https://ukraina.ru/20230611/1047103994.html

Родом из 42-ой. На Запорожском направлении воины прославленной дивизии стоят насмерть

Родом из 42-ой. На Запорожском направлении воины прославленной дивизии стоят насмерть - 11.06.2023 Украина.ру

Родом из 42-ой. На Запорожском направлении воины прославленной дивизии стоят насмерть

42-я мотострелковая дивизия. Эта крупнейшая российская дивизия уже называется легендарной. Её справедливо считают самой воюющей в России. А ещё — чеченской.

2023-06-11T05:10

2023-06-11T05:10

2023-06-11T05:11

эксклюзив

спецоперация

украина

россия

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В начале второй чеченской войны было принято решение сформировать и разместить соединение на постоянной основе на территории Чеченской республики. Ещё не был взят Грозный, ещё бандитские отряды хозяйничали в горах и даже на равнине. Но в Генеральном штабе были уверены в успехе антитеррористической операции. Более того, вскоре в состав дивизии вошли рота специального назначения и батальоны "Восток" и "Запад". Одним из первых командиров был Саид Какиев. Это подразделение комплектовали из коренных жителей Чечни. Доступ бывших боевиков в батальон был категорически запрещён. Не случайно потому боевики заочно приговорили к смерти весь личный состав этого соединения, тогда батальона.Какиева и его подчинённых "правозащитники" разных мастей не раз пытались обвинить в похищениях и убийствах местных жителей. Но на проверке всё это оказалось ложью. Батальон Какиева отличился на поле боя. И не раз! На его счету — сотни боевых операций в горных и лесных районах, уничтоженные и захваченные в плен боевики, оружие и боеприпасы.За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, Указом Президента РФ от 14 октября 2002 года майору Саиду-Магомеду Шамаевичу Какиеву было присвоено звание Героя Российской Федерации. Золотые звёзды Героев были удостоены также командир батальона "Восток" С. Ямадаев, и начальник штаба отдельного мотострелкового батальона В. Посадский. Благодаря таким офицерам, героическая летопись 42-й мотострелковой дивизии продолжилась.А начиналось всё более восемьдесяти лет назад. В конце 1941 года была сформирована 24-я стрелковая гвардейская дивизия в составе второй ударной армии генерала Власова. С тяжёлыми боями удалось вырваться из окружения, по узкому коридору. Счастливчиков оказалось мало. Пришлось несколько раз переформировывать это воинское соединение. Штат сохранился. Дивизия получила новый порядковый номер — сорок второй. Храбро сражалась на Курской дуге, штурмовала Евпаторию и Севастополь, вела тяжёлые бои за Кёнигсберг. Завершила свой боевой путь в городе Пилау (нынешний Балтийск). Получила наименование 42-я гвардейская мотострелковая Евпаторийская. Награждена орденом Красного Знамени.Тринадцать её бойцов стали Героями Советского Союза. А двое из них — гвардии капитан Пётр Сизов (парторг 71-го полка) и гвардии рядовой Иван Дубинин (пулемётчик 70-го полка) — навечно зачислены в списки личного состава.В советские времена в дивизии свято чтили память однополчан, хорошо знали и боевой путь соединения. Надо сказать, что в те годы партийно-политическая работа проводилась на уровне. Воспитывали правильно, Родину любили и боевое прошлое почитали не из-под палки, а осознанно. И патриотизм был не пустым звуком, а имел конкретный смысл. К примеру, постоянно проводились встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами дивизии. Часто доводилось встречаться с прапорщиком запаса Иваном Ивановичем Поповым. В годы войны он спас боевое знамя полка. Запомнились и встречи с легендарными лётчиками, воевавшими под командованием сына вождя народов Василия Сталина. Ветераны, как правило, давали волю своим эмоциям. Понимали, что выступают не на партийном собрании, а среди молодёжи. Вот и рубили о той войне правду-матку. Прямо в поле, в перерывах тактических занятий и учений.Запомнился мне такой интересный случай. В честь 40-летия начала Великой Отечественной войны состоялась встреча с фронтовиками, ветеранами дивизии. Проходила она в гарнизонном Доме офицеров Грозного. Как водится, после торжественной части состоялся банкет. Ещё довольно крепкие мужики (многим едва перевалило за шестьдесят) хорошо выпили и заспорили. Суть вопроса касалась выхода из окружения в суровом 42-м. Конечно, затронули и личность командующего армией генерала Власова. Тут уж бывшие фронтовики дали волю эмоциям! Но, поспорив, единодушно пришли к общему знаменателю: Власов — предатель, а они бились за Родину, не жалея жизни, и никто не сдался в плен. На том и порешили. И снова выпили за Победу.Мне часто доводилось присутствовать на подобных мероприятиях. Всегда поражали искренность и открытость самих ветеранов, живых участников и свидетелей той войны. Да и молодые с интересом слушали, не стесняясь, задавали вопросы на самые разные темы. Надо отдать должное дивизионной газете "Гвардеец", где я начинал свою офицерскую службу в должности корреспондента-организатора: редакция всегда уделяла военно-патриотическому воспитанию большое внимание. Целые газетные полосы давали о героических подвигах гвардейцев в годы войны.Прошло уже сорок три года, как я по распределению впервые оказался в Грозном, но хорошо запомнились многие офицеры, командиры частей. С некоторыми из них, спустя пятнадцать лет, мне довелось выполнять боевые задачи (без приставки "учебные"). Когда я представлялся начальнику штаба дивизии полковнику Добротворскому, он, после короткой беседы, направил меня в Музей боевой славы дивизии. — Обязательно побывай в музее, — напутствовал меня начштаба, обладавший беспрекословным авторитетом среди офицеров.Причём, говорил ведь об этом не политработник, а до мозга костей штабист (в хорошем смысле этого слова). Добротворский меня, по всей видимости, запомнил. Он по-отечески относился к прибывшим в дивизию молодым лейтенантам. Через несколько месяцев, на одном из построений в штабе дивизии, неожиданно проверил строевую выучку лейтенантов. Экзамен держали выпускники пехотных, танковых и политических училищ. Искали знаменосца для строевого смотра на итоговую проверку. Предыдущий убыл к новому месту службы. Добротворский остановил свой выбор на мне. Так вот и сложилось, что выпускник факультета журналистики Львовского высшего военно-политического училища нёс на смотре боевое знамя дивизии с орденом Красного Знамени на красном полотнище, овеянное в боях минувшей войны. Я очень гордился этим! В сентябре 1949 года 42-я гвардейская Евпаторийская Краснознаменная мотострелковая дивизия передислоцировалась в столицу Чечено-Ингушской АССР. А в конце шестидесятых годов дивизия стала учебной. Здесь готовили мотострелков, танкистов, артиллеристов, сапёров, автомобилистов, связистов и даже медиков. Особое внимание уделяли горной подготовке. В мотострелковых полках специально обучались горные роты, предназначенные для ведения боёв в условиях горной местности. В населённом пункте Шали располагался горный полигон со всем необходимым оборудованием. Днём и ночью там проводились стрельбы и занятия по вождению.Незадолго до распада Советского Союза дивизию переименовали в окружной учебный Евпаторийский Краснознамённый центр подготовки младших специалистов (мотострелковых войск). А в 1992 году гвардейский окружной учебный центр был расформирован согласно директиве Генерального штаба Вооружённых Сил. Чуть позже пришла шифротелеграмма за подписью министра обороны генерала Павла Грачёва. В ней предписывалось часть оружия, боевой техники и вооружения оставить Чеченской республике. Фактически, самопровозглашённому правительству Джохара Дудаева.К тому времени в республике ситуация накалилась и стала взрывоопасной. К власти пришёл бывший генерал Советской армии, военный лётчик Джохар Дудаев. Высокое воинское звание он получил осенью 1989 года. А на следующий год "пламенного борца за демократию" (как окрестила Дудаева российская пресса) знала уже вся Чечня. Так, на волне всеобщего хаоса и беспредела в связи с развалом Союза, в Чечне расцвёл могучий национализм. Дудаев решил отделиться от России и принялся создавать свои вооружённые силы.Как грибы после дождя, всплывали всё новые случаи нападений на военнослужащих 42-й дивизии и членов их семей. Толпы митингующих людей стали появляться возле контрольно-пропускных пунктов военных городков. Затем стали захватывать склады с оружием и боеприпасами. Появились первые жертвы. Вот несколько донесений, поступавших в штаб СКВО:"В ночь с 4 на 5 января неизвестные совершили нападение на контрольно-технический пункт отдельного батальона связи. Убит дежурный по части майор В. Чичкан"."6 февраля — нападение на военный городок радиотехнического полка ПВО. Похищено большое количество оружия и боеприпасов"."8 февраля совершаются нападения на 15-й и 1-й военные городки окружного учебного центра. Со складов было похищено всё оружие, боеприпасы, продовольствие и вещевое имущество".Несмотря на настоятельные требования и просьбы командования учебного центра внести ясность в ситуацию и прекратить беспредел, от власти высшего политического уровня никакой внятной реакции не последовало. С большим трудом удалось вывезти за пределы Чечни военнослужащих и членов их семей. Это произошло летом 1992 года. А до этого в течение года (!) солдаты и офицеры соединения регулярно подвергались унижениям и издевательствам, нередко со смертельным исходом.Это была самая чёрная страница в славной истории прославленной дивизии. Расформированная, фактически изгнанная с территории собственного государства, она почила бы в бозе. Как и многие другие воинские части страны, в спешном порядке прекратившие своё существование. Ан, нет! Через семь лет, в разгар второй чеченской кампании дивизия возродилась из пепла. 1 мая 2000 года завершилось формирование 42-й мотострелковой дивизии. О чём и доложил министр обороны РФ маршал Игорь Сергеев Президенту России.Управлению дивизии и полкам были вручены боевые знамена, но без орденов и карточек учёта. Не передан в штаб соединения и исторический формуляр дивизии. Полки и отдельные батальоны с прежними наименованиями и номерными знаками, как и в годы Великой Отечественной разместились в населённых пунктах Ханкала, Шали, Борзой.Во время чеченского конфликта 1994—1996 годов многие воспитанники дивизии отличились в боях против дудаевских вооружённых формирований. Сергей Афанасьевич Макаров в своё время командовал Шалинским танковым учебным полком. Хорошо знал горы, проявил себя при проведении различных операций в районах Новогрозненского, Орехово, Старого Ачхоя и Бамута. Тогда были ликвидированы многие опорные пункты и базы боевиков. Отличное знание местности, обычаев и традиций местного населения очень пригодились ему на войне. Командуя 135-й бригадой, а затем, будучи заместителем командующего 58-й армии, генерал Макаров проявлял завидное хладнокровие при выполнении сложных боевых задач, стараясь добиться успеха с наименьшими потерями.Во вторую чеченскую Сергей Афанасьевич командовал Восточной группировкой, затем Объединённой. Позже возглавил Северо-Кавказский военный округ и военную академию Генерального штаба.В конце семидесятых годов прошлого столетия в Грозном проходил службу молодой, коренастый майор Аслан Аюбович Куадже. Спустя пятнадцать лет — летом 95-го — он узнал меня на командном пункте в горах. Мы крепко обнялись. Аслана Аюбовича уже тогда называли пушкарём от бога. Начальник ракетных войск и артиллерии 42-го армейского корпуса, он выполнял сложные, порой, казалось, просто невыполнимые задачи. Усердно добивался согласованности и тесного взаимодействия между войсками. Ведь у артиллеристов нет собственных целей в бою — их дают им подразделения других родов войск. И, надо сказать, артиллеристы в горах работали ювелирно! Большая заслуга в этом принадлежит Куадже.Вспоминается мне и бывший командир мотострелкового батальона 70-го полка Александр Степанович Серов. Он застал первую чеченскую, будучи начальником управления службы войск. Караулы, боевое дежурство. Словом, всё, чем живут и дышат военные, находясь на службе в мирных условиях. Характерный, требовательный, а иногда весьма жёсткий Александр Степанович в полной мере проявил себя в новом качестве — заместителя, командующего войсками округа по воспитательной работе. Он не давал спуска своим подчинённым, офицерам. Но бережно и даже по-отцовски относился к солдатам. Его любили и уважали, прежде всего, за чуткое отношение к каждому. И значение информационной войны бывший выпускник командного училища понимал лучше других бывших политработников.Не простая, а порой и драматическая история 42-й мотострелковой дивизии продолжается. Она — в конкретных делах нынешних офицеров соединения. Многие из них имеют за плечами боевой опыт. Впрочем, как и их подчинённые — солдаты и сержанты. Дивизия практически полностью укомплектована контрактниками. Образно выражаясь, плечом к плечу шагают историческое прошлое и настоящее! И в эти дни, в зоне проведения специальной военной операции на Украине солдаты и офицеры дивизии героически сражаются на Запорожском направлении. А мы, теперь уже ветераны военной службы и боевых действий, в разные годы, проходившие службу в дивизии, гордимся вами, ребята!!!

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Геннадий Алёхин

Геннадий Алёхин

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин

эксклюзив, спецоперация, украина, россия