Знакомый с Шольцем диверсант рассказал, для чего вез "шампунь" в Калининградскую область - 20.11.2024 Украина.ру
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Знакомый с Шольцем диверсант рассказал, для чего вез "шампунь" в Калининградскую область
Знакомый с Шольцем диверсант рассказал, для чего вез "шампунь" в Калининградскую область - 20.11.2024 Украина.ру
Знакомый с Шольцем диверсант рассказал, для чего вез "шампунь" в Калининградскую область
Гражданин ФРГ Николай Гайдук, задержанный утром 20 ноября, признался, что уже совершал теракт в Калининграде и готовил новый по указанию украинского куратору Александра Жорова. Видео допроса опубликовало издание RT
2024-11-20T15:03
2024-11-20T15:03
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В кадре Гайдук заметно нервничал, рассказывая, что уже подрывал газораспределительную станцию в Калининграде и собирался на новое "дело".Граждане Украины и ФРГ готовили теракт в Калининградской области - ФСБОн добавил, что в этот раз также планировал подорвать энергетический объект в Калининградской области. И снова - по заданию Жорова. Однако злоумышленник не смог реализовать задуманное, и был задержан местными сотрудниками Федеральной службы безопасности.При Гайдуке нашли пол-литра жидкой взрывчатки, которую он вез под видом шампуня, а в его телефоне обнаружили снимок с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сделанный в Гамбурге."В его (Гайдука. - Ред.) телефоне нашли фото с канцлером Германии Олафом Шольцем, но неизвестно, знал ли тот о причастности Гайдука к терроризму", - прокомментировал телеграм-канал "Сводки и аналитика СВО".В отношении гражданина ФРГ Гайдука возбуждено уголовное дело по статьям о терроризме и контрабанде взрывчатых веществ.Комментируя эту ситуацию, военкор RT Мурад Газдиев отметил, что Германия могла стать хабом для производства и перевозки взрывчатки для украинских диверсий в России, а Евросоюз сознательно закрывает глаза на терроризм киевского режима.Еще по теме: ФСБ задержала в Калужской области украинского агента, готовившего теракты с бомбами.
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новости, германия, калининградская область, калининград, олаф шольц, rt, фсб, задержание, допрос
Новости, Германия, Калининградская область, Калининград, Олаф Шольц, RT, ФСБ, задержание, допрос

Знакомый с Шольцем диверсант рассказал, для чего вез "шампунь" в Калининградскую область

15:03 20.11.2024
 
© RT
© RT
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Гражданин ФРГ Николай Гайдук, задержанный утром 20 ноября, признался, что уже совершал теракт в Калининграде и готовил новый по указанию украинского куратору Александра Жорова. Видео допроса опубликовало издание RT
В кадре Гайдук заметно нервничал, рассказывая, что уже подрывал газораспределительную станцию в Калининграде и собирался на новое "дело".
"13 декабря 2023 года Жоров передал мне вышеуказанные предметы, и я выехал в Калининград. 14 декабря я сделал тайник с полученными от Жорова бутылкой и взрывчатым веществом, взрывателями. 22 марта, когда стемнело, я нашел спрятанный тайник с бомбой, положил и активировал её у газовой трубы. В октябре 2024 года Жоров попросил меня провести разведку в окружении газовой станции в поселке Большой Исаково Калининградской области для последующей диверсии на этом объекте", - рассказал Гайдук.
Граждане Украины и ФРГ готовили теракт в Калининградской области - ФСБ
Он добавил, что в этот раз также планировал подорвать энергетический объект в Калининградской области. И снова - по заданию Жорова. Однако злоумышленник не смог реализовать задуманное, и был задержан местными сотрудниками Федеральной службы безопасности.
© RT
© RT
При Гайдуке нашли пол-литра жидкой взрывчатки, которую он вез под видом шампуня, а в его телефоне обнаружили снимок с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сделанный в Гамбурге.
"В его (Гайдука. - Ред.) телефоне нашли фото с канцлером Германии Олафом Шольцем, но неизвестно, знал ли тот о причастности Гайдука к терроризму", - прокомментировал телеграм-канал "Сводки и аналитика СВО".
11:29
Знакомый Шольца и любитель шампуня: ФСБ задержала гражданина ФРГ, готовившего диверсию в РФСотрудники ФСБ задержали въезде в Калининградскую область из Польши гражданина ФРГ Николая Гайдука, который планировал диверсии на энергетических объектах РФ. Для этого он вез с собой взрывчатое вещество под видом шампуня. Кадры его поимки 20 ноября опубликовал телеграм-канал Zvezdanews
В отношении гражданина ФРГ Гайдука возбуждено уголовное дело по статьям о терроризме и контрабанде взрывчатых веществ.
Комментируя эту ситуацию, военкор RT Мурад Газдиев отметил, что Германия могла стать хабом для производства и перевозки взрывчатки для украинских диверсий в России, а Евросоюз сознательно закрывает глаза на терроризм киевского режима.
Еще по теме: ФСБ задержала в Калужской области украинского агента, готовившего теракты с бомбами.
 
НовостиГерманияКалининградская областьКалининградОлаф ШольцRTФСБзадержаниедопрос
 
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