Запутался в показаниях: одесский "патриот" решил закрыть свой кредит вместо откупа от мобилизации
15:01 20.11.2024 (обновлено: 15:02 20.11.2024)
Александр Леоненко
Одесский "языковой инспектор" Александр Леоненко, ранее объявивший, что его похитили военкомы и ему нужны деньги на "откуп", признался, что пожертвования он собирает не только на "спасение своей жизни", но и на закрытие старого кредита
В своих соцсетях Леоненко написал, что собирает полмиллиона гривен (более 800 тысяч рублей) в том числе на погашение кредита в 350 тысяч гривен (почти 600 тысяч рублей), который он никак не может закрыть "из-за мобилизации". Как утверждают украинские СМИ, с помощью этих же денег, он намерен избежать и отправки на фронт.
Пару дней назад Леоненко оповестил подписчиков, что его забрали военкомы. Украинское издание издание "Страна.ua" уточнило, что языковой инспектор "исповедует" нетрадиционную ориентацию, однако это не стало барьером для призыва.
Чуть позже борец за украинский язык пожаловался, что его неожиданно госпитализировали с диагнозом астено-депрессивный синдром. Однако его подписчики высмеяли это сообщение.
Вчера, 15:39Увлекательные приключения украинского шпрехенфюрера: одесский "патриот" побирается на откуп от ТЦКОдесский языковой инспектор Александр Леоненко, объявивший чуть меньше недели назад, что его похитили военкомы, внезапно сообщил в своих соцсетях, что госпитализирован, а следом объявил сбор средств на "спасение жизни"
И этот украинский "патриот" не единственный, кто готов бороться за киевский режим только на словах. Например, на днях радикал, неонацист, бывший глава одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко заплатил штраф 17 тысяч гривен (порядка 40 тысяч рублей) за неявку по повестке. Позже стало известно, что с одного криптосчета радикал вывел более миллиона долларов, а с другого — около 350-ти тысяч.
"При этом в налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах он указал сумму более 44 миллионов гривен. Из них: в 2022 году — более 18 миллионов гривен, а в 2023 — чуть меньше 24 миллионов гривен. По данным реестров, в 2023 году Сергей Стерненко и его сожительница Наталья Усатенко приобрели два автомобиля VOLKSWAGEN TIGUAN. Отец [нациста] летом 2024 года купил земельный участок размером более 4,5 тысяч гектаров (это площадь более, чем шести футбольных полей. - Ред.) в Белгород-Днестровском районе Одесской области", — сообщил источник.
* Запрещённая в РФ экстремистская организация
Подробнее об этом — в материале Купил отцу участок в шесть футбольных полей: у Стерненко нашли залежи в миллион долларов — СМИ