Североатлантический альянс не готов вступить в конфликт с РФ - СМИ
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Североатлантический альянс не готов к конфликту с Россией, заявил экс-заместитель главнокомандующего войсками альянса в Европе, британский генерал в отставке Ричард Ширрефф в интервью журналу Newsweek 13 июня
НАТО не справилась со сдерживанием и упустила возможность нарастить мощь после того, как Крым воссоединился с Россией в 2014 году, считает он.
"Уверен ли я, что НАТО будет готова собрать конвенциональные силы, которые будут готовы к конвенциональной войне с Россией? Нет, я не уверен", — сказал Ширрефф.
НАТО создавался в эпоху холодной войны для противостояния с СССР. В первые постсоветские 20 лет правящий класс России продолжал курс на интеграцию в западные структуры.
Но экономический кризис и несогласие по вопросам военных операций альянса оттолкнули партнеров друг от друга вплоть новой холодной войны, в любой момент готовой перетечь в горячую
Подробнее об этом можно прочитать в материале: “Армии НАТО. Идеология, ресурсы, угрозы. Политэкономический анализ современной стратегии НАТО” на сайте Украина.ру
11:53В НАТО обеспокоены из-за развития отношений Китая и РоссииСближение Китая и России вызывает беспокойство, а также из-за развития КНР в военной сфере альянсу необходимо заняться противодействием угрозам его безопасности, которые якобы может представлять Пекин, заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью американскому телеканалу PBS 13 июня