись с обманом. Договоренности, достигнутые в Стамбуле были выброшены в помойку, так было неоднократно", — указал Путин.Он также подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. При этом он считает маловероятным вариант с завершением конфликта с помощью посредников, пояснив, что такой посредник вряд ли будет наделён полномочиями подписывать окончательный документ.Ранее о посредниках также говорил Зеленский."Украина может найти модель, в которой можно находить решения. Модель такая была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с Россией, а с ООН и Турцией. Они, в свою очередь, взяли на себя ответственность договариваться с нами, а затем соответствующее соглашение подписывать с РФ. И так оно сработало: два зеркальных соглашения, между которыми есть ООН и Турция... Так же и в территориальной целостности, и в энергетике, и в судоходстве может быть использована соответствующая модель, когда страны с разных континентов готовят решение по тому или иному кризису. А потом этот документ, если он устраивает Украину, так же должен разбираться с представителями РФ. Пока у нас есть только такая модель", - отмечал Зеленский в интервью журналистке издания The Philadelphia Inquirer Труди Рубин.Впрочем, на плечи украинцев власти собрались не только переложить ответственность за будущее страны и потерю территорий.Так, министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в рамках Конференции высокого уровня по Европейской социальной хартии в Вильнюсе заявила, что её министерство пересмотрит "философию" социальных выплат из-за чрезмерного количества обязательств, которые нельзя подтвердить финансовым ресурсом.Она заявила, что сейчас социальный бюджет государства занимает второе место после оборонного."Мы взяли на себя чрезмерное количество социальных обязательств, по социальным выплатам, которые не всегда могут быть подтверждены финансовым ресурсом. И этот дисбаланс влечет за собой огромное количество судов, которые не могут быть выполненными с точки зрения возможности экономики покрывать такие расходы", - отметила Жолнович.При этом она подчеркнула, что Украина не может увеличивать ресурс на социальные выплаты, поэтому их нужно оптимизировать, чтобы сделать максимально адресным. Каждая выплата должна быть связана с услугой, которая поможет человеку выйти из сложной жизненной ситуации и стать экономически независимым, заявила министр. Она пообещала, что её министерство подготовило проект закона для объединения количества дифференцированных выплат."Мы работаем над тем, чтобы пересмотреть философию соцвыплат", - подчеркнула Жолнович.Ранее её заместитель Дарья Марчак заявила, что на Украине все люди должны быть заинтересованы в более позднем выходе на пенсию.О переговорах между Россией и Украиной - в статье Анастасии Градинаровой и Кирилла Курбатова "Резкая смена формата переговоров с РФ по Зеленскому: сомнительные условия Киева и мнения экспертов"

https://ukraina.ru/20240704/1056056556.html

https://ukraina.ru/20240704/1056050188.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир путин, владимир зеленский, давид арахамия, слуга народа, оон, украина, россия, киев, перемирие, переговоры