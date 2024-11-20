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"Королева черной трансплантологии": Елене Зеленской в Словении сказали правду об СВО

"Королева черной трансплантологии": Елене Зеленской в Словении сказали правду об СВО - 20.11.2024 Украина.ру

"Королева черной трансплантологии": Елене Зеленской в Словении сказали правду об СВО

Елена Зеленская находится с визитом с Словении по приглашению мужа президента Наташи Пирц-Мусар Алеш Мусар. Там она должна была выступить в университете Любляны, однако это мероприятие решили отменить после того, как неизвестный выкрикнул из толпы, что Россия победит. Об этом сообщают словенские и украинские каналы

2024-11-20T15:39

2024-11-20T15:39

2024-11-20T15:39

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Инцидент произошел произошел у Национальной библиотеки в ​​Любляне, где Зеленская должна была посетить факультет социальных наук и принять участи в ежегодном заседании Консультативного совета ITF - Фонда укрепления человеческой безопасности.Во время собрания участников мероприятия перед университетом неизвестный выкрикнул из толпы по-английски: "Война должна закончиться. Россия победит". Итог - кричавшего задержали, выступление Зеленской отменили.Премьер-министр Словении Роберт Голоб осудил протестующего и заявил, что подобному "не должно быть места в словенском обществе".Местный новостной портал 24ur.com уточнил, что за несколько дней до визита Зеленской "пророссийские" активисты призывали к участию в акции протеста и обещали, что "вторник будет днем, который запомнит Елена", а "укронацистам" не место в Словении."Вместе потребляют": жена Зеленского пожаловалась, что оказалась замужем за старикомЕлена Зеленская (в девичестве Кияшко) - уроженка Кривого Рога. Там же закончила университет по специальности "Архитектура", но по профессии так и не работала.С будущим мужем Кияшко училась в параллельных классах, однако общаться пара начала только после школы. Предложения нынешняя первая леди ждала целых восемь лет после начала отношений."Лена постоянно спрашивала, когда же мы поженимся, а я был уверен, что если брак, то сразу и дети, с рождением которых спешить не хотелось", - рассказал как-то Зеленский.Сейчас у них двое детей: дочь Александра и сын Кирилл.Свою профессиональную жизнь первая леди целиком посвятила увлечениям мужа: сначала это был КВН, потом "Студия Квартал 95", а затем и политика.В 2019 году Зеленская призналась, что "была откровенно и агрессивно против начала проекта президентства", так как одна мысль об этом заставляла ее нервничать.Теперь первая леди поддерживает все начинания своего супруга как главаря киевского режима.Летом нынешнего года интернет-ресурс "Рупор-Ньюс" (Rupor-News) опубликовал доклад некоммерческого Фонда борьбы с репрессиями под названием "Похитители детей: Фонд Елены Зеленской отнимает украинских детей у родителей и продает их британским педофилам". В материале в том числе говорилось о том, что организация жены Зеленского вероломно похищает украинских детей, вывозит их на Запад, где продает либо педофилам, либо на органы.Другие темы: Стало известно, сколько наемников ВСУ навсегда остались в котле под Курском.

https://ukraina.ru/20240610/1055572272.html

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новости, словения, россия, украина, елена зеленская, эрдоган, джо байден, трансплантология, сво