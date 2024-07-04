https://ukraina.ru/20240704/1056069844.html
Пушков: Странам БРИКС необходимо создавать общее информационное измерение
Пушков: Странам БРИКС необходимо создавать общее информационное измерение - 04.07.2024 Украина.ру
Пушков: Странам БРИКС необходимо создавать общее информационное измерение
БРИКС уже сейчас становится объектом информационной борьбы, поэтому, в условиях продолжающегося доминирования Запада в медиасфере, странам объединения надо усиливать информационное взаимодействие, считает глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
2024-07-04T18:44
2024-07-04T18:44
2024-07-04T18:44
запад
россия
китай
алексей маслов
алексей пушков
брикс
совет федерации
reuters
эксклюзив
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В четверг, 4 июля, состоялось заседание Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему "БРИКС на глобальном медийном поле: факторы информационной динамики объединения".В повестке были вопросы динамики восприятия БРИКС в разных регионах мира, роль и задачи России в организации, перспективы участия объединения в построении многополярного мира.К участию в заседании были приглашены заместитель председателя правления Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В.Ломоносова Алексей Маслов, директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь, представители МИД РФ, руководители СМИ и эксперты.Провёл мероприятие председатель комиссии Алексей Пушков.Открывая заседание, сенатор сказал: "Если БРИКС аккуратно, но все же занимается деколонизацией, постепенно, но все же переходит на торговлю в национальных валютах, то, может быть, нам надо наладить некое информационное взаимодействие".Он пояснил, что речь идёт не о стихийном взаимодействии, которое происходит в силу различных встреч, а о "более выраженном информационном взаимодействии", которое можно будет рассматривать уже как одно из направлений развития объединения."В предварительном порядке я хотел бы выдвинуть идею о создании некого информационного измерения БРИКС", - сказал Пушков.Это особенно важно в условиях, когда страны Запада продолжают доминировать в медиасфере на глобальных площадках. По словам сенатора, "в большинстве стран БРИКС, за исключением Китая и Ирана, информация препарирована из западных агентств - из Reuters, из France-Presse, Associated Press и так далее".В то же время, отметил Пушков, на конференции по Украине в Швейцарии страны БРИКС показали себя с очень неожиданной для Запада стороны, а именно - "продемонстрировали свою позицию не в пользу Запада".По мнению сенатора, "таким образом, БРИКС уже сейчас превращается не только в объект информационного осмысления, но и в объект информационной борьбы".Понятно, что в таких условиях следует предпринимать определенные шаги для отстаивания своих интересов.Ранее Алексей Пушков отмечал, что за последние два года произошёл качественный сдвиг, прежде всего, в мировой экономике — возникли новые центры экономической силы, и "с их возникновением растет и стремление государств к самостоятельности и суверенитету в мировых делах".В десятку мировых экономик входят пять стран, представителей незападного мира – это Россия, Китай, Индия, Бразилия, Индонезия. По словам сенатора, "такие процессы в целом меняют глобальную геополитическую диспозицию".Утвердилось понятие "глобального большинства", которое получило и своё политическое выражение — БРИКС. По словам Пушкова, "очевидно, что это незападная платформа с участием государств, настроенных на изменение своей роли в мире".Конечно, в таких условиях необходимо быть особенно внимательными к информационной сфере, в которой разворачивается серьёзная борьба за формирование и утверждение новых, более справедливых принципов мироустройства.Сенатор также отмечал, что в мире консолидировалась оппозиция попыткам Запада изолировать Россию, поскольку для уставшего от доминирования Запада большинства "Россия несет образ страны, способной противостоять Западу и обозначить альтернативу его гегемонии".БРИКС – неформальное межгосударственное объединение, основанное в июне 2006 года в Санкт-Петербурге. В состав этого межгосударственного объединения, основанного на принципах невмешательства и взаимной выгоды, после расширения входят Бразилия, Россия, Индия, Китайская Народная Республика, Южная Африка, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия.Заявления об интересе к вступлению к БРИКС звучат из самых разных стран мира.На эту тему читайте статью Александра Сокуренко "Создать собственную платежную систему. Очередь в БРИКС тревожит Америку" на сайте Украина.ру.
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запад, россия, китай, алексей маслов, алексей пушков, брикс, совет федерации, reuters, эксклюзив
Пушков: Странам БРИКС необходимо создавать общее информационное измерение
БРИКС уже сейчас становится объектом информационной борьбы, поэтому, в условиях продолжающегося доминирования Запада в медиасфере, странам объединения надо усиливать информационное взаимодействие, считает глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
В четверг, 4 июля, состоялось заседание Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему "БРИКС на глобальном медийном поле: факторы информационной динамики объединения".
В повестке были вопросы динамики восприятия БРИКС в разных регионах мира, роль и задачи России в организации, перспективы участия объединения в построении многополярного мира.
К участию в заседании были приглашены заместитель председателя правления Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В.Ломоносова Алексей Маслов, директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь, представители МИД РФ, руководители СМИ и эксперты.
Провёл мероприятие председатель комиссии Алексей Пушков.
Открывая заседание, сенатор сказал: "Если БРИКС аккуратно, но все же занимается деколонизацией, постепенно, но все же переходит на торговлю в национальных валютах, то, может быть, нам надо наладить некое информационное взаимодействие".
Он пояснил, что речь идёт не о стихийном взаимодействии, которое происходит в силу различных встреч, а о "более выраженном информационном взаимодействии", которое можно будет рассматривать уже как одно из направлений развития объединения.
"В предварительном порядке я хотел бы выдвинуть идею о создании некого информационного измерения БРИКС", - сказал Пушков.
Это особенно важно в условиях, когда страны Запада продолжают доминировать в медиасфере на глобальных площадках. По словам сенатора, "в большинстве стран БРИКС, за исключением Китая и Ирана, информация препарирована из западных агентств - из Reuters, из France-Presse, Associated Press и так далее".
В то же время, отметил Пушков, на конференции по Украине в Швейцарии страны БРИКС показали себя с очень неожиданной для Запада стороны, а именно - "продемонстрировали свою позицию не в пользу Запада".
По мнению сенатора, "таким образом, БРИКС уже сейчас превращается не только в объект информационного осмысления, но и в объект информационной борьбы".
Понятно, что в таких условиях следует предпринимать определенные шаги для отстаивания своих интересов.
Ранее Алексей Пушков отмечал
, что за последние два года произошёл качественный сдвиг, прежде всего, в мировой экономике — возникли новые центры экономической силы, и "с их возникновением растет и стремление государств к самостоятельности и суверенитету в мировых делах".
В десятку мировых экономик входят пять стран, представителей незападного мира – это Россия, Китай, Индия, Бразилия, Индонезия. По словам сенатора, "такие процессы в целом меняют глобальную геополитическую диспозицию".
Утвердилось понятие "глобального большинства", которое получило и своё политическое выражение — БРИКС. По словам Пушкова, "очевидно, что это незападная платформа с участием государств, настроенных на изменение своей роли в мире".
Конечно, в таких условиях необходимо быть особенно внимательными к информационной сфере, в которой разворачивается серьёзная борьба за формирование и утверждение новых, более справедливых принципов мироустройства.
Сенатор также отмечал, что в мире консолидировалась оппозиция попыткам Запада изолировать Россию, поскольку для уставшего от доминирования Запада большинства "Россия несет образ страны, способной противостоять Западу и обозначить альтернативу его гегемонии".
БРИКС – неформальное межгосударственное объединение, основанное в июне 2006 года в Санкт-Петербурге. В состав этого межгосударственного объединения, основанного на принципах невмешательства и взаимной выгоды, после расширения входят Бразилия, Россия, Индия, Китайская Народная Республика, Южная Африка, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия.
Заявления об интересе к вступлению к БРИКС звучат из самых разных стран мира.