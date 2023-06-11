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В МИД Италии назвали сроки решения вопроса о вступлении Украины в НАТО

В МИД Италии назвали сроки решения вопроса о вступлении Украины в НАТО - 11.06.2023 Украина.ру

В МИД Италии назвали сроки решения вопроса о вступлении Украины в НАТО

Вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс будет решаться только после окончания конфликта, заявил глава МИД Италии Антонио Таяни в интервью газете la Repubblica 11 июня

2023-06-11T11:05

2023-06-11T11:05

2023-06-11T11:05

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По его словам, надо дождаться окончания конфликта на Украине. Министр отметил, что на саммите НАТО в Вильнюсе, которые запланирован на середину июля, планируют определить путь присоединения Украины к альянсу.Таяни заявил о возможном создании постоянного совета НАТО-Украина, так как это „вовлечёт Киев в международные решения“.Глава итальянского внешнеполитического ведомства 11 июня отправлятся с визитом в США, сообщило издание.Комментируя вопрос об итальянской помощи Украине, Таяни ответил, что Италия „делает то, что необходимо“.Министр иностранных дел пояснил, что Италия не отправляет F-16 на Украину, так как сами не располагают данными истребителями, по этой же причине не могут проводить лётную подготовку на этих самолётах.В России неоднократно заявляли, что поставки вооружения Украине только затягивают конфликт.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью России.Сейчас на Украина.ру читают:Продажная любовь экс-генсека. Как и почему Андерс фог Расмуссен оказался советником у ЗеленскогоРодом из 42-ой. На Запорожском направлении воины прославленной дивизии стоят насмерть"Как я провел это лето". Чему и как учат на курсах ЧВК "Вагнер" для военкоров

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новости, италия, антонио таяни, мид, украина, нато, украина-нато, россия, f-16