"Нас пытаются закидать трупами": Леонков рассказал, как ВС РФ окопались под Харьковом и держат оборону - 05.07.2024 Украина.ру
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"Нас пытаются закидать трупами": Леонков рассказал, как ВС РФ окопались под Харьковом и держат оборону
"Нас пытаются закидать трупами": Леонков рассказал, как ВС РФ окопались под Харьковом и держат оборону - 05.07.2024 Украина.ру
"Нас пытаются закидать трупами": Леонков рассказал, как ВС РФ окопались под Харьковом и держат оборону
Российские военные держат Харьковское направление, чтобы противник полностью обескровил свою армию. Даже если у ВСУ будут снаряды и техника, они останутся без личного состава. Но нашу оборону они прорвать не могут. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-07-05T06:00
2024-07-05T06:00
новости
россия
украина
харьков
всу
труп
военные
украинская армия
сша
оборона
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Сейчас армия РФ создает угрожающее наступление на Харьковском направлении. Чтобы остановить его, Украина вынуждена держать там больше семи бригад и пополнять резервы, которые несут огромные потери, рассказал эксперт.Если раньше ВСУ пытались "закидать нас шапками", то теперь пытаются закидать российские позиции трупами своих солдат, посылая в Харьковскую область большое количество личного состава, отметил аналитик.Мы держим Харьковское направление, чтобы противник полностью обескровил свою армию. Даже если у ВСУ будут снаряды и техника, они останутся без личного состава, отметил он.Если в Харькове уже проводится мобилизация среди украинских полицейских, это значит, что местные власти не сумели поймать достаточное количество простых людей на улице, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь — трупами читайте на сайте Украина.руО глобальном военном противостоянии с Западом, от исхода которого будет зависеть выживание России - в интервью Германа Садулаева: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, харьков, всу, труп, военные, украинская армия, сша, оборона, сво, наступление
Новости, Россия, Украина, Харьков, ВСУ, труп, военные, украинская армия, США, оборона, СВО, наступление

"Нас пытаются закидать трупами": Леонков рассказал, как ВС РФ окопались под Харьковом и держат оборону

06:00 05.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские военные держат Харьковское направление, чтобы противник полностью обескровил свою армию. Даже если у ВСУ будут снаряды и техника, они останутся без личного состава. Но нашу оборону они прорвать не могут. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Сейчас армия РФ создает угрожающее наступление на Харьковском направлении. Чтобы остановить его, Украина вынуждена держать там больше семи бригад и пополнять резервы, которые несут огромные потери, рассказал эксперт.
Если раньше ВСУ пытались "закидать нас шапками", то теперь пытаются закидать российские позиции трупами своих солдат, посылая в Харьковскую область большое количество личного состава, отметил аналитик.
"Кстати, из Америки на Украину сейчас идут поставки легкой бронетехники (БМП "Брэдли"). Тяжелых танков уже нет, как это было перед контрнаступом. Туда только отправляют технику огневой поддержки, чтобы хоть как-то прорвать нашу оборону. Но мы там окопались. Нашу оборону они прорвать не могут", - подчеркнул Леонков.
Мы держим Харьковское направление, чтобы противник полностью обескровил свою армию. Даже если у ВСУ будут снаряды и техника, они останутся без личного состава, отметил он.
Если в Харькове уже проводится мобилизация среди украинских полицейских, это значит, что местные власти не сумели поймать достаточное количество простых людей на улице, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь — трупами читайте на сайте Украина.ру
О глобальном военном противостоянии с Западом, от исхода которого будет зависеть выживание России - в интервью Германа Садулаева: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку
Кости Хейсканен интервью - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
3 июля, 13:29
Кости Хейсканен: Фашизм из Украины пропитывает не только мою Финляндию, но и другие страны ЕвропыФинский журналист Кости Хейсканен постоянно работает в новых регионах России. В интервью изданию Украина.ру он рассказал о результатах своей последней поездки в Запорожскую область.
 
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