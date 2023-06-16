Андрей Ковалев: В ответ на западные санкции и войну на Украине России нужны кардинальные реформы - 16.06.2023 Украина.ру
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Андрей Ковалев: В ответ на западные санкции и войну на Украине России нужны кардинальные реформы
Андрей Ковалев: В ответ на западные санкции и войну на Украине России нужны кардинальные реформы - 16.06.2023 Украина.ру
Андрей Ковалев: В ответ на западные санкции и войну на Украине России нужны кардинальные реформы
Предприниматели России готовы работать на фронт и государство, если страна встанет на военные рельсы. Однако России необходимы мощные экономические реформы и... Украина.ру, 16.06.2023
2023-06-16T04:33
2023-06-16T04:33
интервью
сильвио берлускони
россия
украина
кадыров
андрей ковалев
шебекино
бизнес
владимир путин
спецоперация
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Предприниматели России готовы работать на фронт и государство, если страна встанет на военные рельсы. Однако России необходимы мощные экономические реформы и ответственные управленцы, которые будут радеть за спасение Родины, а не за свои кошельки. Об этом изданию Украина.ру рассказал лидер рок-группы "Пилигрим", председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев.Известный бизнесмен также рассказал изданию Украина.ру, зачем ездил в Чечню и какой опыт Рамзана Кадырова важен для России.— Андрей Аркадьевич, как предприниматели помогают сегодня пострадавшим от обстрелов в Шебекино?— Пока к нам никто не обращался с таким запросом. Я думаю, что со стороны государства для граждан там достаточно поддержки. Я лично сейчас больше сосредоточен на помощи нашим ребятам-военнослужащим из спецназа и других подразделений.Тут есть другая сторона вопроса. По фабрике в Шебекино, которая принадлежит моему товарищу, владельцу крупного холдинга производства продуктов питания, было нанесено три удара. Предприятие, разумеется, не работает, но зарплату сотрудники получают; какой-то запас, финансовый ресурс есть — здесь, по его словам, можно пережить кризис.А вот что касается малых предприятий — магазины, рестораны, которые тоже попали под удары [ВСУ] в Шебекино — у них никаких запасов нет. Самое странное, что государство оказало небольшую помощь и на этом остановилось, а налоги на кадастр, аренду земли, штрафы продолжают требовать от этих заведений.Я считаю, что помимо поддержки пострадавших граждан, нужна государственная программа помощи предпринимателям, особенно малому бизнесу. Город с населением 40 тысяч человек полуразрушен, опустел, там практически никого не осталось. Со своей стороны мы, предприниматели, готовы помочь в открытии магазинов, ресторанов, других предприятий, например, в Московской области, куда переехали люди из Шебекино.— Как изменился климат в предпринимательской среде на фоне спецоперации?— Экспортёры и импортёры не знают, чего ожидать. Бизнесу нелегко — я по себе чувствую. Ранее тысячи людей приезжали на встречи предпринимателей в усадьбе Гребнева — сейчас счет пошел на десятки.Понятно, что надежды на нашу быструю победу нет, и спецоперация скорее всего затянется на несколько лет. Санкции против России ужесточаются — я думаю, что обход товаров через другие страны тоже закроют. Курс доллара гуляет: от 50 до 150 рублей за 1 доллар. Никаких реформ нет. Член коллегии Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев в начале мая открыто обвинил финансовый блок правительства и Центральный банк РФ в измене. Госдума занимается борьбой с сексуальными меньшинствами. А где закон о маркетплейсах, франшизах, риелторской деятельности? Опять же мощно усилили систему контроля производителей сидра: ЕГАИС, "Честный знак", сейчас ещё новая добавилась регистрация. Кстати, сидр, сделанный мошенниками, имел маркировку "Честный знак". Сто тысяч сотрудников у Роспотребнадзора — зачем?России нужны мощные экономические реформы. Нужны грамотные управленцы, такие люди как Евгений Пригожин, как я — активные, деятельные, опытные, которые не боятся принимать на себя ответственность, которым нужны не деньги, а важно спасение России. У меня есть, например, программа реформ Ковалева; готов всем возможным поддержать президента и страну.[Целью Программы реформ Ковалева является создание Российского экономического чуда, в основе которого лежит формирование в России самых благоприятных условий для ведения бизнеса среди всех стран мира. Результатом должно стать — темпы роста ВВП минимум 15-20% и резкое повышение благосостояния всех граждан России, несмотря на всю сложность современной ситуации.]— Владимир Путин на встрече с военкорами 13 июня сказал, что мы не собираемся объявлять военного положения. Но против нас воюет полмира, и рано или поздно нам придется переводить страну на военные рельсы. Готовы ли к этому предприниматели — работать только на фронт и на государство?— Я уже давно жду обращения. Владимир Владимирович сказал, что мобилизация не нужна, все у нас нормально, военное положение объявлять не будем. Готовы ли предприниматели работать только на фронты и на государство? Да, конечно. Но нужно понимать один момент.Чтобы ввести мобилизационную экономику, нужны сталинские наркомы — люди, которые за лето 1941 года разобрали, погрузили на железную дорогу, отправили за Урал 3 тысячи предприятий. И уже через 2 месяца там стали выпускать танки и самолёты. Нынешние управленцы, дай Бог, смогут лишь половину завода разобрать, часть украдут по дороге, и заработает предприятие в лучшем случае через 2 года.— Но дело ведь не только в чиновниках. Многие предприниматели, в том числе вы, помогают солдатам всем, чем могут. Но бронежилеты и иная экипировка стоят довольно дорого. Наши читатели говорят, что некоторые компании делают на этом неплохие деньги. Действительно ли это так?— Да, действительно, бронежилеты у многих фирм подорожали в 3 раза. Это касается и коптеров, аптечек, военных амуниций. Был скандал с поставками по госзаказу за бешеные деньги. Но мы находим выход, находим честных людей. Например, наша щёлковская шелкоткацкая фабрика выпускает по старым ценам великолепные бронежилеты для солдат. Ранее, как я уже говорил в наших интервью, директор этого предприятия подарил целую партию защитных жилетов военной части, находящейся под моим кураторством.— В начале июня вы ездили в Чечню на встречу с Рамзаном Кадыровым.Это как-то связано со спецоперацией? — Я был в Чечне не с целью встретиться с Рамзаном Ахматовичем, а ездил с рабочим визитом. Мы обсуждали проведение бизнес-форума для предпринимателей в Грозном — в принципе обо всем договорились. Рамзан Ахматович был занят в этот день — как раз отправлял 4 тысячи подготовленных бойцов на фронт, и было, грубо говоря, не до меня. Но, надеюсь, наша встреча состоится — есть, что обсудить.— Как оцениваете возможность использовать опыт чеченский войны в СВО на Украине? Рамзан Ахматович ведь тоже не сразу был предан России и Путину, но все изменилось...— Я бы сказал, что опыт Рамзана Ахматовича очень важен в другой части. Когда, как я надеюсь, мы победим, то столкнёмся с украинским населением, которое практически на 100% люто нас ненавидит. Эти люди стали зомби массированной пропаганды Киева и Запада.И вот тут уникальный опыт Чечни будет как нельзя кстати. Конечно, его важно использовать. В Чечне действительно была страшная война, а сейчас чеченцы — самые большие патриоты Российской Федерации и Владимира Путина в России.— Как культурное сообщество перестраивается на новый военный лад? Что нового появилось в кино, музыке?— Появляется много нового, связанного со спецоперацией. Кино — это длительный процесс, нельзя требовать от этой сферы быстрых результатов. А вот в музыкальной среде растет количество свежих песен, стихов, новых исполнителей, в том числе молодых. Это рэперы Аким Апачев, Рич, певец Shaman и другие. Я тоже написал несколько произведений об Украине, например, песни "Я верю", "Только победа!". При том, что обычно творю только тогда, когда меня что-то цепляет.— Как сформировать тренд на любовь к Родине?— Тренд на любовь к Родине невозможно сформировать. Люди должны чувствовать заботу о себе, жить все лучше и лучше. Ведь у нас страна самая богатая — по запасам газа, леса, нефти, металлов и так далее — а люди живут бедно. Повторюсь, России нужны мощные экономические реформы, которые сделают зажиточными не только предпринимателей, а всех россиян. Сильному — работу; слабому — заботу. Вот как мы должны жить.— Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни. Он пытался объединить Россию и страны Запада. Вы с ним не встречались? — Я с ним не встречался, но, если помните, я продал свой макаронный холдинг (второй по объёмам производства макарон в России) друзьям Берлускони. Товарищи итальянского лидера много о нём говорили, он сам был в курсе сделки, одобрил ее, рассказал о ней даже нашему президенту на встрече.— Каким был вклад патриарха итальянской политики Сильвио Берлускони в отношения с РФ?— Конечно, Сильвио Берлускони — потрясающий человек. Он легенда. Сейчас правительствам западных стран не хватает именно таких мудрых людей, как Берлускони, Кеннеди, Коль, которые не допустили бы такой ситуации на Украине.
https://ukraina.ru/20230428/1045785767.html
https://ukraina.ru/20230615/1047247943.html
https://ukraina.ru/20230613/1047173157.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, сильвио берлускони, россия, украина, кадыров, андрей ковалев, шебекино, бизнес, владимир путин, спецоперация, экономика
Интервью, Сильвио Берлускони, Россия, Украина, Кадыров, Андрей Ковалев, Шебекино, бизнес, Владимир Путин, Спецоперация, экономика

Андрей Ковалев: В ответ на западные санкции и войну на Украине России нужны кардинальные реформы

04:33 16.06.2023
 
© vk.com / Андрей КовалевАндрей Ковалёв интервью
Андрей Ковалёв интервью - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© vk.com / Андрей Ковалев
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Предприниматели России готовы работать на фронт и государство, если страна встанет на военные рельсы. Однако России необходимы мощные экономические реформы и ответственные управленцы, которые будут радеть за спасение Родины, а не за свои кошельки. Об этом изданию Украина.ру рассказал лидер рок-группы "Пилигрим", председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев.
Известный бизнесмен также рассказал изданию Украина.ру, зачем ездил в Чечню и какой опыт Рамзана Кадырова важен для России.
— Андрей Аркадьевич, как предприниматели помогают сегодня пострадавшим от обстрелов в Шебекино?
— Пока к нам никто не обращался с таким запросом. Я думаю, что со стороны государства для граждан там достаточно поддержки. Я лично сейчас больше сосредоточен на помощи нашим ребятам-военнослужащим из спецназа и других подразделений.
Тут есть другая сторона вопроса. По фабрике в Шебекино, которая принадлежит моему товарищу, владельцу крупного холдинга производства продуктов питания, было нанесено три удара. Предприятие, разумеется, не работает, но зарплату сотрудники получают; какой-то запас, финансовый ресурс есть — здесь, по его словам, можно пережить кризис.
А вот что касается малых предприятий — магазины, рестораны, которые тоже попали под удары [ВСУ] в Шебекино — у них никаких запасов нет. Самое странное, что государство оказало небольшую помощь и на этом остановилось, а налоги на кадастр, аренду земли, штрафы продолжают требовать от этих заведений.
Я считаю, что помимо поддержки пострадавших граждан, нужна государственная программа помощи предпринимателям, особенно малому бизнесу. Город с населением 40 тысяч человек полуразрушен, опустел, там практически никого не осталось. Со своей стороны мы, предприниматели, готовы помочь в открытии магазинов, ресторанов, других предприятий, например, в Московской области, куда переехали люди из Шебекино.
Андрей Ковалёв - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
28 апреля, 18:39
Андрей Ковалев: кто он Российский бизнесмен, общественный деятель и музыкант
Как изменился климат в предпринимательской среде на фоне спецоперации?
— Экспортёры и импортёры не знают, чего ожидать. Бизнесу нелегко — я по себе чувствую. Ранее тысячи людей приезжали на встречи предпринимателей в усадьбе Гребнева — сейчас счет пошел на десятки.
Понятно, что надежды на нашу быструю победу нет, и спецоперация скорее всего затянется на несколько лет. Санкции против России ужесточаются — я думаю, что обход товаров через другие страны тоже закроют. Курс доллара гуляет: от 50 до 150 рублей за 1 доллар.
Никаких реформ нет. Член коллегии Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев в начале мая открыто обвинил финансовый блок правительства и Центральный банк РФ в измене. Госдума занимается борьбой с сексуальными меньшинствами. А где закон о маркетплейсах, франшизах, риелторской деятельности?
Опять же мощно усилили систему контроля производителей сидра: ЕГАИС, "Честный знак", сейчас ещё новая добавилась регистрация. Кстати, сидр, сделанный мошенниками, имел маркировку "Честный знак". Сто тысяч сотрудников у Роспотребнадзора — зачем?
России нужны мощные экономические реформы. Нужны грамотные управленцы, такие люди как Евгений Пригожин, как я — активные, деятельные, опытные, которые не боятся принимать на себя ответственность, которым нужны не деньги, а важно спасение России. У меня есть, например, программа реформ Ковалева; готов всем возможным поддержать президента и страну.
[Целью Программы реформ Ковалева является создание Российского экономического чуда, в основе которого лежит формирование в России самых благоприятных условий для ведения бизнеса среди всех стран мира. Результатом должно стать — темпы роста ВВП минимум 15-20% и резкое повышение благосостояния всех граждан России, несмотря на всю сложность современной ситуации.]
— Владимир Путин на встрече с военкорами 13 июня сказал, что мы не собираемся объявлять военного положения. Но против нас воюет полмира, и рано или поздно нам придется переводить страну на военные рельсы. Готовы ли к этому предприниматели — работать только на фронт и на государство?
— Я уже давно жду обращения. Владимир Владимирович сказал, что мобилизация не нужна, все у нас нормально, военное положение объявлять не будем. Готовы ли предприниматели работать только на фронты и на государство? Да, конечно. Но нужно понимать один момент.
Чтобы ввести мобилизационную экономику, нужны сталинские наркомы — люди, которые за лето 1941 года разобрали, погрузили на железную дорогу, отправили за Урал 3 тысячи предприятий. И уже через 2 месяца там стали выпускать танки и самолёты. Нынешние управленцы, дай Бог, смогут лишь половину завода разобрать, часть украдут по дороге, и заработает предприятие в лучшем случае через 2 года.
Леонид Хазанов интервью - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Вчера, 14:33
Леонид Хазанов: Металлургия Украины усыхает, как гладь Каховского водохранилищаЭкономист Леонид Хазанов объяснил в интервью изданию Украина.ру о том, как обращалась с советским металлургическим наследием Украина и что из этого вышло
— Но дело ведь не только в чиновниках. Многие предприниматели, в том числе вы, помогают солдатам всем, чем могут. Но бронежилеты и иная экипировка стоят довольно дорого. Наши читатели говорят, что некоторые компании делают на этом неплохие деньги. Действительно ли это так?
— Да, действительно, бронежилеты у многих фирм подорожали в 3 раза. Это касается и коптеров, аптечек, военных амуниций. Был скандал с поставками по госзаказу за бешеные деньги.
Но мы находим выход, находим честных людей. Например, наша щёлковская шелкоткацкая фабрика выпускает по старым ценам великолепные бронежилеты для солдат. Ранее, как я уже говорил в наших интервью, директор этого предприятия подарил целую партию защитных жилетов военной части, находящейся под моим кураторством.
— В начале июня вы ездили в Чечню на встречу с Рамзаном Кадыровым.Это как-то связано со спецоперацией?
Я был в Чечне не с целью встретиться с Рамзаном Ахматовичем, а ездил с рабочим визитом. Мы обсуждали проведение бизнес-форума для предпринимателей в Грозном — в принципе обо всем договорились. Рамзан Ахматович был занят в этот день — как раз отправлял 4 тысячи подготовленных бойцов на фронт, и было, грубо говоря, не до меня. Но, надеюсь, наша встреча состоится — есть, что обсудить.
— Как оцениваете возможность использовать опыт чеченский войны в СВО на Украине? Рамзан Ахматович ведь тоже не сразу был предан России и Путину, но все изменилось...
— Я бы сказал, что опыт Рамзана Ахматовича очень важен в другой части. Когда, как я надеюсь, мы победим, то столкнёмся с украинским населением, которое практически на 100% люто нас ненавидит. Эти люди стали зомби массированной пропаганды Киева и Запада.
И вот тут уникальный опыт Чечни будет как нельзя кстати. Конечно, его важно использовать. В Чечне действительно была страшная война, а сейчас чеченцы — самые большие патриоты Российской Федерации и Владимира Путина в России.
— Как культурное сообщество перестраивается на новый военный лад? Что нового появилось в кино, музыке?
— Появляется много нового, связанного со спецоперацией. Кино — это длительный процесс, нельзя требовать от этой сферы быстрых результатов. А вот в музыкальной среде растет количество свежих песен, стихов, новых исполнителей, в том числе молодых. Это рэперы Аким Апачев, Рич, певец Shaman и другие. Я тоже написал несколько произведений об Украине, например, песни "Я верю", "Только победа!". При том, что обычно творю только тогда, когда меня что-то цепляет.
— Как сформировать тренд на любовь к Родине?
— Тренд на любовь к Родине невозможно сформировать. Люди должны чувствовать заботу о себе, жить все лучше и лучше. Ведь у нас страна самая богатая — по запасам газа, леса, нефти, металлов и так далее — а люди живут бедно. Повторюсь, России нужны мощные экономические реформы, которые сделают зажиточными не только предпринимателей, а всех россиян. Сильному — работу; слабому — заботу. Вот как мы должны жить.
Премьер-министр Италии С.Берлускони на пресс-конференции в Сочи - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
13 июня, 15:16
Правда о Сильвио. Каким был на самом деле популярный итальянский политик БерлускониРоссийская пресса опубликовала множество некрологов по случаю смерти бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони, скончавшегося на 87-м году жизни в родном Милане
— Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни. Он пытался объединить Россию и страны Запада. Вы с ним не встречались?
— Я с ним не встречался, но, если помните, я продал свой макаронный холдинг (второй по объёмам производства макарон в России) друзьям Берлускони. Товарищи итальянского лидера много о нём говорили, он сам был в курсе сделки, одобрил ее, рассказал о ней даже нашему президенту на встрече.
Каким был вклад патриарха итальянской политики Сильвио Берлускони в отношения с РФ?
— Конечно, Сильвио Берлускони — потрясающий человек. Он легенда. Сейчас правительствам западных стран не хватает именно таких мудрых людей, как Берлускони, Кеннеди, Коль, которые не допустили бы такой ситуации на Украине.
 
ИнтервьюСильвио БерлускониРоссияУкраинаКадыровАндрей КовалевШебекинобизнесВладимир ПутинСпецоперацияэкономика
 
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