https://ukraina.ru/20240704/1056071005.html

Беженцы, курды и Трамп. Что стоит за антисирийскими погромами в Турции?

Беженцы, курды и Трамп. Что стоит за антисирийскими погромами в Турции? - 04.07.2024 Украина.ру

Беженцы, курды и Трамп. Что стоит за антисирийскими погромами в Турции?

Российским туристам, отдыхающим в Турции, Ассоциация туристических операторов России 3 июля рекомендовала проявлять осторожность и избегать районы, охваченные беспорядками. С 30 июня в стране продолжаются протесты и погромы, направленные против мигрантов из Сирии.

2024-07-04T21:10

2024-07-04T21:10

2024-07-04T21:10

эксклюзив

турция

сирия

анкара

эрдоган

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ес

беспорядки

беженцы

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Непосредственным поводом для волнений стал инцидент в городе Кайсери, где выходец из Сирии был заподозрен в домогательствах к семилетней девочке. По данным турецких СМИ, сириец был арестован по обвинению в сексуальном насилии над своей двоюродной сестрой, которая тоже является сирийкой. Преступление произошло в общественном туалете на рынке.В центре турецкого города Кейсери 30 июня начались шествия с требованием депортировать всех приезжих сирийцев и даже отправить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в отставку. На следующий день погромы произошли уже в нескольких городах Турции. По сообщениям главы МВД Турции Али Ерликая, только за одну ночь полиция задержала 474 человека, причастных к нападениям на сирийскую общину.В ответ на это на территории Сирии, подконтрольной протурецким силам, начались погромы турецких офисов и военных частей. По данным СМИ, в Африне, который находится в 60 км от города Алеппо, 1 июля произошли ожесточенные столкновения между оппозиционными сирийскими боевиками и турецкими военными.За это время антимигрантские протесты охватили крупные города Турции – Стамбул, Анкару, Анталью, Бурсе.Эрдоган в телеобращении 1 июля обвинил оппозиционные партии в подстрекательстве к насилию, разжиганию ксенофобии и расизма, которые, по его словам, в итоге и привели к погромам. "Ничего нельзя добиться, разжигая в обществе ксенофобию и ненависть к беженцам", – сказал он.С другой стороны, крупнейшая турецкая оппозиционная Народная республиканская партия (кемалисты — Ред.) обвинила Эрдогана в "банкротстве" миграционной политики. По их мнению, турецкое правительство превратило страну в "мировой отстойник мигрантов", проигнорировав социальные, политические, экономические и демографические проблемы, созданные растущим числом беженцев.Партия также заявила о провале турецкой внешней политики на ближневосточном направлении, потребовала немедленно опубликовать реалистичный план решения проблемы, включая депортацию мигрантов, и призвала продолжить процесс нормализации отношений с администрацией президента Сирии Башара Асада.Примечательно, что в день начала антисирийских протестов в Турции сирийская газета Al Watan со ссылкой на источники сообщила о запланированных переговорах между делегатами из Анкары и Дамаска в Багдаде с целью нормализации двусторонних отношений. По данным издания, диалог должен состояться при посредничестве России и запустить "длительный переговорный процесс, который приведет к политическому взаимопониманию".Массовые протесты на фоне миграционного кризиса,для Турции не редкость, рассказал Украина.ру сербский политолог, сотрудник Центра европейских исследований (Белград) Срболюб Пеович. По его словам, такого рода протесты с 2018 года возникают регулярно, правда, не с такой силой и жестокостью, как сегодня."Ситуация изо года в год усугубляется. Например, в 2023 году националистическая партия Zafer организовала разные перформансы, включая покупку билетов в Дамаск для мигрантов. Турецкие националистические партии особенно настроены против мигрантов и используют их как один из главных пунктов своей программы", - рассказал эксперт.По его словам, вопрос беженцев из Сирии в Турции уже годами является поводом для нарастания политического напряжения."Турция взялась на себя роль "охранников сирийцев". С 2016 года между Брюсселем и Турцией существует весьма проблематичный с точки зрения прав человека договор, в соответствии с которым в обмен на финансовую помощь со стороны ЕС Турция обязалась задержать на своей территории огромное количество сирийских граждан. Проблема в том, что это очень дорого и также создает огромные трудности, вызванные ростом преступности и культурными расхождениями", - отметил Пеович.Он напомнил, что осенью 2023 году Турция заключила новый договор с Грецией, в рамках которого она взяла на себя обязательство останавливать поток мигрантов в сторону Европы. С другой стороны, в этом же году Турция депортировала около 50 тысяч сирийцев, добавил эксперт."Количество депортированных беженцев увеличивается из года в год, но в прошлом году на фоне выборов оно значительно возросло. Скорее всего, эта тенденция сохранится и в будущем", - предположил политолог.Пеович считает, что за акциями турецкой армии на севере Сирии как раз стоит намерение обеспечить условия для возвращения части беженцев в эту область страны под предлогом того, что проживать там уже безопасно."Однако эта программа не принесла ожидаемых результатов. В сравнении с тремя миллионами беженцев, которые в настоящее время находятся в Турции, 50 тысяч кажется незначительной цифрой. Поэтому для Анкары, скорее всего, более выгодно было бы, если бы в Сирии установился хоть хрупкий, но мир. Неважно, сколько это будет стоит Турции в геополитическом смысле, если в обмен на это она сможет вернуть мигрантов домой", - подчеркнул Пеович.Политолог считает, что текущие беспорядки охватили север Сирии, в том числе Идлиб, из-за политической неопределенности, которая там сформировалась."Глава исламистской экстремистской организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* Абу Мухаммад аль-Джулани оказался в весьма чувствительной политической ситуации, так как его покидают партнерские организации. Также после того, как в 2022 году Эрдоган заявил, что свержение Асада уже не является политической целью Анкары, существует боязнь, что Турция может покинуть север Сирии", - рассказал эксперт.Эта боязнь еще больше укрепилась после встреч министров иностранных дел в Москве в конце 2022 и начале 2023 года, продолжил Пеович. Они не принесли конкретных результатов, но любое упоминание переговоров между Анкарой и Дамаском, которые могли бы привести к какому-то примирению с Асадом, среди лидеров исламистских движений в Идлибе вызывает панику, заявил он."Сирийским исламистам разных фракций не на руку восстановление сирийско-турецких отношений, так как это привело бы к отмене чрезвычайного положения, которое в Сирии сохраняется уже десять лет. С другой стороны, большой вопрос, какие действия по отношению к Сирии предпримут США после выборов в ноябре", - подчеркнул политолог.По его словам, это важно прежде всего из-за роли курдов в сирийском конфликте. Пеович напомнил, что переговоры Анкары с Дамаском шли параллельно с переговорами с Багдадом именно из-за того, что в приграничных зонах между этими странами проживают курды."Официальная Анкара решила делать упор в своей борьбе против курдов на центральные правительства этих двух стран, хотя она не была с ними в хороших отношениях в последние несколько десятилетий. Это особенно касается Ирака", - сказал политолог.Пеович отметил, что в последнее время заметно, что Турция намерена расширить свои операции на севере Ирака во взаимодействии с Багдадом. Примерно так же Анкара хотела бы поступить в Сирии, но проблема в том, что в этой стране курды действуют совместно с США."Что это значит? Это значит, что США дают курдам столько оружия, сколько нужно для их самосохранения, но без стремления превратить их в какой-то важный фактов на Ближнем Востоке. С другой стороны, никто не может нападать на курдов, если они стоят вокруг американских военных баз. Слишком большой риск прямого столкновения с США", - рассказал Пеович.Поэтому важно, каков будет итог американских президентских выборов, продолжил эксперт. По его словам, в годы своего первого президентства Дональд Трамп хотя бы на уровне риторики допустил ухода американских военных из Сирии."Посмотрим, осуществит ли Трамп это намерение, если в ноябре он победит на выборах. Конечно, важно и то, что будет происходить в США и после выборов. Мы уже видели, что в первом мандате у Трама были большие проблемы с реализацией его политических планов, так как он столкнулся с так называемым американским глубинным государством", - подытожил Срболюб Пеович.* - группировка признана террористической и запрещена в РоссииБольше о внутриполитической ситуации в Турции в материале Травма мятежа. Эрдоган заявил о попытке переворота в Турции

https://ukraina.ru/20240515/1055079141.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, турция, сирия, анкара, эрдоган, башар асад, дональд трамп, ес, беспорядки, беженцы, идлиб