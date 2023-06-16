Путин рассказал о перспективах развития российской экономики в ненефтегазовом секторе

Поворот с Запада на Юг и Восток: итоги первого дня ПМЭФ-2023 Трёхдневный Петербургский международный экономический форум — ПМЭФ — образца 2023 года вышел специфичным. ПМЭФ-2023 посетили представители новых регионов России, но практически нет представителей из недружественных стран, вместо которых в Россию приехали делегации из Индии, Китая и стран арабского мира.