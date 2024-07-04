Пушков: Странам БРИКС необходимо создавать общее информационное измерение - 04.07.2024 Украина.ру
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Пушков: Странам БРИКС необходимо создавать общее информационное измерение
Пушков: Странам БРИКС необходимо создавать общее информационное измерение - 04.07.2024 Украина.ру
Пушков: Странам БРИКС необходимо создавать общее информационное измерение
БРИКС уже сейчас становится объектом информационной борьбы, поэтому, в условиях продолжающегося доминирования Запада в медиасфере, странам объединения надо усиливать информационное взаимодействие, считает глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
2024-07-04T18:44
2024-07-04T18:44
запад
россия
китай
алексей маслов
алексей пушков
брикс
совет федерации
reuters
эксклюзив
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В четверг, 4 июля, состоялось заседание Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему "БРИКС на глобальном медийном поле: факторы информационной динамики объединения".В повестке были вопросы динамики восприятия БРИКС в разных регионах мира, роль и задачи России в организации, перспективы участия объединения в построении многополярного мира.К участию в заседании были приглашены заместитель председателя правления Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В.Ломоносова Алексей Маслов, директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь, представители МИД РФ, руководители СМИ и эксперты.Провёл мероприятие председатель комиссии Алексей Пушков.Открывая заседание, сенатор сказал: "Если БРИКС аккуратно, но все же занимается деколонизацией, постепенно, но все же переходит на торговлю в национальных валютах, то, может быть, нам надо наладить некое информационное взаимодействие".Он пояснил, что речь идёт не о стихийном взаимодействии, которое происходит в силу различных встреч, а о "более выраженном информационном взаимодействии", которое можно будет рассматривать уже как одно из направлений развития объединения."В предварительном порядке я хотел бы выдвинуть идею о создании некого информационного измерения БРИКС", - сказал Пушков.Это особенно важно в условиях, когда страны Запада продолжают доминировать в медиасфере на глобальных площадках. По словам сенатора, "в большинстве стран БРИКС, за исключением Китая и Ирана, информация препарирована из западных агентств - из Reuters, из France-Presse, Associated Press и так далее".В то же время, отметил Пушков, на конференции по Украине в Швейцарии страны БРИКС показали себя с очень неожиданной для Запада стороны, а именно - "продемонстрировали свою позицию не в пользу Запада".По мнению сенатора, "таким образом, БРИКС уже сейчас превращается не только в объект информационного осмысления, но и в объект информационной борьбы".Понятно, что в таких условиях следует предпринимать определенные шаги для отстаивания своих интересов.Ранее Алексей Пушков отмечал, что за последние два года произошёл качественный сдвиг, прежде всего, в мировой экономике — возникли новые центры экономической силы, и "с их возникновением растет и стремление государств к самостоятельности и суверенитету в мировых делах".В десятку мировых экономик входят пять стран, представителей незападного мира – это Россия, Китай, Индия, Бразилия, Индонезия. По словам сенатора, "такие процессы в целом меняют глобальную геополитическую диспозицию".Утвердилось понятие "глобального большинства", которое получило и своё политическое выражение — БРИКС. По словам Пушкова, "очевидно, что это незападная платформа с участием государств, настроенных на изменение своей роли в мире".Конечно, в таких условиях необходимо быть особенно внимательными к информационной сфере, в которой разворачивается серьёзная борьба за формирование и утверждение новых, более справедливых принципов мироустройства.Сенатор также отмечал, что в мире консолидировалась оппозиция попыткам Запада изолировать Россию, поскольку для уставшего от доминирования Запада большинства "Россия несет образ страны, способной противостоять Западу и обозначить альтернативу его гегемонии".БРИКС – неформальное межгосударственное объединение, основанное в июне 2006 года в Санкт-Петербурге. В состав этого межгосударственного объединения, основанного на принципах невмешательства и взаимной выгоды, после расширения входят Бразилия, Россия, Индия, Китайская Народная Республика, Южная Африка, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия.Заявления об интересе к вступлению к БРИКС звучат из самых разных стран мира.На эту тему читайте статью Александра Сокуренко "Создать собственную платежную систему. Очередь в БРИКС тревожит Америку" на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
запад, россия, китай, алексей маслов, алексей пушков, брикс, совет федерации, reuters, эксклюзив
Запад, Россия, Китай, Алексей Маслов, Алексей Пушков, БРИКС, Совет Федерации, Reuters, Эксклюзив

Пушков: Странам БРИКС необходимо создавать общее информационное измерение

18:44 04.07.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Сергей Зуев
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БРИКС уже сейчас становится объектом информационной борьбы, поэтому, в условиях продолжающегося доминирования Запада в медиасфере, странам объединения надо усиливать информационное взаимодействие, считает глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
В четверг, 4 июля, состоялось заседание Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему "БРИКС на глобальном медийном поле: факторы информационной динамики объединения".
В повестке были вопросы динамики восприятия БРИКС в разных регионах мира, роль и задачи России в организации, перспективы участия объединения в построении многополярного мира.
К участию в заседании были приглашены заместитель председателя правления Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В.Ломоносова Алексей Маслов, директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь, представители МИД РФ, руководители СМИ и эксперты.
Провёл мероприятие председатель комиссии Алексей Пушков.
Открывая заседание, сенатор сказал: "Если БРИКС аккуратно, но все же занимается деколонизацией, постепенно, но все же переходит на торговлю в национальных валютах, то, может быть, нам надо наладить некое информационное взаимодействие".
Он пояснил, что речь идёт не о стихийном взаимодействии, которое происходит в силу различных встреч, а о "более выраженном информационном взаимодействии", которое можно будет рассматривать уже как одно из направлений развития объединения.
"В предварительном порядке я хотел бы выдвинуть идею о создании некого информационного измерения БРИКС", - сказал Пушков.
Это особенно важно в условиях, когда страны Запада продолжают доминировать в медиасфере на глобальных площадках. По словам сенатора, "в большинстве стран БРИКС, за исключением Китая и Ирана, информация препарирована из западных агентств - из Reuters, из France-Presse, Associated Press и так далее".
В то же время, отметил Пушков, на конференции по Украине в Швейцарии страны БРИКС показали себя с очень неожиданной для Запада стороны, а именно - "продемонстрировали свою позицию не в пользу Запада".
По мнению сенатора, "таким образом, БРИКС уже сейчас превращается не только в объект информационного осмысления, но и в объект информационной борьбы".
Понятно, что в таких условиях следует предпринимать определенные шаги для отстаивания своих интересов.
Ранее Алексей Пушков отмечал, что за последние два года произошёл качественный сдвиг, прежде всего, в мировой экономике — возникли новые центры экономической силы, и "с их возникновением растет и стремление государств к самостоятельности и суверенитету в мировых делах".
В десятку мировых экономик входят пять стран, представителей незападного мира – это Россия, Китай, Индия, Бразилия, Индонезия. По словам сенатора, "такие процессы в целом меняют глобальную геополитическую диспозицию".
Утвердилось понятие "глобального большинства", которое получило и своё политическое выражение — БРИКС. По словам Пушкова, "очевидно, что это незападная платформа с участием государств, настроенных на изменение своей роли в мире".
Конечно, в таких условиях необходимо быть особенно внимательными к информационной сфере, в которой разворачивается серьёзная борьба за формирование и утверждение новых, более справедливых принципов мироустройства.
Сенатор также отмечал, что в мире консолидировалась оппозиция попыткам Запада изолировать Россию, поскольку для уставшего от доминирования Запада большинства "Россия несет образ страны, способной противостоять Западу и обозначить альтернативу его гегемонии".
БРИКС – неформальное межгосударственное объединение, основанное в июне 2006 года в Санкт-Петербурге. В состав этого межгосударственного объединения, основанного на принципах невмешательства и взаимной выгоды, после расширения входят Бразилия, Россия, Индия, Китайская Народная Республика, Южная Африка, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия.
Заявления об интересе к вступлению к БРИКС звучат из самых разных стран мира.
На эту тему читайте статью Александра Сокуренко "Создать собственную платежную систему. Очередь в БРИКС тревожит Америку" на сайте Украина.ру.
 
ЗападРоссияКитайАлексей МасловАлексей ПушковБРИКССовет ФедерацииReutersЭксклюзив
 
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