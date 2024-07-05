https://ukraina.ru/20240705/1056035454.html

Эксперт: многие россияне не поверят, что прежняя жизнь в прошлом, пока не увидят дуло НАТО у своего виска

Эксперт: многие россияне не поверят, что прежняя жизнь в прошлом, пока не увидят дуло НАТО у своего виска - 05.07.2024 Украина.ру

Эксперт: многие россияне не поверят, что прежняя жизнь в прошлом, пока не увидят дуло НАТО у своего виска

Многие россияне еще не осознали, что жизни, которая была до СВО, больше не будет. И большинству ля избавления от этих иллюзий потребуется не только время, но и серьезное ухудшение ситуации

2024-07-05T05:10

2024-07-05T05:10

2024-07-05T05:10

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил писатель и военный волонтер Герман Садулаев."Значительная часть нашего общества, экономики и государственных институтов пытается жить так, будто ничего не происходит. Это большая проблема. Наверное, только НАТО в полном составе должен на нас напасть, чтобы мы поняли, что мы ведем глобальную войну с Западом, от исхода которой будет зависеть наше выживание. И все же, это понимает все больше и больше людей. И наше государство, несмотря на его неповоротливость, тоже начинает перестраиваться. Надеюсь, что до конца года этот кардинальный разворот к новой реальности все же произойдет", - сказал собеседник издания.Мнение Германа Садулаева об украинском конфликте в материале издания Украина.ру Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку.С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), Артемовка в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.За последнюю неделю российские военные освободили Спорное, Новоалександровку, Шумы, Раздоловку и Новопокровское в ДНР, а также Степовую Новоселовку в Харьковской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО

https://ukraina.ru/20240703/1056026799.html

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новости, россия, нато, украина.ру, эксперты, россияне, жизнь