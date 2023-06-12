https://ukraina.ru/20230612/1047089541.html

"Хотят поставить нас на колени". Военный эксперт о том, как ВСУ повторяют стратегию вермахта на Украине

"Хотят поставить нас на колени". Военный эксперт о том, как ВСУ повторяют стратегию вермахта на Украине - 12.06.2023 Украина.ру

"Хотят поставить нас на колени". Военный эксперт о том, как ВСУ повторяют стратегию вермахта на Украине

В 1943 году фашисты пытались превратить территорию Украины в безжизненное пространство. Немецкие войска применяли тактику выжженной земли. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков

2023-06-12T04:30

2023-06-12T04:30

2023-06-12T04:30

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Когда немецкие войска летом-осенью 1943 года отступали из Донбасса, они взрывали шахты и заводы, а также угоняли мирное население в Германию в качестве рабов, чтобы не дать Красной Армии набрать свежие резервы, рассказал эксперт.Когда после Курской битвы советские войска вышли на Днепр, немцы там создали Восточный вал. Вермахт считал, что русская армия должна была потерпеть там поражение, истощить свои резервы, а потом заключить выгодный мир, добавил он.А сейчас Украина подпитывается не только западным оружием и военными советниками. Против нас используют серьезную пропаганду, которая должна в моральном плане поставить нас на колени, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вов, вермахт, война, всу, украина