Рада поддержала законопроект о ликвидации медико-экспертных комиссий — Железняк
Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о ликвидации на Украине медико-социальных экспертных комиссий. Об этом сообщил 20 ноября в своем телеграм-канале нардеп Ярослав Железняк
"Рада поддержала в первом чтении законопроект №12178 о ликвидации медико-социальных экспертных комиссии (МСЭК). "За" - 260 (голосов - ред.)", - написал Железняк.
В октябре Владимир Зеленский на фоне скандала вокруг оформления инвалидности прокурорами Хмельницкой области поручил создать рабочие группы для проверки решений медико-социальных экспертных комиссий об установлении инвалидности чиновникам.
Позже кабмин Украины утвердил план по противодействию коррупции в МСЭК, который предусматривает их ликвидацию и пересмотр выданных ими решений.
Подробнее о коррупции в стране - в материале На Украине врач-невролог и фельдшер продавали уклонистам фальшивую инвалидность на сайте Украина.ру.