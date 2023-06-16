https://ukraina.ru/20230616/1047266228.html

Андрей Ковалев: В ответ на западные санкции и войну на Украине России нужны кардинальные реформы

Андрей Ковалев: В ответ на западные санкции и войну на Украине России нужны кардинальные реформы - 16.06.2023 Украина.ру

Андрей Ковалев: В ответ на западные санкции и войну на Украине России нужны кардинальные реформы

Предприниматели России готовы работать на фронт и государство, если страна встанет на военные рельсы. Однако России необходимы мощные экономические реформы и... Украина.ру, 16.06.2023

2023-06-16T04:33

2023-06-16T04:33

2023-06-16T04:33

интервью

сильвио берлускони

россия

украина

кадыров

андрей ковалев

шебекино

бизнес

владимир путин

спецоперация

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Предприниматели России готовы работать на фронт и государство, если страна встанет на военные рельсы. Однако России необходимы мощные экономические реформы и ответственные управленцы, которые будут радеть за спасение Родины, а не за свои кошельки. Об этом изданию Украина.ру рассказал лидер рок-группы "Пилигрим", председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев.Известный бизнесмен также рассказал изданию Украина.ру, зачем ездил в Чечню и какой опыт Рамзана Кадырова важен для России.— Андрей Аркадьевич, как предприниматели помогают сегодня пострадавшим от обстрелов в Шебекино?— Пока к нам никто не обращался с таким запросом. Я думаю, что со стороны государства для граждан там достаточно поддержки. Я лично сейчас больше сосредоточен на помощи нашим ребятам-военнослужащим из спецназа и других подразделений.Тут есть другая сторона вопроса. По фабрике в Шебекино, которая принадлежит моему товарищу, владельцу крупного холдинга производства продуктов питания, было нанесено три удара. Предприятие, разумеется, не работает, но зарплату сотрудники получают; какой-то запас, финансовый ресурс есть — здесь, по его словам, можно пережить кризис.А вот что касается малых предприятий — магазины, рестораны, которые тоже попали под удары [ВСУ] в Шебекино — у них никаких запасов нет. Самое странное, что государство оказало небольшую помощь и на этом остановилось, а налоги на кадастр, аренду земли, штрафы продолжают требовать от этих заведений.Я считаю, что помимо поддержки пострадавших граждан, нужна государственная программа помощи предпринимателям, особенно малому бизнесу. Город с населением 40 тысяч человек полуразрушен, опустел, там практически никого не осталось. Со своей стороны мы, предприниматели, готовы помочь в открытии магазинов, ресторанов, других предприятий, например, в Московской области, куда переехали люди из Шебекино.— Как изменился климат в предпринимательской среде на фоне спецоперации?— Экспортёры и импортёры не знают, чего ожидать. Бизнесу нелегко — я по себе чувствую. Ранее тысячи людей приезжали на встречи предпринимателей в усадьбе Гребнева — сейчас счет пошел на десятки.Понятно, что надежды на нашу быструю победу нет, и спецоперация скорее всего затянется на несколько лет. Санкции против России ужесточаются — я думаю, что обход товаров через другие страны тоже закроют. Курс доллара гуляет: от 50 до 150 рублей за 1 доллар. Никаких реформ нет. Член коллегии Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев в начале мая открыто обвинил финансовый блок правительства и Центральный банк РФ в измене. Госдума занимается борьбой с сексуальными меньшинствами. А где закон о маркетплейсах, франшизах, риелторской деятельности? Опять же мощно усилили систему контроля производителей сидра: ЕГАИС, "Честный знак", сейчас ещё новая добавилась регистрация. Кстати, сидр, сделанный мошенниками, имел маркировку "Честный знак". Сто тысяч сотрудников у Роспотребнадзора — зачем?России нужны мощные экономические реформы. Нужны грамотные управленцы, такие люди как Евгений Пригожин, как я — активные, деятельные, опытные, которые не боятся принимать на себя ответственность, которым нужны не деньги, а важно спасение России. У меня есть, например, программа реформ Ковалева; готов всем возможным поддержать президента и страну.[Целью Программы реформ Ковалева является создание Российского экономического чуда, в основе которого лежит формирование в России самых благоприятных условий для ведения бизнеса среди всех стран мира. Результатом должно стать — темпы роста ВВП минимум 15-20% и резкое повышение благосостояния всех граждан России, несмотря на всю сложность современной ситуации.]— Владимир Путин на встрече с военкорами 13 июня сказал, что мы не собираемся объявлять военного положения. Но против нас воюет полмира, и рано или поздно нам придется переводить страну на военные рельсы. Готовы ли к этому предприниматели — работать только на фронт и на государство?— Я уже давно жду обращения. Владимир Владимирович сказал, что мобилизация не нужна, все у нас нормально, военное положение объявлять не будем. Готовы ли предприниматели работать только на фронты и на государство? Да, конечно. Но нужно понимать один момент.Чтобы ввести мобилизационную экономику, нужны сталинские наркомы — люди, которые за лето 1941 года разобрали, погрузили на железную дорогу, отправили за Урал 3 тысячи предприятий. И уже через 2 месяца там стали выпускать танки и самолёты. Нынешние управленцы, дай Бог, смогут лишь половину завода разобрать, часть украдут по дороге, и заработает предприятие в лучшем случае через 2 года.— Но дело ведь не только в чиновниках. Многие предприниматели, в том числе вы, помогают солдатам всем, чем могут. Но бронежилеты и иная экипировка стоят довольно дорого. Наши читатели говорят, что некоторые компании делают на этом неплохие деньги. Действительно ли это так?— Да, действительно, бронежилеты у многих фирм подорожали в 3 раза. Это касается и коптеров, аптечек, военных амуниций. Был скандал с поставками по госзаказу за бешеные деньги. Но мы находим выход, находим честных людей. Например, наша щёлковская шелкоткацкая фабрика выпускает по старым ценам великолепные бронежилеты для солдат. Ранее, как я уже говорил в наших интервью, директор этого предприятия подарил целую партию защитных жилетов военной части, находящейся под моим кураторством.— В начале июня вы ездили в Чечню на встречу с Рамзаном Кадыровым.Это как-то связано со спецоперацией? — Я был в Чечне не с целью встретиться с Рамзаном Ахматовичем, а ездил с рабочим визитом. Мы обсуждали проведение бизнес-форума для предпринимателей в Грозном — в принципе обо всем договорились. Рамзан Ахматович был занят в этот день — как раз отправлял 4 тысячи подготовленных бойцов на фронт, и было, грубо говоря, не до меня. Но, надеюсь, наша встреча состоится — есть, что обсудить.— Как оцениваете возможность использовать опыт чеченский войны в СВО на Украине? Рамзан Ахматович ведь тоже не сразу был предан России и Путину, но все изменилось...— Я бы сказал, что опыт Рамзана Ахматовича очень важен в другой части. Когда, как я надеюсь, мы победим, то столкнёмся с украинским населением, которое практически на 100% люто нас ненавидит. Эти люди стали зомби массированной пропаганды Киева и Запада.И вот тут уникальный опыт Чечни будет как нельзя кстати. Конечно, его важно использовать. В Чечне действительно была страшная война, а сейчас чеченцы — самые большие патриоты Российской Федерации и Владимира Путина в России.— Как культурное сообщество перестраивается на новый военный лад? Что нового появилось в кино, музыке?— Появляется много нового, связанного со спецоперацией. Кино — это длительный процесс, нельзя требовать от этой сферы быстрых результатов. А вот в музыкальной среде растет количество свежих песен, стихов, новых исполнителей, в том числе молодых. Это рэперы Аким Апачев, Рич, певец Shaman и другие. Я тоже написал несколько произведений об Украине, например, песни "Я верю", "Только победа!". При том, что обычно творю только тогда, когда меня что-то цепляет.— Как сформировать тренд на любовь к Родине?— Тренд на любовь к Родине невозможно сформировать. Люди должны чувствовать заботу о себе, жить все лучше и лучше. Ведь у нас страна самая богатая — по запасам газа, леса, нефти, металлов и так далее — а люди живут бедно. Повторюсь, России нужны мощные экономические реформы, которые сделают зажиточными не только предпринимателей, а всех россиян. Сильному — работу; слабому — заботу. Вот как мы должны жить.— Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни. Он пытался объединить Россию и страны Запада. Вы с ним не встречались? — Я с ним не встречался, но, если помните, я продал свой макаронный холдинг (второй по объёмам производства макарон в России) друзьям Берлускони. Товарищи итальянского лидера много о нём говорили, он сам был в курсе сделки, одобрил ее, рассказал о ней даже нашему президенту на встрече.— Каким был вклад патриарха итальянской политики Сильвио Берлускони в отношения с РФ?— Конечно, Сильвио Берлускони — потрясающий человек. Он легенда. Сейчас правительствам западных стран не хватает именно таких мудрых людей, как Берлускони, Кеннеди, Коль, которые не допустили бы такой ситуации на Украине.

https://ukraina.ru/20230428/1045785767.html

https://ukraina.ru/20230615/1047247943.html

https://ukraina.ru/20230613/1047173157.html

шебекино

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, сильвио берлускони, россия, украина, кадыров, андрей ковалев, шебекино, бизнес, владимир путин, спецоперация, экономика