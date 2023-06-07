https://ukraina.ru/20230607/1046961382.html

Михаил Мягков: Россия отбила у ВСУ "Тернополь", встречает их под "Курском" и готовит Западу "Сталинград"

Михаил Мягков: Россия отбила у ВСУ "Тернополь", встречает их под "Курском" и готовит Западу "Сталинград" - 07.06.2023 Украина.ру

Михаил Мягков: Россия отбила у ВСУ "Тернополь", встречает их под "Курском" и готовит Западу "Сталинград"

Мы готовы к отражению массированного удара противника. Наша разведка - на высоте. Мы определили направление атаки, мы нанесем ВСУ ответный уничтожающий удар, а... Украина.ру, 07.06.2023

2023-06-07T12:03

2023-06-07T12:03

2023-06-07T13:00

интервью

всу

россия

сво

запад

сша

артемовск

тернополь

великая отечественная война

курская битва

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Мы готовы к отражению массированного удара противника. Наша разведка - на высоте. Мы определили направление атаки, мы нанесем ВСУ ответный уничтожающий удар, а потом перейдем в решительное контрнаступлениеМы выбьем врага с оккупированных районов Донбасса, а дальше события будут развиваться по планам Генштаба и военно-политического руководства России, прогнозирует научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Михаил Юрьевич, какой эпизод Великой Отечественной войны напоминает текущая ситуация в зоне СВО, когда мы знаем, где и какими силами противник нанесет удар, готовимся к обороне, но в момент атаки нам все равно очень тяжело?- Обстановка в зоне СВО напоминает ситуацию накануне Курской битвы в 1943 году. Советская разведка тогда получила всю необходимую информацию, что враг сосредотачивает усилия на северном и южном фасе Курской Дуги. Немцы подвели туда новые войска и новые танки, в том числе "Тигры" и "Пантеры". Тем более, что у ВСУ сегодня есть свои "Леопарды". Но мы тогда не знали время начала удара и то, будет ли вообще противник атаковать. Может быть, фашисты бы выбрали другую тактику.Сейчас ВСУ тоже собираются провести войсковую оперативно-стратегическую наступательную операцию, чтобы нанести поражение ВС РФ и выйти на оперативный простор.После Курской дуги Гитлер планировал наступать либо на Кавказ, либо на Москву. А сегодня киевский режим планирует либо выйти к Азовскому морю в районе Мариуполя, чтобы отрезать сухопутный коридор в Крым, либо окружить наши силы на Юго-Донецком направлении, где сосредоточена наша войсковая группировка "Восток".Но и тогда, и сейчас, мы готовы. И тогда, и сейчас мы создавали серьезные оборонительные укрепления, минные поля и противотанковые надолбы. Я не могу сказать, сколько сегодня мы вырыли траншей и окопов, но перед Курской битвой военные и гражданские вырыли столько этих линий, что если бы их сложили в длину, то это было бы расстояние от Курска до Камчатки.Повторюсь, мы готовы к отражению массированного удара противника. Наша разведка - на высоте. Мы определили направление атаки, мы нанесем ВСУ ответный уничтожающий удар, а потом перейдем в решительное контрнаступление. Мы выбьем врага с оккупированных районов Донбасса, а дальше события будут развиваться по планам Генштаба и военно-политического руководства России.- В Минобороны РФ сообщили, что противник на Юго-Донецком уже использовал бронетехнику из стратегических резервов. Но вы считаете, что он может ударить еще более крупными силами?- Да. Противник пока только прощупывает наши слабые места и пытается расшатать нашу оборону на различных участках. ВСУ проводят крупные разведки боем то на Юго-Донецком, то на Херсонском, то на Купянском направлениях. И мы вынуждены на это реагировать.Смысл этой стратегии состоит в том, что в какой-то момент мы привыкнем к этим ударам Украины и не будем должным образом реагировать на них. А когда их разведка почувствует, что наша реакция неадекватна, они нанесут решающий удар, который застанет нас врасплох.- Насколько точно ВСУ сейчас копируют стратегию Вермахта на территории Украинской ССР?- В 1943 году фашисты пытались превратить территорию Украины в безжизненное пространство. Немецкие войска применяли тактику выжженной земли. Когда они летом-осенью 1943 года отступали из Донбасса, они взрывали шахты и заводы, а также угоняли мирное население в Германию в качестве рабов, чтобы не дать Красной Армии набрать свежие резервы.Когда после Курской битвы мы вышли на Днепр, немцы там создали Восточный вал. Гитлер считал, что русская армия должна была потерпеть там поражение, истощить свои резервы, а потом заключить выгодный мир с СССР или снова пойти в решительное наступление.Сейчас Запад применяет точно такую же тактику и стратегию. Они пытаются истощить наши ресурсы в боях и не дать с помощью санкций повысить нашу обороноспособность. Сейчас даже ситуация для нас сложнее. В том смысле, что тогда против нас не велось широкомасштабной информационной войны. Все-таки тогда Америка и Англия вынуждена была вступить с нами в союз. А сейчас Украина подпитывается не только оружием и военными советниками. Против нас используют серьезную пропаганду, которая должна в моральном плане поставить нас на колени.Но это им не удается. Запад начинает нервничать и подталкивает киевский режим к наступлению. Им неважно, сколько в этом наступлении погибнет украинцев. Вчера Роберт Кеннеди-младший заявил, что потери ВСУ составили 350 тысяч человек. Мне кажется, он глубоко неправ. Цифры убитых и пропавших без вести солдат - намного больше. Иначе на Украине не велась такая дикая мобилизация.Напомню, что Германия в 1944 году после Курской битвы тоже развернула тотальную мобилизацию. В Фольксштурм брали 14-летних подростков и 65-летних стариков. Ими затыкали дыры. Киевский режим делает то же самое. Потому что это диктует им Запад. Американцы этому рады. Потому что они знают, что русские и украинцы – это один и тот же народ. Их разведка и аналитики еще в 1950х годах составляли документы на случай, если НАТО вдруг будет воевать на Украине. Они знали, какие регионы их будут приветствовать, а какие – нет. Они знали, что даже центр Украинской ССР был абсолютно прорусским регионом. Поэтому сейчас для США – праздник живота.Поэтому в оперативно-стратегическом плане текущая ситуация напоминает Курскую битву. Но в глобальном смысле - это борьба за Русский мир. Мы сегодня проходим свой Сталинград. СВО – это одна большая Сталинградская битва, от которой зависит будущее наших детей и существование нашей Родины.Я бы еще хотел рассказать, что наше "Российское военно-историческое общество" вместе с "Фондом развития демократии" написали "Чёрную книгу" о преступлениях современных украинских националистов по просьбе Сергея Шойгу, который высоко оценил нашу предыдущую книгу о зверствах бандеровцев во время и после Великой Отечественной войны. Там страшные данные, как уничтожалось мирное население Украины с 2014 года, как оно уничтожается сегодня и как они относятся к русским пленным. Эта книга должна быть у каждого бойца в зоне СВО и забрасываться на позиции ВСУ в качестве агитационного снаряда.Приведу только один пример. Один из донецких ополченцев попал в украинский плен, будучи раненым. Над ним издевались, хотели расстрелять, но у них что-то не удалось и его включили в список на обмен. Пока он ждал обмена, его направили в больницу. Но когда он лежал в больнице, украинский врач привел молодых украинских студентов и велел им тыкать в его раны различные предметы, чтобы посмотреть, как он будет реагировать. А поскольку он не мог двигаться, перед его носом приносили тарелку с едой, но не давали ему есть. И все этому радовались, потому что для них он был сепаратистом.Это такая сегодня Украина, которая схожа с нацистской Германией. Мы должны прекрасно понимать, что мы сегодня сражаемся с безжалостным врагом, который хочет нас уничтожить. И нам предстоит большая работа по денацификации даже после нашей победы.- Какой эпизод Великой Отечественной войны напоминает битва за Артемовск, когда мы физически выбомбили врага из города, а он все равно пытается поджать нас на флангах и окружить?- Когда мы освобождали западную Украину в 1943-1944 годах, Гитлер, как и Зеленский, превратил некоторые города на крупных магистралях в крепости. Например, такими городами стали Тернополь и Ковель. Наши войска Тернополь несколько месяцев брали штурмом. Там бои шли за каждую улицу и каждый дом. Прямо как в Артемовске. Враг там засел, а нам приходилось его выкуривать.Мы шаг за шагом продвигались по улицам. Для этого мы создавали специальные штурмовые группы с минометами и пулеметами, которых поддерживала артиллерия. А противник в это время пытался пробиться в город с флангов и уничтожить наши войска.- Опять стал вопрос, что нужно создавать зону безопасности в Харьковской, Сумской и Черниговской областях. Как это можно сделать сейчас, исходя из опыта освобождения этих территорий времен Великой Отечественной войны?- Конечно, надо создавать зону безопасности там и отодвигать врага как можно дальше от Донецка. Но даже если мы освободим Славянск, то придется отодвигать врага от Славянска. Мы должны решать проблему комплексно, чтобы украинская артиллерия не могла уничтожать русское население в любых городах. Сначала мы должны освободить ДНР и ЛНР, потом Херсонскую и Запорожскую область, а дальше решать вопрос с тем, чтобы украинский режим был поражен.Когда мы воевали с Гитлером и Наполеоном, мы не думали о том, что надо выдавить войска за российскую границу и этого будет достаточно. Да, Кутузов не хотел идти в заграничный поход, но мы должны были уничтожить режим Наполеона. А в 20 веке мы должны были уничтожить режим Гитлера. И сейчас любое временное перемирие даст возможность Украине восстановить войска после разгрома. Если мы оставим за Зеленским хотя бы один регион этой страны, он будет снабжаться оружием и там останется плацдарм против России. Поэтому мы должны уничтожить этот режим.Наши бойцы в зоне СВО это понимают. А если это не понимают люди в тылу, то надо объяснять им, как этот режим убивает своих же граждан, как они пытают наших пленных электрошокером и как они отрезают им конечности.- Пытались ли мы в 1941 году взрывать мосты через Днепр при отступлении из Украинской ССР? Нужно ли их взрывать сейчас?- Когда мы оставляли Киев, все мосты там были взорваны. Но это не предотвратило окружение наших отступающих войск. А в районе Кременчуга, когда наступала 1-ая немецкая танковая группа, мы это сделать не успели. Она переправилась через Днепр и вышла к нам в тыл.Сейчас мы должны уничтожить мосты через Днепр и другие крупные водные преграды, которые позволяют киевскому режиму перебрасывать войска и маневрировать. А если кто-то сидя на диване думает, что мы потом сможем переправиться по этим мостам, то ничего подобного не будет. Украина их взорвет. Мне кажется, что многие из них уже заминированы. Они только ждут приказа, чтобы нажать на кнопку. Более того, их могут взорвать даже в тот момент, когда там будут находиться мирные жители.У нас есть современные средства переправы через водные преграды. Мы сможем быстро развернуть понтоны под прикрытием с воздуха. Поэтому не стоит жалеть мосты через Днепр и улицу Банковую в Киеве, где находится руководство Украины. При проведении любой операции необходимо уничтожать любые стратегические центры противника, в которых принимаются ключевые решения против нашей страны.- В какой степени разрушение Каховской ГЭС помешает ВСУ устроить десант через Днепр, чтобы атаковать Крым в лоб?- В Великую Отечественную войну при отступлении мы взрывали некоторые дамбы. Например, Днепровскую ГЭС и объекты на Северо-Западном фронте. Вода затопляла поверхность, а это мешало противнику развернуть быстрое наступление. Поэтому, если в будущем нам понадобится что-то затопить, то, если это не будет вредить мирным жителям, это делать надо.- Вы когда-то говорили, что если бы на долю нынешнего российского поколения выпало защищать Сталинград, то мы бы его сдали. А вы уверены, что если бы в Великую Отечественную войну существовали телеграм-каналы, то советские люди сразу бы не разбежались, прочитав о том, что мы отступаем по всем направлениям?- Я это говорил 20 лет назад. Это было навеяно образовательным процессом, который у нас был в 1990-е годы. Мы тогда учили молодежь по соросовским учебникам, где говорилось, что мы ущербная нация и что мы завалили врага трупами. Но потом ситуация начала меняться.Сейчас под руководством Владимира Мединского готовится единый учебник по истории России и всемирной истории. Он должен воспитывать совершенно других людей, которые бы любили Родину. Мы не будем скрывать плохих и трагических фактов, но мы должны позитивно воспринимать историю нашей страны.Что касается информационного обеспечения СВО, то против нас работают СМИ глобального Запада, который держит 80% медийных ресурсов всего мира. Противостоять этому только своими СМИ сегодня невозможно. Но нам удалось проводить в России и в большей части стран СНГ свою историческую и информационную политику. В этом нам помогают Китай, Индия и Индонезия, которые с пониманием относятся к целям СВО.Вообще, мы должны проводить более агрессивную информационную политику. Мы должны рассказывать о преступлениях украинского режима, об их агрессии против Донбасса и о том, что нас заставило проводить СВО.А дальше мы должны сделать так, чтобы наши айтишники (они у нас прекрасные, но наше государство пока им уделяет мало внимания) выполняли свои задачи в целях СВО. Это будет наш ответ Чемберлену.Вспомните 1920 годы. Какие информационные ресурсы были у Советской России, а какие – у Антанты? Тем не менее, с помощью доступных на тот момент СМИ могли проводить нашу пропаганду даже в капиталистических странах, где немалая часть людей относилась к нам с симпатией.Пока мы должны работать в Юго-Восточной Азии, в Африке и Латинской Америке. А потом мы в информационном плане одержим победу над странами "золотого миллиарда", несмотря на то, что население там зомбировано.

https://ukraina.ru/20221126/1041221514.html

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https://ukraina.ru/20230605/1046908257.html

https://ukraina.ru/20230606/1046969168.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, сво, запад, сша, артемовск, тернополь, великая отечественная война, курская битва, днепр, мосты