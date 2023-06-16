Путин рассказал о перспективах развития российской экономики в ненефтегазовом секторе
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПМЭФ-2023. Президент РФ В. Путин на пленарном заседании
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент России Владимир Путин рассказал о перспективах развития российской экономики без нефти и газа в качестве её основы. Его слова прозвучали в ходе выступления на пленарном заседании 26-го Петербургского международного экономического форума 16 июня
"Российская часть аудитории наверняка помнит и знает, мы всегда говорили: "Когда же мы слезем с нефтегазовой иглы?" Ну вот, постепенно эта тенденция набирает оборот", – сказал глава российского государства.
Стране нужны глобальные экономические реформы, считает председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Подробнее можно прочитать в интервью Андрея Ковалева на нашем сайте.
Вчера, 02:53Поворот с Запада на Юг и Восток: итоги первого дня ПМЭФ-2023Трёхдневный Петербургский международный экономический форум — ПМЭФ — образца 2023 года вышел специфичным. ПМЭФ-2023 посетили представители новых регионов России, но практически нет представителей из недружественных стран, вместо которых в Россию приехали делегации из Индии, Китая и стран арабского мира.