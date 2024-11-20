Золото дешевеет – трейдеры следят за ходом СВО - 20.11.2024 Украина.ру
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Золото дешевеет – трейдеры следят за ходом СВО
Золото дешевеет – трейдеры следят за ходом СВО - 20.11.2024 Украина.ру
Золото дешевеет – трейдеры следят за ходом СВО
Драгоценные металлы на Западе подешевели на 0,5% после двухдневного роста из-за сообщений о развитии конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщает Bloomberg
2024-11-20T15:03
2024-11-20T15:03
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"Золото падает из-за укрепления доллара, поскольку трейдеры следят за Украиной и Россией", - сказано в публикации.Информагентство сообщило, что Россия заявила о готовности вести переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом о возможном прекращении огня с Украиной, хотя западные чиновники настроены скептически."Геополитическая напряженность усилила рост золота в начале этой недели после того, как президент России Владимир Путин одобрил обновленную ядерную доктрину, расширяющую условия использования атомного оружия. Тем временем Украина нанесла свой первый удар по России американскими ракетами. Инвесторы обычно ищут безопасность в драгоценном металле в периоды неопределенности", - отметило информагентство.Оно также обратило внимание на отслеживание трейдерами политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая перешла к смягчению денежно-кредитной политики.По её мнению, макроэкономические факторы, включая доллар США и ожидания снижения ставок, могут формировать тенденцию в ближайшей перспективе.Информагентство отметило, что в 2024 году слитки выросли более чем на четверть. При этом рост был подкреплён покупками центральных банков, изменением политики ФРС США, а также геополитической напряженностью в Европе и на Ближнем Востоке.Goldman Sachs Group Inc. вкладывается в драгметалл, чтобы продлить его рост до $3000 за унцию в следующем году, в то время как UBS Group AG ожидает, что он достигнет $2900. UBS присоединяется к Goldman в прогнозировании того, что ралли золота не закончится.Россия является одним из крупнейших добытчиков и экспортёров золота. По данным Банка России, международные резервы страны на 01.11.2024 составляли $631,573 млрд., из которых $207,699 млрд. - доля монетарного золота. Золотой запас России входит в пятёрку крупнейших мировых на уровне Франции и Китая.Накануне информагенство оказалось в эпицентре скандала из-за публикации слухов на тему СВО. Подробности в публикации Турция опровергла "мирный план Эрдогана" от BloombergТем временем В новых регионах России спрос на ипотеку "взлетел выше небес" —ХуснуллинБолее полная новостная картина дня в обзоре Россия наступает, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 20 ноября
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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, bloomberg, ubs, сво, золото, золотовалютный резерв, финансы, драгметаллы, биржа
Новости, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, bloomberg, UBS, СВО, золото, золотовалютный резерв, финансы, драгметаллы, биржа

Золото дешевеет – трейдеры следят за ходом СВО

15:03 20.11.2024
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкДрагоценные металлы, произведенные на предприятии "Красцветмет"
Драгоценные металлы, произведенные на предприятии Красцветмет - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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Драгоценные металлы на Западе подешевели на 0,5% после двухдневного роста из-за сообщений о развитии конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщает Bloomberg
"Золото падает из-за укрепления доллара, поскольку трейдеры следят за Украиной и Россией", - сказано в публикации.
Информагентство сообщило, что Россия заявила о готовности вести переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом о возможном прекращении огня с Украиной, хотя западные чиновники настроены скептически.
"Геополитическая напряженность усилила рост золота в начале этой недели после того, как президент России Владимир Путин одобрил обновленную ядерную доктрину, расширяющую условия использования атомного оружия. Тем временем Украина нанесла свой первый удар по России американскими ракетами. Инвесторы обычно ищут безопасность в драгоценном металле в периоды неопределенности", - отметило информагентство.
Оно также обратило внимание на отслеживание трейдерами политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая перешла к смягчению денежно-кредитной политики.
"Повышенный геополитический риск в сочетании с общей рыночной неопределенностью и растущей обеспокоенностью по поводу неизвестных рисков после пандемии возродил интерес к рынку золота как к активу-убежищу", — заявила аналитик Standard Chartered Plc Суки Купер.
По её мнению, макроэкономические факторы, включая доллар США и ожидания снижения ставок, могут формировать тенденцию в ближайшей перспективе.
Информагентство отметило, что в 2024 году слитки выросли более чем на четверть. При этом рост был подкреплён покупками центральных банков, изменением политики ФРС США, а также геополитической напряженностью в Европе и на Ближнем Востоке.
Goldman Sachs Group Inc. вкладывается в драгметалл, чтобы продлить его рост до $3000 за унцию в следующем году, в то время как UBS Group AG ожидает, что он достигнет $2900. UBS присоединяется к Goldman в прогнозировании того, что ралли золота не закончится.
Россия является одним из крупнейших добытчиков и экспортёров золота. По данным Банка России, международные резервы страны на 01.11.2024 составляли $631,573 млрд., из которых $207,699 млрд. - доля монетарного золота. Золотой запас России входит в пятёрку крупнейших мировых на уровне Франции и Китая.
Накануне информагенство оказалось в эпицентре скандала из-за публикации слухов на тему СВО. Подробности в публикации Турция опровергла "мирный план Эрдогана" от Bloomberg
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