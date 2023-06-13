https://ukraina.ru/20230613/1047175748.html

Североатлантический альянс не готов вступить в конфликт с РФ - СМИ

Североатлантический альянс не готов вступить в конфликт с РФ - СМИ - 13.06.2023 Украина.ру

Североатлантический альянс не готов вступить в конфликт с РФ - СМИ

Североатлантический альянс не готов к конфликту с Россией, заявил экс-заместитель главнокомандующего войсками альянса в Европе, британский генерал в отставке Ричард Ширрефф в интервью журналу Newsweek 13 июня

2023-06-13T16:10

2023-06-13T16:10

2023-06-13T16:10

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НАТО не справилась со сдерживанием и упустила возможность нарастить мощь после того, как Крым воссоединился с Россией в 2014 году, считает он.НАТО создавался в эпоху холодной войны для противостояния с СССР. В первые постсоветские 20 лет правящий класс России продолжал курс на интеграцию в западные структуры. Но экономический кризис и несогласие по вопросам военных операций альянса оттолкнули партнеров друг от друга вплоть новой холодной войны, в любой момент готовой перетечь в горячуюПодробнее об этом можно прочитать в материале: “Армии НАТО. Идеология, ресурсы, угрозы. Политэкономический анализ современной стратегии НАТО” на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20230613/1047163510.html

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2023

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новости, нато, россия, крым