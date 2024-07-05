https://ukraina.ru/20240705/1056042836.html

"Нас пытаются закидать трупами": Леонков рассказал, как ВС РФ окопались под Харьковом и держат оборону

"Нас пытаются закидать трупами": Леонков рассказал, как ВС РФ окопались под Харьковом и держат оборону - 05.07.2024 Украина.ру

"Нас пытаются закидать трупами": Леонков рассказал, как ВС РФ окопались под Харьковом и держат оборону

Российские военные держат Харьковское направление, чтобы противник полностью обескровил свою армию. Даже если у ВСУ будут снаряды и техника, они останутся без личного состава. Но нашу оборону они прорвать не могут. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-07-05T06:00

2024-07-05T06:00

2024-07-05T06:00

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Сейчас армия РФ создает угрожающее наступление на Харьковском направлении. Чтобы остановить его, Украина вынуждена держать там больше семи бригад и пополнять резервы, которые несут огромные потери, рассказал эксперт.Если раньше ВСУ пытались "закидать нас шапками", то теперь пытаются закидать российские позиции трупами своих солдат, посылая в Харьковскую область большое количество личного состава, отметил аналитик.Мы держим Харьковское направление, чтобы противник полностью обескровил свою армию. Даже если у ВСУ будут снаряды и техника, они останутся без личного состава, отметил он.Если в Харькове уже проводится мобилизация среди украинских полицейских, это значит, что местные власти не сумели поймать достаточное количество простых людей на улице, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь — трупами читайте на сайте Украина.руО глобальном военном противостоянии с Западом, от исхода которого будет зависеть выживание России - в интервью Германа Садулаева: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку

https://ukraina.ru/20240703/1056019949.html

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новости, россия, украина, харьков, всу, труп, военные, украинская армия, сша, оборона, сво, наступление