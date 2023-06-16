Алексей Леонков: ВСУ будут зализывать раны до июля, чтобы послать на Россию массы британских ракет - 16.06.2023 Украина.ру
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Алексей Леонков: ВСУ будут зализывать раны до июля, чтобы послать на Россию массы британских ракет
Алексей Леонков: ВСУ будут зализывать раны до июля, чтобы послать на Россию массы британских ракет - 16.06.2023 Украина.ру
Алексей Леонков: ВСУ будут зализывать раны до июля, чтобы послать на Россию массы британских ракет
России нужно продолжить укреплять нашу линию обороны, особенно по берегам Каховского водохранилища. Сейчас там от воды освобождаются целые площади. Нам их как минимум нужно заминировать, чтобы исключить различные эксцессы и укрепить линию обороны по побережью водохранилища, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2023-06-16T14:28
2023-06-16T14:28
интервью
всу
россия
ракеты
авиация
каховское водохранилище
запорожская область
танк
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее военкоры с мест сообщили, что на Запорожском направлении украинская армия предприняла наступательные действия в районе населенного пункта Пятихатки между Каменским и Васильевкой, которые располагаются вдоль Каховского водохранилища. Противник ввел в бой два танка, пять БМП и до двух рот личного состава. Позднее стало известно, что ВС РФ отбили эту атаку.- Алексей Петрович, почему враг бросил в бой столь незначительные силы на направлении, которое важно в тактическом плане?- Это та же самая атака силами ротно-тактических групп, за счет которой противник прощупывает нашу линию обороны после провала их "контрнаступа".Украина понимает, что пока велись боевых действий мы могли там провести ротацию или эвакуировать раненых. Вот они и попытались атаковать нас в тот момент, когда, по их мнению, наша оборона могла быть там наиболее слабой.Во-первых, Украина послала эти ротно-тактические группы, чтобы посмотреть, как именно они будут прорываться по принципу "удастся не удастся". Во-вторых, из космоса они могли понаблюдать, как работает наша система управления. Это попытка увидеть картину нашего общевойскового боя.А вообще ценность тех, кто атакует нашу линию боевого соприкосновения, равна нулю. Это смертники. Потому если более серьезные силы не смогли прорвать нашу оборону, что может сделать ротно-тактическая группа? Ценой своей жизни получить ценную информацию для анализа. Все.- Вопрос в том, есть ли у них более крупные силы, которые они могли бы моментально бросить в прорыв?- Конечно.Дело в том, что во время первого этапа наступления, который оказался для них провальным, предполагалось, что ВСУ должны прорвать все линии обороны. В этот прорыв должны были устремиться подразделения, которые не участвовали в штурме ("горячий резерв"). Но прорыва не случилось, и горячий резерв не был задействован. Понятное дело, что этот резерв больше, чем те, кто штурмовали.Сейчас противник проводит пополнение. Кого-то опять будут использовать в качестве штурмовиков первой линии обороны. И этот резерв будет использоваться по назначению. Состоялся прорыв – пошли в бой. Не состоялся – остались на местах.Поэтому, кстати, мы не увидели танки "Челленджер".- Когда будет понятно, что их наступление перешло в позиционную стадию?- Сейчас уже происходит позиционная стадия. Наступления в составе батальонно-тактических или усиленных бригадно-тактических групп не наблюдается. Есть обстрелы, ротно-тактические вылазки и действия ДРГ. Но это то же самое, что было до наступления.Противнику нужно зализать раны. Получить пополнение, боеприпасы, новые комплексы ПВО, а также задействовать авиацию, которая будет нашу территорию.Введение в строй этих новых пилотов будет выглядеть следующим образом. К нам будут прилетать ракеты Strorm Shadow. Количество этих ракет будет увеличиваться, потому что число самолетов, запускающих эти ракеты, тоже увеличится. Будут бить с дальних позиций, откуда мы не сможем их достать комплексами ПВО.Таким образом, произойдет боевой облет этих пилотов, которые потом будут задействованы на втором этапе наступления.- Сколько продлится эта пауза? Что мы должны успеть за это время?- Эта пауза может продлиться до конца июня. Примерно за 15-20 дней до саммита НАТО в Вильнюсе. Тогда может быть запущена вторая фаза наступления.Если первая фаза не принесла успеха, то вторая фаза, с учетом проделанных ошибок, должна принести ощутимые результаты.НАТО преподнесет это как эффективность своих усилий, которые он предпринимает в отношении Украины.- Можем ли мы сделать что-то, чтобы не дать врагу добиться хоть малейшего результата, который он преподнесет как большую победу?- Конечно. Нужно продолжить укреплять нашу линию обороны, особенно по берегам Каховского водохранилища.Сейчас там от воды освобождаются целые площади. Нам их как минимум нужно заминировать, чтобы исключить различные эксцессы и укрепить линию обороны по побережью водохранилища.Они там создавались с учетом того, что перед ними есть естественная преграда. Теперь ее почти нет. Поэтому перед ними открывается некое сухопутье.Теперь нам придется создать там такую же линию, как мы это сделали на участке от Каменского до Гуляйполя. Усилить линию обороны, заминировать подходы и дооснастить все средствами огневого подавления.Потому что противник может использовать фактор обмелевшего Каховского водохранилища как новое направление, с которого он может нас атаковать.
https://ukraina.ru/20211221/1032930528.html
https://ukraina.ru/20230615/1047256150.html
каховское водохранилище
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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4.7
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Украина.ру
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5
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, всу, россия, ракеты, авиация, каховское водохранилище, запорожская область, танк
Интервью, ВСУ, Россия, ракеты, авиация, Каховское водохранилище, Запорожская область, танк

Алексей Леонков: ВСУ будут зализывать раны до июля, чтобы послать на Россию массы британских ракет

14:28 16.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей МамонтовАлексей Леонков
Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
России нужно продолжить укреплять нашу линию обороны, особенно по берегам Каховского водохранилища. Сейчас там от воды освобождаются целые площади. Нам их как минимум нужно заминировать, чтобы исключить различные эксцессы и укрепить линию обороны по побережью водохранилища, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Ранее военкоры с мест сообщили, что на Запорожском направлении украинская армия предприняла наступательные действия в районе населенного пункта Пятихатки между Каменским и Васильевкой, которые располагаются вдоль Каховского водохранилища.
Противник ввел в бой два танка, пять БМП и до двух рот личного состава. Позднее стало известно, что ВС РФ отбили эту атаку.
- Алексей Петрович, почему враг бросил в бой столь незначительные силы на направлении, которое важно в тактическом плане?
- Это та же самая атака силами ротно-тактических групп, за счет которой противник прощупывает нашу линию обороны после провала их "контрнаступа".
Украина понимает, что пока велись боевых действий мы могли там провести ротацию или эвакуировать раненых. Вот они и попытались атаковать нас в тот момент, когда, по их мнению, наша оборона могла быть там наиболее слабой.
Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря 2021, 13:06
Алексей Леонков: Кто онВоенный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков
Во-первых, Украина послала эти ротно-тактические группы, чтобы посмотреть, как именно они будут прорываться по принципу "удастся не удастся". Во-вторых, из космоса они могли понаблюдать, как работает наша система управления. Это попытка увидеть картину нашего общевойскового боя.
А вообще ценность тех, кто атакует нашу линию боевого соприкосновения, равна нулю. Это смертники. Потому если более серьезные силы не смогли прорвать нашу оборону, что может сделать ротно-тактическая группа? Ценой своей жизни получить ценную информацию для анализа. Все.
- Вопрос в том, есть ли у них более крупные силы, которые они могли бы моментально бросить в прорыв?
- Конечно.
Дело в том, что во время первого этапа наступления, который оказался для них провальным, предполагалось, что ВСУ должны прорвать все линии обороны. В этот прорыв должны были устремиться подразделения, которые не участвовали в штурме ("горячий резерв").
Но прорыва не случилось, и горячий резерв не был задействован. Понятное дело, что этот резерв больше, чем те, кто штурмовали.
Сейчас противник проводит пополнение. Кого-то опять будут использовать в качестве штурмовиков первой линии обороны. И этот резерв будет использоваться по назначению. Состоялся прорыв – пошли в бой. Не состоялся – остались на местах.
Поэтому, кстати, мы не увидели танки "Челленджер".
- Когда будет понятно, что их наступление перешло в позиционную стадию?
- Сейчас уже происходит позиционная стадия. Наступления в составе батальонно-тактических или усиленных бригадно-тактических групп не наблюдается. Есть обстрелы, ротно-тактические вылазки и действия ДРГ. Но это то же самое, что было до наступления.
Противнику нужно зализать раны. Получить пополнение, боеприпасы, новые комплексы ПВО, а также задействовать авиацию, которая будет нашу территорию.
Введение в строй этих новых пилотов будет выглядеть следующим образом. К нам будут прилетать ракеты Strorm Shadow. Количество этих ракет будет увеличиваться, потому что число самолетов, запускающих эти ракеты, тоже увеличится. Будут бить с дальних позиций, откуда мы не сможем их достать комплексами ПВО.
Таким образом, произойдет боевой облет этих пилотов, которые потом будут задействованы на втором этапе наступления.
Виктор Баранец интервью
Вчера, 14:30
Виктор Баранец: ВСУ хорошо научили воевать Россию, и теперь она бьет их "бутербродом" и "сырыми флангами"
- Сколько продлится эта пауза? Что мы должны успеть за это время?
- Эта пауза может продлиться до конца июня. Примерно за 15-20 дней до саммита НАТО в Вильнюсе. Тогда может быть запущена вторая фаза наступления.
Если первая фаза не принесла успеха, то вторая фаза, с учетом проделанных ошибок, должна принести ощутимые результаты.
НАТО преподнесет это как эффективность своих усилий, которые он предпринимает в отношении Украины.
- Можем ли мы сделать что-то, чтобы не дать врагу добиться хоть малейшего результата, который он преподнесет как большую победу?
- Конечно. Нужно продолжить укреплять нашу линию обороны, особенно по берегам Каховского водохранилища.
Сейчас там от воды освобождаются целые площади. Нам их как минимум нужно заминировать, чтобы исключить различные эксцессы и укрепить линию обороны по побережью водохранилища.
Они там создавались с учетом того, что перед ними есть естественная преграда. Теперь ее почти нет. Поэтому перед ними открывается некое сухопутье.
Теперь нам придется создать там такую же линию, как мы это сделали на участке от Каменского до Гуляйполя. Усилить линию обороны, заминировать подходы и дооснастить все средствами огневого подавления.
Потому что противник может использовать фактор обмелевшего Каховского водохранилища как новое направление, с которого он может нас атаковать.
 
ИнтервьюВСУРоссияракетыавиацияКаховское водохранилищеЗапорожская областьтанк
 
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