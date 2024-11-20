https://ukraina.ru/20241120/1059069045.html

Запутался в показаниях: одесский "патриот" решил закрыть свой кредит вместо откупа от мобилизации

Запутался в показаниях: одесский "патриот" решил закрыть свой кредит вместо откупа от мобилизации - 20.11.2024 Украина.ру

Запутался в показаниях: одесский "патриот" решил закрыть свой кредит вместо откупа от мобилизации

Одесский "языковой инспектор" Александр Леоненко, ранее объявивший, что его похитили военкомы и ему нужны деньги на "откуп", признался, что пожертвования он собирает не только на "спасение своей жизни", но и на закрытие старого кредита

2024-11-20T15:01

2024-11-20T15:01

2024-11-20T15:02

новости

всу

мобилизация

украина

фронт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/13/1059036060_0:6:1397:792_1920x0_80_0_0_3b7e9cecb1cea586a6f1afe5330c442e.jpg

В своих соцсетях Леоненко написал, что собирает полмиллиона гривен (более 800 тысяч рублей) в том числе на погашение кредита в 350 тысяч гривен (почти 600 тысяч рублей), который он никак не может закрыть "из-за мобилизации". Как утверждают украинские СМИ, с помощью этих же денег, он намерен избежать и отправки на фронт.Пару дней назад Леоненко оповестил подписчиков, что его забрали военкомы. Украинское издание издание "Страна.ua" уточнило, что языковой инспектор "исповедует" нетрадиционную ориентацию, однако это не стало барьером для призыва.Чуть позже борец за украинский язык пожаловался, что его неожиданно госпитализировали с диагнозом астено-депрессивный синдром. Однако его подписчики высмеяли это сообщение.И этот украинский "патриот" не единственный, кто готов бороться за киевский режим только на словах. Например, на днях радикал, неонацист, бывший глава одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко заплатил штраф 17 тысяч гривен (порядка 40 тысяч рублей) за неявку по повестке. Позже стало известно, что с одного криптосчета радикал вывел более миллиона долларов, а с другого — около 350-ти тысяч."При этом в налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах он указал сумму более 44 миллионов гривен. Из них: в 2022 году — более 18 миллионов гривен, а в 2023 — чуть меньше 24 миллионов гривен. По данным реестров, в 2023 году Сергей Стерненко и его сожительница Наталья Усатенко приобрели два автомобиля VOLKSWAGEN TIGUAN. Отец [нациста] летом 2024 года купил земельный участок размером более 4,5 тысяч гектаров (это площадь более, чем шести футбольных полей. - Ред.) в Белгород-Днестровском районе Одесской области", — сообщил источник.* Запрещённая в РФ экстремистская организацияПодробнее об этом — в материале Купил отцу участок в шесть футбольных полей: у Стерненко нашли залежи в миллион долларов — СМИ

https://ukraina.ru/20241119/1059036936.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, мобилизация, украина, фронт