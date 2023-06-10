https://ukraina.ru/20230610/1047096354.html

"Как я провел это лето". Чему и как учат на курсах ЧВК "Вагнер" для военкоров

"Как я провел это лето". Чему и как учат на курсах ЧВК "Вагнер" для военкоров - 10.06.2023 Украина.ру

"Как я провел это лето". Чему и как учат на курсах ЧВК "Вагнер" для военкоров

После ряда неприятностей, произошедших с российскими журналистами в зоне проведения специальной военной операции, ЧВК "Вагнер" разработали собственный курс подготовки военных корреспондентов. Журналист издания "Украина.ру" прошел этот курс и спешит поделиться с читателем своими впечатлениями.

2023-06-10T13:18

2023-06-10T13:18

2023-06-10T13:18

эксклюзив

чвк "вагнер"

россия

журналисты

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Так уж сложилось, что никаких курсов по военной журналистике я не проходил с институтских времен, а потому на курсы ЧВК "Вагнер" для сотрудников медиа отправился с радостью. В ДНР ведь какая наука? Где-то старшие коллеги подскажут, чему-то научат военные за чашечкой кофе, а до чего-то и своим умишком дойдешь. Бежала, как говорится, через мосточек – ухватила кленовый листочек. А тут – база.Одеть, обуть, накормить, а потом муштроватьДа и какой журналист откажется заглянуть на кухоньку "музыкантов" и выведать секреты эффективности бойцов легендарной ЧВК? Разве что культурный обозреватель, ведущий прогноза погоды или модный колумнист.А ларчик тот, кстати, открывается просто – без шаманов с бубнами, волшебных пилюль и многостраничных гайдов. Усердно трудишься – имеешь результат.В первый учебный день нашу группу, состоявшую из журналистов, операторов, блогеров и даже владельцев анонимных Телеграмм-каналов, сопроводили в полевую столовую, где от души накормили завтраком. Тут мне стало понятно, что армейский принцип, в рамках которого солдата кормят для того, чтобы не помер от голода, в ЧВК не работает. Кормили без изысков, но мяса не жалели и голодными не отпускали.С обмундированием наблюдалась примерно та же картина: не "необходимый минимум", но все, что теоретически может понадобиться молодому бойцу (в нашем случае – журналисту), включая такие "излишества", как наколенники\налокотники, тактические перчатки, наручные часы, компасы, налобные фонарики и противоосколочные очки. Не "война в стиле лакшери", но весьма и весьма добротно."В принципе к нам и в комнатных тапочках можно прийти. Оденем-обуем. Украинцев вот полмира обувает, а все равно голые-босые", - хихикнул один из парней, работавших на складе.Этика и реалииДальше – на полигон, где под руководством инструктора со звучным позывным "Кингис" получили каски, бронежилеты, подсумки и автоматы.Тут же завязалась полемика: стоит ли журналисту брать оружие в руки? Ответ на этот вопрос лежит в той же плоскости, на которой украинские операторы беспилотников атакуют людей в синих бронежилетах с надписью "PRESS". К сожалению, российский журналист занимает далеко не последнее место в списках приоритетных целей ВСУ и является комбатантом в глазах неприятеля. Хоть с автоматом в руках, хоть и без."Надеюсь, что это не пригодится, но в случае чего вы должны уметь отбиться и уйти. Не стреляешь – тебя подавляют и нагоняют", - объяснил "Кингис".Остаток дня посвятили отработке стоек для стрельбы лежа, сидя, стоя, из окна, из-за угла и далее по тексту. Тут мне, как человеку служившему, было непросто, поскольку "музыканты" постоянно совершенствуют методики исходя из реалий современной войны. Потому и стойки у них нетипичные.Так, выяснилось, что все армейские стойки вынуждают бойца открывать плохо защищенные бока, паховые и другие артерии. Плюс – всего этого не требуется, поскольку автоматчик – не снайпер. Его задача – подавить неприятеля огнем и подобраться на расстояние эффективной стрельбы, а не разить белку в глаз с расстояния в километр.В ногу со временем"Вот – наглядное пособие для стрелка-снайпера. Но так ведь сегодня уже никто не стреляет. Задача сегодня – уничтожить противника, а не красиво выполнить упражнение. Да, я согласен, что эти уставы написаны кровью наших прадедов. Но это скелет. Он неживой. Нужно мясо наращивать", - позднее объяснил замкомандира ЧВК "Вагнер" с позывным "Лотос".На следующий день, получив оружие и пару цинков патронов, мы двинули на полигон, где закрепили все изученное накануне, но уже по-боевому. Оставшееся время посвятили стрельбе из ПК и бесполезного на этой войне пистолета Макарова.Осмелюсь заявить, что за один только этот день израсходовал больше боеприпасов, чем за год срочной службы. К тому же "музыканты" не учат вас стрелять из автомата. Они учат вскрывать цинк, снаряжать магазин, следить и ухаживать за оружием, а потом уж стрелять. Причем стрелять правильно. "Посмотреть на инструктора и понять" - не работает. Все нужно пощупать своими руками и на собственном опыте понять, как и почему это работает. Потому за теорией всегда следует практика.Другой важный момент – инструктору всегда есть дело до солдата. "Что это у нас тут за Минобороны? Прижми локти и сильнее прогни спину. Левую руку на цевье и потяни на себя. Ты легкий, а это позволит погасить отдачу", - стал корректировать мою стойку проходивший мимо парень в футболке с надписью "ИНСТРУКТОР". И тут же поделился парой-тройкой полезных советов, за которые отдельное спасибо.Дьявол в деталяхИ тут хотелось бы заметить, что "вагнера" - увлеченный народ. Они не просто умеют воевать, но подходят к этому делу творчески. Общаясь с ними, пришел к выводу, что война – это как жарить яичницу: любой может разбить яйца на сковороду, но лишь талантливый шеф-повар сумеет превратить зауряднейшее из блюд в ресторанное.- А ногу зачем при стрельбе заворачивать?- А вот ты заверни. Чувствуешь?- Ага. Вперед клонит.- Именно! Если не дай Бог контакт, то в любом случае упадешь за укрытие. Теперь разверни стопу в другую сторону.- А так в сторону клонит.- Да. Так выпадешь в проход и получишь еще.А вечером были ночные стрельбы, куда нас пригласили уже в качестве журналистов. Тут нужно объяснить, что подготовка сотрудника ЧВК "Вагнер" на полигоне занимает 21 день, а ночные стрельбы, которые предваряются двадцатикилометровым марш-броском, являются чем-то вроде выпускного экзамена. Дальше эти ребята будут учиться уже за ленточкой.Тут и проступают контуры секрета эффективности, который секретом отнюдь не является. Хочешь похудеть – меньше ешь и больше двигайся. Хочешь больше зарабатывать – меньше слов и больше дела. Хочешь умело воевать – потей на полигоне.К восьми утра мы выдвигались на занятия, а ребята уже работали в поте лица, в 20.00 мы собирались домой, а полигон еще гудел, что твой муравейник. Ночными стрельбами же "Лотос" командовал лично, а часа эдак в три ночи и Евгений Пригожин приехал. Притом, что подъем в 6.0 никто не отменял.Все, что может убитьПрочие дни были не менее интересные: саперное дело, полевая медицина, ориентирование на местности, культура радиообмена, перемещение на технике и многое другое. Отдельно стоит упомянуть о работе в двойках, которую мы сперва осваивали с пустыми магазинами, а после – на огневом рубеже. Могли бы ограничиться простым и безопасным "пиу-пиу", но знаний не получили бы."Зачем вы изучаете вооружение? Понимая, как работает пулемет, вы знаете, какие принять меры, чтобы выжить под его огнем. Поуправляли беспилотником – поняли, как и где от него лучше прятаться", - резюмировал один из наших инструкторов.Вынужден был согласиться, ибо, поработав с FPV-дроном, который легко разгоняется до 165 км\ч в руках умелого инструктора и тащит на себе три килограмма взрывчатки, я раз и навсегда расхотел встречаться с подобными штуками."Услышали характерный вой – бегите в "зеленку"! В здании прятаться – не вариант. В траншее или блиндаже – тем более. Оператору так даже удобнее будет. И разбегайтесь в разные стороны. Не кучкуйтесь. Если с первого раза промахнется, то всегда есть запасная "птичка". Хотя я бы попал и с первого", - напутствовал оператор.В последний день, усталые и слегка обгоревшие на солнце, мы с грустью прощались с руководителями курса, инструкторами и друг с другом. Честно признаюсь, что не испытывал подобных эмоций с детских лет, когда регулярно ездил в летние лагеря. О лучшем отпуске не стоит и мечтать.Субъективные выводыА в заключение отвечу на два вопроса, которыми дорогой читатель наверняка задается с первого абзаца.Во-первых, кому нужны курсы ЧВК "Вагнер" для военных корреспондентов? По большому счету, они нужны всякому, кто имеет прямое отношение к российской медиа-машине и пусть даже теоретически может оказаться в зоне конфликта. Ведь курс – это не только курс, но живое общение с представителями ЧВК и коллегами по цеху. Не только знания, но и связи, которыми журналисту должно обрастать.Во-вторых, что такое ЧВК "Вагнер"? По моему скромному мнению, это армия, от которой отрезали все лишнее. Там нет установленной формы одежды, которую проверяют въедливые штабные офицеры, но есть нормальное обеспечение. Нет журналов для учета журналов, но есть работа на полигоне от рассвета и до заката. Нет красивой социальной рекламы, но есть реальная забота о раненых бойцах. Главное – там нет догматов. Даже курс для журналистов постоянно дорабатывается, не говоря уж о программе подготовки штурмовиков.Слишком хорошо, чтобы быть правдой? Я рассказал лишь о том, что видел, но двери ЧВК открыты, а потому всякий может приехать и разобраться.

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

эксклюзив, чвк "вагнер", россия, журналисты