Беженцы, курды и Трамп. Что стоит за антисирийскими погромами в Турции? - 04.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240704/1056071005.html
Беженцы, курды и Трамп. Что стоит за антисирийскими погромами в Турции?
Беженцы, курды и Трамп. Что стоит за антисирийскими погромами в Турции? - 04.07.2024 Украина.ру
Беженцы, курды и Трамп. Что стоит за антисирийскими погромами в Турции?
Российским туристам, отдыхающим в Турции, Ассоциация туристических операторов России 3 июля рекомендовала проявлять осторожность и избегать районы, охваченные беспорядками. С 30 июня в стране продолжаются протесты и погромы, направленные против мигрантов из Сирии.
2024-07-04T21:10
2024-07-04T21:10
эксклюзив
турция
сирия
анкара
эрдоган
башар асад
дональд трамп
ес
беспорядки
беженцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/09/1050033026_0:297:2730:1833_1920x0_80_0_0_651e110b69f9376e640f85fcae58476f.jpg
Непосредственным поводом для волнений стал инцидент в городе Кайсери, где выходец из Сирии был заподозрен в домогательствах к семилетней девочке. По данным турецких СМИ, сириец был арестован по обвинению в сексуальном насилии над своей двоюродной сестрой, которая тоже является сирийкой. Преступление произошло в общественном туалете на рынке.В центре турецкого города Кейсери 30 июня начались шествия с требованием депортировать всех приезжих сирийцев и даже отправить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в отставку. На следующий день погромы произошли уже в нескольких городах Турции. По сообщениям главы МВД Турции Али Ерликая, только за одну ночь полиция задержала 474 человека, причастных к нападениям на сирийскую общину.В ответ на это на территории Сирии, подконтрольной протурецким силам, начались погромы турецких офисов и военных частей. По данным СМИ, в Африне, который находится в 60 км от города Алеппо, 1 июля произошли ожесточенные столкновения между оппозиционными сирийскими боевиками и турецкими военными.За это время антимигрантские протесты охватили крупные города Турции – Стамбул, Анкару, Анталью, Бурсе.Эрдоган в телеобращении 1 июля обвинил оппозиционные партии в подстрекательстве к насилию, разжиганию ксенофобии и расизма, которые, по его словам, в итоге и привели к погромам. "Ничего нельзя добиться, разжигая в обществе ксенофобию и ненависть к беженцам", – сказал он.С другой стороны, крупнейшая турецкая оппозиционная Народная республиканская партия (кемалисты — Ред.) обвинила Эрдогана в "банкротстве" миграционной политики. По их мнению, турецкое правительство превратило страну в "мировой отстойник мигрантов", проигнорировав социальные, политические, экономические и демографические проблемы, созданные растущим числом беженцев.Партия также заявила о провале турецкой внешней политики на ближневосточном направлении, потребовала немедленно опубликовать реалистичный план решения проблемы, включая депортацию мигрантов, и призвала продолжить процесс нормализации отношений с администрацией президента Сирии Башара Асада.Примечательно, что в день начала антисирийских протестов в Турции сирийская газета Al Watan со ссылкой на источники сообщила о запланированных переговорах между делегатами из Анкары и Дамаска в Багдаде с целью нормализации двусторонних отношений. По данным издания, диалог должен состояться при посредничестве России и запустить "длительный переговорный процесс, который приведет к политическому взаимопониманию".Массовые протесты на фоне миграционного кризиса,для Турции не редкость, рассказал Украина.ру сербский политолог, сотрудник Центра европейских исследований (Белград) Срболюб Пеович. По его словам, такого рода протесты с 2018 года возникают регулярно, правда, не с такой силой и жестокостью, как сегодня."Ситуация изо года в год усугубляется. Например, в 2023 году националистическая партия Zafer организовала разные перформансы, включая покупку билетов в Дамаск для мигрантов. Турецкие националистические партии особенно настроены против мигрантов и используют их как один из главных пунктов своей программы", - рассказал эксперт.По его словам, вопрос беженцев из Сирии в Турции уже годами является поводом для нарастания политического напряжения."Турция взялась на себя роль "охранников сирийцев". С 2016 года между Брюсселем и Турцией существует весьма проблематичный с точки зрения прав человека договор, в соответствии с которым в обмен на финансовую помощь со стороны ЕС Турция обязалась задержать на своей территории огромное количество сирийских граждан. Проблема в том, что это очень дорого и также создает огромные трудности, вызванные ростом преступности и культурными расхождениями", - отметил Пеович.Он напомнил, что осенью 2023 году Турция заключила новый договор с Грецией, в рамках которого она взяла на себя обязательство останавливать поток мигрантов в сторону Европы. С другой стороны, в этом же году Турция депортировала около 50 тысяч сирийцев, добавил эксперт."Количество депортированных беженцев увеличивается из года в год, но в прошлом году на фоне выборов оно значительно возросло. Скорее всего, эта тенденция сохранится и в будущем", - предположил политолог.Пеович считает, что за акциями турецкой армии на севере Сирии как раз стоит намерение обеспечить условия для возвращения части беженцев в эту область страны под предлогом того, что проживать там уже безопасно."Однако эта программа не принесла ожидаемых результатов. В сравнении с тремя миллионами беженцев, которые в настоящее время находятся в Турции, 50 тысяч кажется незначительной цифрой. Поэтому для Анкары, скорее всего, более выгодно было бы, если бы в Сирии установился хоть хрупкий, но мир. Неважно, сколько это будет стоит Турции в геополитическом смысле, если в обмен на это она сможет вернуть мигрантов домой", - подчеркнул Пеович.Политолог считает, что текущие беспорядки охватили север Сирии, в том числе Идлиб, из-за политической неопределенности, которая там сформировалась."Глава исламистской экстремистской организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* Абу Мухаммад аль-Джулани оказался в весьма чувствительной политической ситуации, так как его покидают партнерские организации. Также после того, как в 2022 году Эрдоган заявил, что свержение Асада уже не является политической целью Анкары, существует боязнь, что Турция может покинуть север Сирии", - рассказал эксперт.Эта боязнь еще больше укрепилась после встреч министров иностранных дел в Москве в конце 2022 и начале 2023 года, продолжил Пеович. Они не принесли конкретных результатов, но любое упоминание переговоров между Анкарой и Дамаском, которые могли бы привести к какому-то примирению с Асадом, среди лидеров исламистских движений в Идлибе вызывает панику, заявил он."Сирийским исламистам разных фракций не на руку восстановление сирийско-турецких отношений, так как это привело бы к отмене чрезвычайного положения, которое в Сирии сохраняется уже десять лет. С другой стороны, большой вопрос, какие действия по отношению к Сирии предпримут США после выборов в ноябре", - подчеркнул политолог.По его словам, это важно прежде всего из-за роли курдов в сирийском конфликте. Пеович напомнил, что переговоры Анкары с Дамаском шли параллельно с переговорами с Багдадом именно из-за того, что в приграничных зонах между этими странами проживают курды."Официальная Анкара решила делать упор в своей борьбе против курдов на центральные правительства этих двух стран, хотя она не была с ними в хороших отношениях в последние несколько десятилетий. Это особенно касается Ирака", - сказал политолог.Пеович отметил, что в последнее время заметно, что Турция намерена расширить свои операции на севере Ирака во взаимодействии с Багдадом. Примерно так же Анкара хотела бы поступить в Сирии, но проблема в том, что в этой стране курды действуют совместно с США."Что это значит? Это значит, что США дают курдам столько оружия, сколько нужно для их самосохранения, но без стремления превратить их в какой-то важный фактов на Ближнем Востоке. С другой стороны, никто не может нападать на курдов, если они стоят вокруг американских военных баз. Слишком большой риск прямого столкновения с США", - рассказал Пеович.Поэтому важно, каков будет итог американских президентских выборов, продолжил эксперт. По его словам, в годы своего первого президентства Дональд Трамп хотя бы на уровне риторики допустил ухода американских военных из Сирии."Посмотрим, осуществит ли Трамп это намерение, если в ноябре он победит на выборах. Конечно, важно и то, что будет происходить в США и после выборов. Мы уже видели, что в первом мандате у Трама были большие проблемы с реализацией его политических планов, так как он столкнулся с так называемым американским глубинным государством", - подытожил Срболюб Пеович.* - группировка признана террористической и запрещена в РоссииБольше о внутриполитической ситуации в Турции в материале Травма мятежа. Эрдоган заявил о попытке переворота в Турции
https://ukraina.ru/20240515/1055079141.html
https://ukraina.ru/20240531/1055386606.html
турция
сирия
анкара
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/09/1050033026_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_388e5c18d8f59a7086b232abc9091db3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, турция, сирия, анкара, эрдоган, башар асад, дональд трамп, ес, беспорядки, беженцы, идлиб
Эксклюзив, Турция, Сирия, Анкара, Эрдоган, Башар Асад, Дональд Трамп, ЕС, Беспорядки, беженцы, Идлиб

Беженцы, курды и Трамп. Что стоит за антисирийскими погромами в Турции?

21:10 04.07.2024
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Российским туристам, отдыхающим в Турции, Ассоциация туристических операторов России 3 июля рекомендовала проявлять осторожность и избегать районы, охваченные беспорядками. С 30 июня в стране продолжаются протесты и погромы, направленные против мигрантов из Сирии.
Непосредственным поводом для волнений стал инцидент в городе Кайсери, где выходец из Сирии был заподозрен в домогательствах к семилетней девочке. По данным турецких СМИ, сириец был арестован по обвинению в сексуальном насилии над своей двоюродной сестрой, которая тоже является сирийкой. Преступление произошло в общественном туалете на рынке.
В центре турецкого города Кейсери 30 июня начались шествия с требованием депортировать всех приезжих сирийцев и даже отправить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в отставку. На следующий день погромы произошли уже в нескольких городах Турции. По сообщениям главы МВД Турции Али Ерликая, только за одну ночь полиция задержала 474 человека, причастных к нападениям на сирийскую общину.
В ответ на это на территории Сирии, подконтрольной протурецким силам, начались погромы турецких офисов и военных частей. По данным СМИ, в Африне, который находится в 60 км от города Алеппо, 1 июля произошли ожесточенные столкновения между оппозиционными сирийскими боевиками и турецкими военными.
За это время антимигрантские протесты охватили крупные города Турции – Стамбул, Анкару, Анталью, Бурсе.
Эрдоган в телеобращении 1 июля обвинил оппозиционные партии в подстрекательстве к насилию, разжиганию ксенофобии и расизма, которые, по его словам, в итоге и привели к погромам. "Ничего нельзя добиться, разжигая в обществе ксенофобию и ненависть к беженцам", – сказал он.
С другой стороны, крупнейшая турецкая оппозиционная Народная республиканская партия (кемалисты — Ред.) обвинила Эрдогана в "банкротстве" миграционной политики. По их мнению, турецкое правительство превратило страну в "мировой отстойник мигрантов", проигнорировав социальные, политические, экономические и демографические проблемы, созданные растущим числом беженцев.
Партия также заявила о провале турецкой внешней политики на ближневосточном направлении, потребовала немедленно опубликовать реалистичный план решения проблемы, включая депортацию мигрантов, и призвала продолжить процесс нормализации отношений с администрацией президента Сирии Башара Асада.
Примечательно, что в день начала антисирийских протестов в Турции сирийская газета Al Watan со ссылкой на источники сообщила о запланированных переговорах между делегатами из Анкары и Дамаска в Багдаде с целью нормализации двусторонних отношений. По данным издания, диалог должен состояться при посредничестве России и запустить "длительный переговорный процесс, который приведет к политическому взаимопониманию".
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
15 мая, 14:52
Травма мятежа. Эрдоган заявил о попытке переворота в ТурцииВласти Турции экстренно заявили, что расследуют возможную попытку государственного переворота, к которому, согласно данным СМИ, могли быть причастны сотрудники правоохранительных органов
Массовые протесты на фоне миграционного кризиса,для Турции не редкость, рассказал Украина.ру сербский политолог, сотрудник Центра европейских исследований (Белград) Срболюб Пеович. По его словам, такого рода протесты с 2018 года возникают регулярно, правда, не с такой силой и жестокостью, как сегодня.
"Ситуация изо года в год усугубляется. Например, в 2023 году националистическая партия Zafer организовала разные перформансы, включая покупку билетов в Дамаск для мигрантов. Турецкие националистические партии особенно настроены против мигрантов и используют их как один из главных пунктов своей программы", - рассказал эксперт.
По его словам, вопрос беженцев из Сирии в Турции уже годами является поводом для нарастания политического напряжения.
"Турция взялась на себя роль "охранников сирийцев". С 2016 года между Брюсселем и Турцией существует весьма проблематичный с точки зрения прав человека договор, в соответствии с которым в обмен на финансовую помощь со стороны ЕС Турция обязалась задержать на своей территории огромное количество сирийских граждан. Проблема в том, что это очень дорого и также создает огромные трудности, вызванные ростом преступности и культурными расхождениями", - отметил Пеович.
Он напомнил, что осенью 2023 году Турция заключила новый договор с Грецией, в рамках которого она взяла на себя обязательство останавливать поток мигрантов в сторону Европы. С другой стороны, в этом же году Турция депортировала около 50 тысяч сирийцев, добавил эксперт.
"Количество депортированных беженцев увеличивается из года в год, но в прошлом году на фоне выборов оно значительно возросло. Скорее всего, эта тенденция сохранится и в будущем", - предположил политолог.
Пеович считает, что за акциями турецкой армии на севере Сирии как раз стоит намерение обеспечить условия для возвращения части беженцев в эту область страны под предлогом того, что проживать там уже безопасно.
"Однако эта программа не принесла ожидаемых результатов. В сравнении с тремя миллионами беженцев, которые в настоящее время находятся в Турции, 50 тысяч кажется незначительной цифрой. Поэтому для Анкары, скорее всего, более выгодно было бы, если бы в Сирии установился хоть хрупкий, но мир. Неважно, сколько это будет стоит Турции в геополитическом смысле, если в обмен на это она сможет вернуть мигрантов домой", - подчеркнул Пеович.
31 мая, 05:42
Юрист Арно Девеле о том, чем украинская война похожа на Сирию и Ирак и угрозе Третьей мировойАрно Девелей — международный адвокат по правам человека, член коллегии адвокатов штата Вашингтон (США) и Парижа (Франция), который участвовал в судебной защите Саддама Хусейна
Политолог считает, что текущие беспорядки охватили север Сирии, в том числе Идлиб, из-за политической неопределенности, которая там сформировалась.
"Глава исламистской экстремистской организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* Абу Мухаммад аль-Джулани оказался в весьма чувствительной политической ситуации, так как его покидают партнерские организации. Также после того, как в 2022 году Эрдоган заявил, что свержение Асада уже не является политической целью Анкары, существует боязнь, что Турция может покинуть север Сирии", - рассказал эксперт.
Эта боязнь еще больше укрепилась после встреч министров иностранных дел в Москве в конце 2022 и начале 2023 года, продолжил Пеович. Они не принесли конкретных результатов, но любое упоминание переговоров между Анкарой и Дамаском, которые могли бы привести к какому-то примирению с Асадом, среди лидеров исламистских движений в Идлибе вызывает панику, заявил он.
"Сирийским исламистам разных фракций не на руку восстановление сирийско-турецких отношений, так как это привело бы к отмене чрезвычайного положения, которое в Сирии сохраняется уже десять лет. С другой стороны, большой вопрос, какие действия по отношению к Сирии предпримут США после выборов в ноябре", - подчеркнул политолог.
По его словам, это важно прежде всего из-за роли курдов в сирийском конфликте. Пеович напомнил, что переговоры Анкары с Дамаском шли параллельно с переговорами с Багдадом именно из-за того, что в приграничных зонах между этими странами проживают курды.
"Официальная Анкара решила делать упор в своей борьбе против курдов на центральные правительства этих двух стран, хотя она не была с ними в хороших отношениях в последние несколько десятилетий. Это особенно касается Ирака", - сказал политолог.
Пеович отметил, что в последнее время заметно, что Турция намерена расширить свои операции на севере Ирака во взаимодействии с Багдадом. Примерно так же Анкара хотела бы поступить в Сирии, но проблема в том, что в этой стране курды действуют совместно с США.
"Что это значит? Это значит, что США дают курдам столько оружия, сколько нужно для их самосохранения, но без стремления превратить их в какой-то важный фактов на Ближнем Востоке. С другой стороны, никто не может нападать на курдов, если они стоят вокруг американских военных баз. Слишком большой риск прямого столкновения с США", - рассказал Пеович.
Поэтому важно, каков будет итог американских президентских выборов, продолжил эксперт. По его словам, в годы своего первого президентства Дональд Трамп хотя бы на уровне риторики допустил ухода американских военных из Сирии.
"Посмотрим, осуществит ли Трамп это намерение, если в ноябре он победит на выборах. Конечно, важно и то, что будет происходить в США и после выборов. Мы уже видели, что в первом мандате у Трама были большие проблемы с реализацией его политических планов, так как он столкнулся с так называемым американским глубинным государством", - подытожил Срболюб Пеович.
* - группировка признана террористической и запрещена в России
Больше о внутриполитической ситуации в Турции в материале Травма мятежа. Эрдоган заявил о попытке переворота в Турции
 
ЭксклюзивТурцияСирияАнкараЭрдоганБашар АсадДональд ТрампЕСБеспорядкибеженцыИдлиб
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:10Беженцы, курды и Трамп. Что стоит за антисирийскими погромами в Турции?
20:28Отменить наследие Макрона и создать рай, где едят по-французски. Предвыборная программа партии Ле Пен
18:50Народ озадачат и обездолят. Итоги 4 июля на Украине
18:44Пушков: Странам БРИКС необходимо создавать общее информационное измерение
17:52Путин заявил, что ждет мирный план Трампа по Украине
17:36Путин прокомментировал возможность прекращения огня на Украине без предварительных договоренностей
17:13В Раде настаивают на ограничении полномочий Кличко
17:06Мир продолжает деление. Итоги саммита ШОС
16:52Лукашенко ударит по Киеву ядеркой? О "Багратионе" для ВСУ и войне Польши с Белоруссией – Полищук
16:41Десятки автомобилистов заблокировали работу военкомов в Ивано-Франковской области
16:08Елена Ананьева о выборах в Британии: Лондон будет с Киевом до "победного конца"
16:06Начальники Генштабов Украины и Польши обсудили усиление сотрудничества
15:30Путин: Стамбульские договоренности могут быть положены в основу будущих переговоров с Украиной
15:07"Все мои предки были русскими и говорили по-русски": харьковчане высмеяли "наблюдения" Терехова
15:02Киев пересмотрит распределение социальных выплат из-за "нехватки" средств
14:52Резкая смена формата переговоров с РФ по Зеленскому: сомнительные условия Киева и мнения экспертов
14:50Многополярный мир стал реальностью — Путин
14:33Почему русские патриоты за Байдена? Стариков о прелестях выборов в США и сигналах Западу от ШОС
14:25Представители России должны принять участие во втором саммите по Украине – Зеленский
14:22Катар хочет мира на Украине, который удовлетворит стороны конфликта - эмир
Лента новостейМолния