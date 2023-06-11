В МИД Италии назвали сроки решения вопроса о вступлении Украины в НАТО - 11.06.2023 Украина.ру
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В МИД Италии назвали сроки решения вопроса о вступлении Украины в НАТО
В МИД Италии назвали сроки решения вопроса о вступлении Украины в НАТО - 11.06.2023 Украина.ру
В МИД Италии назвали сроки решения вопроса о вступлении Украины в НАТО
Вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс будет решаться только после окончания конфликта, заявил глава МИД Италии Антонио Таяни в интервью газете la Repubblica 11 июня
2023-06-11T11:05
2023-06-11T11:05
новости
италия
антонио таяни
мид
украина
нато
украина-нато
россия
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По его словам, надо дождаться окончания конфликта на Украине. Министр отметил, что на саммите НАТО в Вильнюсе, которые запланирован на середину июля, планируют определить путь присоединения Украины к альянсу.Таяни заявил о возможном создании постоянного совета НАТО-Украина, так как это „вовлечёт Киев в международные решения“.Глава итальянского внешнеполитического ведомства 11 июня отправлятся с визитом в США, сообщило издание.Комментируя вопрос об итальянской помощи Украине, Таяни ответил, что Италия „делает то, что необходимо“.Министр иностранных дел пояснил, что Италия не отправляет F-16 на Украину, так как сами не располагают данными истребителями, по этой же причине не могут проводить лётную подготовку на этих самолётах.В России неоднократно заявляли, что поставки вооружения Украине только затягивают конфликт.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью России.Сейчас на Украина.ру читают:Продажная любовь экс-генсека. Как и почему Андерс фог Расмуссен оказался советником у ЗеленскогоРодом из 42-ой. На Запорожском направлении воины прославленной дивизии стоят насмерть"Как я провел это лето". Чему и как учат на курсах ЧВК "Вагнер" для военкоров
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новости, италия, антонио таяни, мид, украина, нато, украина-нато, россия, f-16
Новости, Италия, Антонио Таяни, МИД, Украина, НАТО, Украина-НАТО, Россия, F-16

В МИД Италии назвали сроки решения вопроса о вступлении Украины в НАТО

11:05 11.06.2023
 
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© РИА Новости . Михаил Маркив
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Вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс будет решаться только после окончания конфликта, заявил глава МИД Италии Антонио Таяни в интервью газете la Repubblica 11 июня
По его словам, надо дождаться окончания конфликта на Украине. Министр отметил, что на саммите НАТО в Вильнюсе, которые запланирован на середину июля, планируют определить путь присоединения Украины к альянсу.
Таяни заявил о возможном создании постоянного совета НАТО-Украина, так как это „вовлечёт Киев в международные решения“.
Глава итальянского внешнеполитического ведомства 11 июня отправлятся с визитом в США, сообщило издание.
"Мой визит станет поводом подтвердить узы трансатлантической солидарности с США и общее видение относительно украинского кризиса. Мы надеемся, что это наступление (Украины - ред.) станет шагом к справедливому миру. Без безопасности Киева нет мира, есть поражение", - отметил Таяни.
Комментируя вопрос об итальянской помощи Украине, Таяни ответил, что Италия „делает то, что необходимо“.
Министр иностранных дел пояснил, что Италия не отправляет F-16 на Украину, так как сами не располагают данными истребителями, по этой же причине не могут проводить лётную подготовку на этих самолётах.
„Наш пакет включает в себя военные материалы, обмундирование, (пуленепробиваемые) жилеты, боеприпасы", - указал Таяни.
В России неоднократно заявляли, что поставки вооружения Украине только затягивают конфликт.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью России.
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9 июня, 04:32
НАТО делит Украину: что дальше?Войска НАТО могут вступить в военные действия на территории Украины. Такую идею высказал бывший генсек Альянса Расмуссен. Как это отразится на дальнейшем развитии конфликта, может ли это спровоцировать новый виток эскалации и будут ли европейские страны открыто воевать с Россией – анализировали эксперты в своих соцсетях.
 
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