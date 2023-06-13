Североатлантический альянс не готов вступить в конфликт с РФ - СМИ - 13.06.2023 Украина.ру
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Североатлантический альянс не готов вступить в конфликт с РФ - СМИ
Североатлантический альянс не готов вступить в конфликт с РФ - СМИ - 13.06.2023 Украина.ру
Североатлантический альянс не готов вступить в конфликт с РФ - СМИ
Североатлантический альянс не готов к конфликту с Россией, заявил экс-заместитель главнокомандующего войсками альянса в Европе, британский генерал в отставке Ричард Ширрефф в интервью журналу Newsweek 13 июня
2023-06-13T16:10
2023-06-13T16:10
новости
нато
россия
крым
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НАТО не справилась со сдерживанием и упустила возможность нарастить мощь после того, как Крым воссоединился с Россией в 2014 году, считает он.НАТО создавался в эпоху холодной войны для противостояния с СССР. В первые постсоветские 20 лет правящий класс России продолжал курс на интеграцию в западные структуры. Но экономический кризис и несогласие по вопросам военных операций альянса оттолкнули партнеров друг от друга вплоть новой холодной войны, в любой момент готовой перетечь в горячуюПодробнее об этом можно прочитать в материале: “Армии НАТО. Идеология, ресурсы, угрозы. Политэкономический анализ современной стратегии НАТО” на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20230613/1047163510.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, нато, россия, крым
Новости, НАТО, Россия, Крым

Североатлантический альянс не готов вступить в конфликт с РФ - СМИ

16:10 13.06.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Североатлантический альянс не готов к конфликту с Россией, заявил экс-заместитель главнокомандующего войсками альянса в Европе, британский генерал в отставке Ричард Ширрефф в интервью журналу Newsweek 13 июня
НАТО не справилась со сдерживанием и упустила возможность нарастить мощь после того, как Крым воссоединился с Россией в 2014 году, считает он.
"Уверен ли я, что НАТО будет готова собрать конвенциональные силы, которые будут готовы к конвенциональной войне с Россией? Нет, я не уверен", — сказал Ширрефф.
НАТО создавался в эпоху холодной войны для противостояния с СССР. В первые постсоветские 20 лет правящий класс России продолжал курс на интеграцию в западные структуры.
Но экономический кризис и несогласие по вопросам военных операций альянса оттолкнули партнеров друг от друга вплоть новой холодной войны, в любой момент готовой перетечь в горячую
Подробнее об этом можно прочитать в материале: “Армии НАТО. Идеология, ресурсы, угрозы. Политэкономический анализ современной стратегии НАТО” на сайте Украина.ру
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
11:53
В НАТО обеспокоены из-за развития отношений Китая и РоссииСближение Китая и России вызывает беспокойство, а также из-за развития КНР в военной сфере альянсу необходимо заняться противодействием угрозам его безопасности, которые якобы может представлять Пекин, заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью американскому телеканалу PBS 13 июня
 
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Заголовок открываемого материала
16:10Североатлантический альянс не готов вступить в конфликт с РФ - СМИ
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