https://ukraina.ru/20230611/1047102939.html

Продажная любовь экс-генсека. Как и почему Андерс фог Расмуссен оказался советником у Зеленского

Продажная любовь экс-генсека. Как и почему Андерс фог Расмуссен оказался советником у Зеленского - 11.06.2023 Украина.ру

Продажная любовь экс-генсека. Как и почему Андерс фог Расмуссен оказался советником у Зеленского

Одно из самых громких политических заявлений последнего времени - слова бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что существует "возможность ввода войск" на Украину некоторыми странами НАТО "в индивидуальном порядке".

2023-06-11T04:35

2023-06-11T04:35

2023-06-11T04:35

эксклюзив

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Предполагается, что это - Польша и страны Прибалтики.Уже, правда, выступила премьер Эстонии Кая Каллас с поспешным заявлением: "ни одна страна не изъявляла желание вмешиваться в конфликт своими войсками и, честно говоря, я не слышала о таких планах".Глава МИД Украины Кулеба не менее поспешно заявил: "до завершения вооружённого конфликта на территории Украины иностранные государства не будут вводить свои войска на территорию нашей страны. Более того, мы этого не просим."Они открещиваются от заявления Расмуссена. Хотя это и не значит, что бывший генсек НАТО сказал неправду. Кому-то действительно очень хочется "помочь Украине" войсками, но это не так просто сделать, в силу различных причин.Вот только говорит Расмуссен не свое мнение, он говорит в угоду чьим-то интересам. У Расмуссена есть заказчик, и он этого не скрывает.Расмуссен сегодня - лоббист интересов Киева. Его выступление - это и прощупывание почвы, общественного мнения, и желание проявить себя перед работодателем (на сегодня это Зеленский).Поскольку пока что "в НАТО" Украину не берут, то неизбежно возникнет вопрос к самому Расмуссену: где же результат работы советника?Вот он и сотрясает воздух громкими заявлениями. Надо же имитировать активность.На службе у "Зе"А как вообще бывший премьер Дании и генсек НАТО оказался на службе у президента Украины?Андерс Фог Расмуссен - довольно известный политик. И не благодаря своим успехам на посту премьера маленькой Дании. И не благодаря работе генсеком НАТО.Расмуссен известен как участник нескольких довольно крупных скандалов.Кстати, о нём всегда говорят или "Андерс Фог" или "бывший генсек НАТО", так как и предыдущий премьер Дании, и следующий за Андерсом Фогом, тоже имели фамилию Расмуссен. Все трое не являются родственниками.Разговор с президентом РоссииАндерс Фог прославился тем, что умудрился в качестве премьера Дании тайно записать свой разговор с президентом России Владимиром Путиным. Впоследствии он его обнародовал. Потом очень глупо отрицал, врал и увиливал. Но не помогло.Вот как рассказал об этом Владимир Путин во время одной из "прямых линий":"Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в бытность премьер-министром Дании записал наш с ним разговор на диктофон и потом опубликовал в прессе. Я поверить не мог. Какое доверие может возникнуть после таких инцидентов?"Из офиса генсека НАТО моментально отреагировали: "полный бред", "ни Расмуссен, ни кто-либо другой не приносил диктофон для записи разговора с господином Путиным", "обвинения абсурдны".Но буквально на следующий день датский журналист Гулдбрансен рассказал прессе, что инцидент действительно был, более того, об этом очень широко известно.Якобы в тот день, в 2002 году, режиссёр забыл отцепить микрофон с одежды Расмуссена после интервью.Таким образом, "случайно" беседа была записана и впоследствии использована в документальном фильме Гулдбрансена "Фог за кулисами".В самой беседе речь шла о журналистах. Андерс Фог высказал мнение, что журналисты в России не столь критичны, как в Дании. На что Владимир Путин шутливо ответил: "Они все бандиты, все как один".Там, кстати, весь фильм состоит из аудиозаписей разговоров с политиками, записанных на скрытые микрофоны. Видео - на ручную камеру. Эффект "любительской съёмки". Находка режиссера! Понимать надо.Жак Ширак, президент Франции в то время, был возмущен выходкой Расмуссена. Его тоже записали на спрятанный микрофон, он говорил, что "боится французских фермеров". Да и вообще лента вызвала большой скандал в дипломатическом мире Европы.Сам Расмуссен получил свою копию фильма до выхода на экраны и одобрил его.Удивительно, насколько этот человек ради "минуты славы" не дорожит своей репутацией.Удивительно и то, что это был общеизвестный факт, который службы НАТО попытались представить как "нонсенс".Врут, как всегда.Сделка за 32 миллионаРасмуссен был серьёзно замешан ещё в один, уже финансовый скандал. В 2019 году он стал членом совета директоров банка PNB в Латвии (бывший Norvik Banka, с отделением в Кирове, Вятка банк).Владельцем и председателем совета директоров банка был известный бизнесмен Григорий Гусельников.Он был в свое время советником губернатора Кировской области Белых (ныне находится в местах лишения свободы). В "Вятка банке" открывал свои счета "Фонд противодействия коррупции" Навального (он также сейчас в тюрьме). Навальный с Гусельниковым организовали "Фонд поддержки инициатив губернатора Кировской области", деньги текли беспрепятственно через Вятка банк и его латвийское отделение.Латышские журналисты обнаружили, что Гусельников вывел, например, 2,5 миллиарда евро в офшор только в результате одной из своих схем.Гусельникова в прессе потом называли "новым Сергеем Мавроди", строителем финансовых пирамид. А также "теневым финансистом" так называемой либеральной оппозиции.Вместе с бывшим генсеком НАТО, в правление банка Гусельников ввёл ещё и бывшего начальника БНД, внешней разведки Германии, Августа Ханнинга.Почему-то наличие двух высокопоставленных европейских чиновников в компании "теневого финансиста" совершенно не удивляет.Но расследование это не остановило, так как масштабы аферы были для Латвии грандиозными.На тот момент обязательства банка перед кредиторами на 200 миллионов евро превышали его активы. Регулятор начал расследование.В последние дни существования банка правление решило вывести ещё 32 миллиона евро. И... освободило от долгов Гусельникова, как главного акционера банка.По поводу всей этой ситуации у государства возникли вопросы к членам правления, в том числе к Расмуссену.Имущество бывшего генсека НАТО в Дании, на сумму 700.000 евро, было арестовано, так же как и имущество главы разведки Германии. А у самого Гусельникова нечего оказалось арестовывать. Ему принадлежали только акции кипрской офшорной компании стоимостью 6 евро.Скандал был грандиозным. В отставку ушла премьер министр Латвии (её сын работал в этом банке). Против премьера собирались начать уголовное дело из-за подозрения, что премьер была "на зарплате" у Гусельникова. Но ограничились в итоге её отставкой. Ну а что дальше? Ничего. Расследование завершилось ничем. Не зря, выходит, Гусельников платил зарплату Расмуссену и Ханнингу.Европейские джентльмены сделали большие глаза и сказали: мы думали, это европейская страна, а тут, невозможно поверить, коррупция? И подали в суд на Латвию.Банк был перепродан группе инвесторов из США и Франции. Гусельников благополучно обосновался в Лондоне.Расмуссен же вновь переключился на Украину, где он уже несколько лет до того был советником Порошенко.Советник ЗеленскогоТеперь же он стал советником президента Зеленского. Расмуссен, естественно, получает огромные деньги в качестве зарплаты, и получит масштабную премию, если Украина войдёт в НАТО, хоть каким-то боком.Как утверждает политолог Сергей Марков, есть "формула Расмуссена", которую придумали Зеленский, Ермак и Расмуссен."Украину принимают в члены НАТО, но делают это во время перемирия, и гарантии вступления НАТО в войну на стороне Украины дают пока только на те территории, которая Украина контролирует фактически", - так рассказывает содержание этой формулы Сергей Марков.Если это произойдёт, Расмуссен получит огромную премию. Около 10 миллионов евро.Но времени Андреас Фог не теряет. Перспективы премии всё-таки пока что довольно туманные, а есть и другие "благодарные" правительства.Советник ПашинянаКроме Украины, он "патронирует" ещё и Армению. Был там с визитом в марте. Встречался со всеми руководителями Армении, в том числе с президентом Пашиняном, с главой Минобороны, с секретарём Совета безопасности. Была закрытая встреча с руководством некоторых СМИ.Обсуждались, как скупо сказано в пресс-релизах, "вопросы региональной безопасности", а также "интегрирование Армении в западное сообщество". Расмуссен посетил Лачинский коридор, сделал несколько заявлений.Откуда такое рвение? Всё просто, визит Расмуссена был щедро оплачен.Журналистка Элисон Техмизян Маас, сотрудница американского издания "Armenian weekly", сообщила: Расмуссен, вернее, его лоббистская фирма " Rasmussen Global", заключила контракты с правительством Армении и представительством Тайваня об оказании услуг.Журналистка выложила в интернет скрин специального реестра Евросоюза, в котором значатся все лоббистские структуры и их заказы.Расмуссен готов лоббировать. Хоть банк, хоть правительство, хоть президентов. Хоть вступление в НАТО. Не вопрос. Любой каприз за ваши деньги.Расценки можно узнать в Евросоюзе.

https://ukraina.ru/20230608/1047018434.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

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