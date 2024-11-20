Рада поддержала законопроект о ликвидации медико-экспертных комиссий — Железняк - 20.11.2024 Украина.ру
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Рада поддержала законопроект о ликвидации медико-экспертных комиссий — Железняк
Рада поддержала законопроект о ликвидации медико-экспертных комиссий — Железняк - 20.11.2024 Украина.ру
Рада поддержала законопроект о ликвидации медико-экспертных комиссий — Железняк
Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о ликвидации на Украине медико-социальных экспертных комиссий. Об этом сообщил 20 ноября в своем телеграм-канале нардеп Ярослав Железняк
2024-11-20T15:04
2024-11-20T15:04
новости
украина
ярослав железняк
хмельницкая область
владимир зеленский
верховная рада
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"Рада поддержала в первом чтении законопроект №12178 о ликвидации медико-социальных экспертных комиссии (МСЭК). "За" - 260 (голосов - ред.)", - написал Железняк.В октябре Владимир Зеленский на фоне скандала вокруг оформления инвалидности прокурорами Хмельницкой области поручил создать рабочие группы для проверки решений медико-социальных экспертных комиссий об установлении инвалидности чиновникам. Позже кабмин Украины утвердил план по противодействию коррупции в МСЭК, который предусматривает их ликвидацию и пересмотр выданных ими решений.Подробнее о коррупции в стране - в материале На Украине врач-невролог и фельдшер продавали уклонистам фальшивую инвалидность на сайте Украина.ру.
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новости, украина, ярослав железняк, хмельницкая область, владимир зеленский, верховная рада
Новости, Украина, Ярослав Железняк, Хмельницкая область, Владимир Зеленский, Верховная Рада

Рада поддержала законопроект о ликвидации медико-экспертных комиссий — Железняк

15:04 20.11.2024
 
© YouTube / Військове телебачення Українив очереди на военно-врачебную комиссию на Украине
в очереди на военно-врачебную комиссию на Украине - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© YouTube / Військове телебачення України
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Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о ликвидации на Украине медико-социальных экспертных комиссий. Об этом сообщил 20 ноября в своем телеграм-канале нардеп Ярослав Железняк
"Рада поддержала в первом чтении законопроект №12178 о ликвидации медико-социальных экспертных комиссии (МСЭК). "За" - 260 (голосов - ред.)", - написал Железняк.
В октябре Владимир Зеленский на фоне скандала вокруг оформления инвалидности прокурорами Хмельницкой области поручил создать рабочие группы для проверки решений медико-социальных экспертных комиссий об установлении инвалидности чиновникам.
Позже кабмин Украины утвердил план по противодействию коррупции в МСЭК, который предусматривает их ликвидацию и пересмотр выданных ими решений.
Подробнее о коррупции в стране - в материале На Украине врач-невролог и фельдшер продавали уклонистам фальшивую инвалидность на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаЯрослав ЖелезнякХмельницкая областьВладимир ЗеленскийВерховная Рада
 
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