https://ukraina.ru/20241120/1059069360.html

Знакомый с Шольцем диверсант рассказал, для чего вез "шампунь" в Калининградскую область

Знакомый с Шольцем диверсант рассказал, для чего вез "шампунь" в Калининградскую область - 20.11.2024 Украина.ру

Знакомый с Шольцем диверсант рассказал, для чего вез "шампунь" в Калининградскую область

Гражданин ФРГ Николай Гайдук, задержанный утром 20 ноября, признался, что уже совершал теракт в Калининграде и готовил новый по указанию украинского куратору Александра Жорова. Видео допроса опубликовало издание RT

2024-11-20T15:03

2024-11-20T15:03

2024-11-20T15:03

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В кадре Гайдук заметно нервничал, рассказывая, что уже подрывал газораспределительную станцию в Калининграде и собирался на новое "дело".Граждане Украины и ФРГ готовили теракт в Калининградской области - ФСБОн добавил, что в этот раз также планировал подорвать энергетический объект в Калининградской области. И снова - по заданию Жорова. Однако злоумышленник не смог реализовать задуманное, и был задержан местными сотрудниками Федеральной службы безопасности.При Гайдуке нашли пол-литра жидкой взрывчатки, которую он вез под видом шампуня, а в его телефоне обнаружили снимок с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сделанный в Гамбурге."В его (Гайдука. - Ред.) телефоне нашли фото с канцлером Германии Олафом Шольцем, но неизвестно, знал ли тот о причастности Гайдука к терроризму", - прокомментировал телеграм-канал "Сводки и аналитика СВО".В отношении гражданина ФРГ Гайдука возбуждено уголовное дело по статьям о терроризме и контрабанде взрывчатых веществ.Комментируя эту ситуацию, военкор RT Мурад Газдиев отметил, что Германия могла стать хабом для производства и перевозки взрывчатки для украинских диверсий в России, а Евросоюз сознательно закрывает глаза на терроризм киевского режима.Еще по теме: ФСБ задержала в Калужской области украинского агента, готовившего теракты с бомбами.

https://ukraina.ru/20241120/1059054974.html

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