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Рада поддержала законопроект о ликвидации медико-экспертных комиссий — Железняк

Рада поддержала законопроект о ликвидации медико-экспертных комиссий — Железняк - 20.11.2024 Украина.ру

Рада поддержала законопроект о ликвидации медико-экспертных комиссий — Железняк

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о ликвидации на Украине медико-социальных экспертных комиссий. Об этом сообщил 20 ноября в своем телеграм-канале нардеп Ярослав Железняк

2024-11-20T15:04

2024-11-20T15:04

2024-11-20T15:04

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"Рада поддержала в первом чтении законопроект №12178 о ликвидации медико-социальных экспертных комиссии (МСЭК). "За" - 260 (голосов - ред.)", - написал Железняк.В октябре Владимир Зеленский на фоне скандала вокруг оформления инвалидности прокурорами Хмельницкой области поручил создать рабочие группы для проверки решений медико-социальных экспертных комиссий об установлении инвалидности чиновникам. Позже кабмин Украины утвердил план по противодействию коррупции в МСЭК, который предусматривает их ликвидацию и пересмотр выданных ими решений.Подробнее о коррупции в стране - в материале На Украине врач-невролог и фельдшер продавали уклонистам фальшивую инвалидность на сайте Украина.ру.

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новости, украина, ярослав железняк, хмельницкая область, владимир зеленский, верховная рада