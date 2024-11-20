Знакомый с Шольцем диверсант рассказал, для чего вез "шампунь" в Калининградскую область
© RT
© RT
Гражданин ФРГ Николай Гайдук, задержанный утром 20 ноября, признался, что уже совершал теракт в Калининграде и готовил новый по указанию украинского куратору Александра Жорова. Видео допроса опубликовало издание RT
В кадре Гайдук заметно нервничал, рассказывая, что уже подрывал газораспределительную станцию в Калининграде и собирался на новое "дело".
"13 декабря 2023 года Жоров передал мне вышеуказанные предметы, и я выехал в Калининград. 14 декабря я сделал тайник с полученными от Жорова бутылкой и взрывчатым веществом, взрывателями. 22 марта, когда стемнело, я нашел спрятанный тайник с бомбой, положил и активировал её у газовой трубы. В октябре 2024 года Жоров попросил меня провести разведку в окружении газовой станции в поселке Большой Исаково Калининградской области для последующей диверсии на этом объекте", - рассказал Гайдук.
Он добавил, что в этот раз также планировал подорвать энергетический объект в Калининградской области. И снова - по заданию Жорова. Однако злоумышленник не смог реализовать задуманное, и был задержан местными сотрудниками Федеральной службы безопасности.
© RT
© RT
При Гайдуке нашли пол-литра жидкой взрывчатки, которую он вез под видом шампуня, а в его телефоне обнаружили снимок с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сделанный в Гамбурге.
"В его (Гайдука. - Ред.) телефоне нашли фото с канцлером Германии Олафом Шольцем, но неизвестно, знал ли тот о причастности Гайдука к терроризму", - прокомментировал телеграм-канал "Сводки и аналитика СВО".
11:29Знакомый Шольца и любитель шампуня: ФСБ задержала гражданина ФРГ, готовившего диверсию в РФСотрудники ФСБ задержали въезде в Калининградскую область из Польши гражданина ФРГ Николая Гайдука, который планировал диверсии на энергетических объектах РФ. Для этого он вез с собой взрывчатое вещество под видом шампуня. Кадры его поимки 20 ноября опубликовал телеграм-канал Zvezdanews
В отношении гражданина ФРГ Гайдука возбуждено уголовное дело по статьям о терроризме и контрабанде взрывчатых веществ.