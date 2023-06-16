Путин рассказал о перспективах развития российской экономики в ненефтегазовом секторе - 16.06.2023 Украина.ру
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Путин рассказал о перспективах развития российской экономики в ненефтегазовом секторе
Путин рассказал о перспективах развития российской экономики в ненефтегазовом секторе - 16.06.2023 Украина.ру
Путин рассказал о перспективах развития российской экономики в ненефтегазовом секторе
Президент России Владимир Путин рассказал о перспективах развития российской экономики без нефти и газа в качестве её основы. Его слова прозвучали в ходе выступления на пленарном заседании 26-го Петербургского международного экономического форума 16 июня
2023-06-16T15:55
2023-06-16T15:55
новости
владимир путин
пмэф
выступление
российская экономика
нефть
газ
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Стране нужны глобальные экономические реформы, считает председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Подробнее можно прочитать в интервью Андрея Ковалева на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20230615/1047236781.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, владимир путин, пмэф, выступление, российская экономика, нефть, газ
Новости, Владимир Путин, ПМЭФ, выступление, российская экономика, нефть, газ

Путин рассказал о перспективах развития российской экономики в ненефтегазовом секторе

15:55 16.06.2023
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПМЭФ-2023. Президент РФ В. Путин на пленарном заседании
ПМЭФ-2023. Президент РФ В. Путин на пленарном заседании
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в фотобанк
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Президент России Владимир Путин рассказал о перспективах развития российской экономики без нефти и газа в качестве её основы. Его слова прозвучали в ходе выступления на пленарном заседании 26-го Петербургского международного экономического форума 16 июня
"Российская часть аудитории наверняка помнит и знает, мы всегда говорили: "Когда же мы слезем с нефтегазовой иглы?" Ну вот, постепенно эта тенденция набирает оборот", – сказал глава российского государства.
Стране нужны глобальные экономические реформы, считает председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Подробнее можно прочитать в интервью Андрея Ковалева на нашем сайте.
ПМЭФ-2023. Культура взаимодействия крупного бизнеса с субъектами малого и среднего предпринимательства
Вчера, 02:53
Поворот с Запада на Юг и Восток: итоги первого дня ПМЭФ-2023Трёхдневный Петербургский международный экономический форум — ПМЭФ — образца 2023 года вышел специфичным. ПМЭФ-2023 посетили представители новых регионов России, но практически нет представителей из недружественных стран, вместо которых в Россию приехали делегации из Индии, Китая и стран арабского мира.
 
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